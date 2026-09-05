Kierowcy wpadają jeden za drugim. To miejsce w Warszawie jest rekordzistą Polski. Kary są potężne
Nie jest to zwykły fotoradar i urządzenie nie musi mierzyć prędkości. System kamer obserwujący przejazd kolejowy może zarejestrować wykroczenie bez obecności policjanta. W pierwszym półroczu 2026 roku rekordowy punkt w Polsce znajdował się właśnie w Warszawie. Na ul. Cyrulików system RedLight zarejestrował 1286 przypadków niezastosowania się do czerwonego światła.
Automatyczny nadzór nad kierowcami coraz rzadziej oznacza wyłącznie charakterystyczny żółty fotoradar stojący przy drodze. CANARD wykorzystuje również systemy RedLight, które kontrolują zachowanie kierowców na skrzyżowaniach oraz przejazdach kolejowo-drogowych.
Obecnie takim monitoringiem objętych jest 10 przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce.
Warszawa na pierwszym miejscu w Polsce
Dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują ogromną różnicę między poszczególnymi lokalizacjami.
Jak wynika z informacji CANARD przytoczonych przez Moto.pl, systemy RedLight na przejazdach kolejowych zarejestrowały w pierwszych sześciu miesiącach roku 3,1 tys. wykroczeń. Najwięcej odnotowano właśnie w Warszawie.
Na przejeździe przy ul. Cyrulików zarejestrowano 1286 wykroczeń. Dla porównania kolejne miejsca zajęły:
- ul. Średzka we Wrocławiu – 735,
- ul. Szczecińska we Wrocławiu – 650,
- Chełmce – 200,
- Wymysłowo, ul. Gnieźnieńska – 126,
- Radomsko, ul. Piłsudskiego – 111.
Oznacza to, że warszawski punkt odpowiadał za ponad 40 proc. wszystkich przypadków wykrytych przez systemy tego typu w Polsce w pierwszym półroczu.
Kamera nie potrzebuje stojącego obok policjanta
System działa automatycznie. CANARD wyjaśnia, że urządzenia monitorujące przejazd na czerwonym świetle przekazują zarejestrowany materiał do Centralnego Systemu Przetwarzania.
Dopiero później materiał jest weryfikowany. Jeżeli może stanowić dowód wykroczenia, na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów ustalany jest właściciel samochodu i rozpoczyna się procedura zmierzająca do ustalenia osoby kierującej.
To ważne: kamera nie „wystawia mandatu” automatycznie w chwili przejazdu. Najpierw rejestruje zdarzenie, a później materiał przechodzi procedurę w CANARD.
Kierowca może więc przejechać przez kontrolowane miejsce, nie zostać zatrzymany i dopiero później dowiedzieć się, że jego zachowanie zostało zarejestrowane.
Cyrulików już wcześniej było rekordowe
Ogromna liczba wykroczeń w tym miejscu nie jest nowym zjawiskiem. W 2024 roku, gdy w Polsce funkcjonowały zaledwie cztery takie systemy na przejazdach kolejowych, urządzenie przy ul. Cyrulików zarejestrowało około 5 tys. przypadków.
Warszawska lokalizacja pozostaje więc jednym z najbardziej problematycznych miejsc objętych automatycznym nadzorem.
System jest coraz większy
RedLight jest tylko jednym elementem znacznie większej sieci automatycznej kontroli.
Według aktualnych danych CANARD działa obecnie 545 fotoradarów, 116 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, systemy monitorujące 60 skrzyżowań oraz właśnie urządzenia na 10 przejazdach kolejowo-drogowych.
Dla kierowców oznacza to przede wszystkim jedno: kontrola coraz częściej odbywa się bez patrolu stojącego przy drodze. Kamera zapisuje zdarzenie, materiał trafia do systemu, a procedura może rozpocząć się długo po tym, jak samochód opuści kontrolowane miejsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.