Klienci pobiegną do Kauflanda. 12+12 gratis. Taka promocja zdarza się raz w roku
Kaufland uruchomił ofertę, która przed sezonem Wszystkich Świętych może zwrócić uwagę osób kupujących większy zapas wkładów do zniczy. Na pierwszy plan wybija się hasło 12+12 gratis, ale żeby rzeczywiście otrzymać 24 wkłady w promocyjnym rozliczeniu, trzeba jednorazowo wydać 95,88 zł i spełnić dodatkowy warunek przy kasie. Dopiero po przeliczeniu całego zestawu widać, ile faktycznie kosztuje jedna sztuka.
Oferta jest dostępna także dziś, 29 września, i zgodnie z aktualną ofertą sieci obowiązuje do 30 września 2026 roku. Dotyczy zalewanych wkładów o deklarowanym czasie palenia do 72 godzin. Każdy waży 180 g, ma 14,5 cm wysokości oraz 5,5 cm średnicy. Bez promocji lojalnościowej Kaufland podaje cenę 7,99 zł za sztukę.
Trzeba wziąć 24 wkłady. Przy kasie zapłacimy 95,88 zł
Mechanizm promocji jest prosty, ale warto dokładnie spojrzeć na liczby. Cena pojedynczego wkładu wynosi 7,99 zł. Kupując 12 sztuk, otrzymujemy więc rachunek dokładnie 95,88 zł. Po spełnieniu warunków promocji kolejne 12 wkładów otrzymujemy gratis. Z marketu wychodzimy więc z 24 sztukami, ale płacimy równowartość 12.
Gdyby te same 24 wkłady kupić po zwykłej cenie 7,99 zł, należałoby zapłacić 191,76 zł. W promocji połowa tej kwoty pozostaje w portfelu – oszczędność przy całym zestawie wynosi dokładnie 95,88 zł. W praktyce jest to więc oferta odpowiadająca obniżeniu kosztu całego 24-sztukowego zapasu o połowę.
Ile naprawdę kosztuje jedna sztuka? Niecałe 4 zł
Najciekawsze jest przeliczenie końcowej kwoty na wszystkie otrzymane wkłady. 95,88 zł dzielone przez 24 sztuki daje 3,995 zł za jeden wkład. Oznacza to, że rzeczywisty średni koszt jednej sztuki wynosi praktycznie 4 zł – dokładnie 3,995 zł, czyli po standardowym zaokrągleniu do pełnego grosza 4,00 zł.
Na stronie Kauflandu przy promocji widnieje przelicznik 3,99 zł za sztukę. Matematycznie wynik dzielenia całej kwoty przez 24 jest jednak minimalnie wyższy. Różnica wynika z pół grosza przypadającego na pojedynczy wkład i nie ma znaczenia dla sumy na paragonie – klient za cały zestaw nadal płaci dokładnie 95,88 zł.
Bez karty promocja 12+12 nie zadziała
Jest jednak istotny warunek. Oferta została oznaczona przez sieć jako promocja dla użytkowników Kaufland Card XTRA. Sama obecność 24 wkładów w koszyku nie wystarczy. Przy zakupie trzeba zeskanować swoją kartę lojalnościową, aby system naliczył korzyść 12+12 gratis.
Kaufland wyjaśnia, że rabaty z programu są naliczane po zeskanowaniu kodu Kaufland Card przy kasie. Karta może być dostępna w aplikacji, a udział w programie jest bezpłatny. Jeżeli klient nie zeskanuje karty, nie powinien zakładać, że promocja zostanie naliczona automatycznie tylko dlatego, że kupił właściwą liczbę produktów.
95,88 zł to minimalny wydatek, jeśli chcemy wykorzystać pełne 12+12
Promocja ma więc szczególną konstrukcję. Nie polega na tym, że wkład kosztuje przy kasie około 4 zł niezależnie od kupowanej liczby. Aby osiągnąć taki średni koszt, trzeba kupić cały zestaw objęty mechanizmem 12+12. Podstawą jest 12 płatnych wkładów po 7,99 zł, czyli właśnie 95,88 zł, do których dochodzi kolejnych 12 bez dodatkowej opłaty.
Jeżeli ktoś potrzebuje tylko kilku wkładów, samo przeliczenie 3,99-4 zł za sztukę może więc wprowadzać w błąd. Tak niski średni koszt pojawia się dopiero wtedy, gdy klient zabierze łącznie 24 sztuki i wykorzysta Kaufland Card XTRA. To oferta przede wszystkim dla osób, które i tak planują większy zakup przed okresem częstszych wizyt na cmentarzach.
72 godziny deklarowanego czasu palenia
Promocja dotyczy konkretnego rodzaju wkładu zalewanego. Według informacji Kauflandu produkt ma deklarowany czas palenia do 72 godzin, wagę 180 g, wysokość 14,5 cm oraz średnicę 5,5 cm. Przy zakupie 24 sztuk otrzymujemy więc łącznie 4,32 kg wkładów.
Deklarowanego czasu palenia nie należy jednak traktować jak gwarancji, że każdy wkład będzie palił się dokładnie przez 3 doby niezależnie od warunków. Na rzeczywisty czas działania wkładu mogą wpływać między innymi temperatura, wiatr, konstrukcja znicza oraz dopływ powietrza. W materiałach handlowych sieć określa produkt jako wkład o czasie palenia 72 godziny.
Oferta kończy się 30 września
Na 29 września promocja nadal jest aktualna. Kaufland podaje, że oferta z Kaufland Card XTRA dotycząca wkładów obowiązuje od 17 do 30 września 2026 roku. Osoby planujące zakup mają więc już niewiele czasu, żeby skorzystać z obecnych warunków.
Najważniejsze liczby są proste: 12 wkładów po 7,99 zł kosztuje 95,88 zł, kolejne 12 otrzymujemy w ramach promocji gratis, a łącznie zabieramy 24 sztuki. Efektywny koszt jednego wkładu spada z 7,99 zł do około 4 zł. Warunkiem jest jednak zakup pełnego zestawu oraz zeskanowanie Kaufland Card XTRA przy kasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.