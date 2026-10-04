Klienci pobiegną w poniedziałek do Dino. Kończy się ogromna promocja. 6+6 gratis, a sztuka tylko 0,99 zł
Klienci mogą skorzystać z promocji Dino na Ustroniankę, ale termin kończy się wcześniej, niż można oczekiwać po poniedziałkowych zakupach. Akcja obejmuje butelki o pojemności 1,5 l i wymaga skompletowania większego zestawu. W ofercie sieci widnieje cena 0,99 zł za sztukę przy zakupie 12 butelek, a obok niej oznaczenie 6+6 gratis. Dla osób regularnie kupujących wodę butelkowaną oznacza to możliwość uzupełnienia domowego zapasu. Przed włożeniem zgrzewek do wózka trzeba jednak sprawdzić oznaczenia produktów, ponieważ cena napoju i kwota pobrana za opakowania to osobne pozycje.
Promocja 6+6 obejmuje Ustroniankę w butelkach 1,5 l
Podlinkowana oferta dotyczy niegazowanej wody mineralnej Ustronianka. Dino podaje cenę 1,99 zł przy zakupie pojedynczej butelki oraz 0,99 zł za sztukę przy zakupie 12 sztuk, co odpowiada reklamowanemu przeliczeniu 0,66 zł za litr. Warunek ilościowy ma więc znaczenie już przy półce. Zabranie kilku butelek nie jest tym samym zakupem co skompletowanie zestawu objętego akcją. Osoba, która zwykle bierze 1 lub 2 sztuki, powinna najpierw zdecydować, czy potrzebuje większego zapasu, zamiast zakładać, że każda butelka ma obniżoną cenę. Przy tej promocji najlepiej porównywać koszt napoju w przeliczeniu na litr, a przy kasie sprawdzić rozliczenie całego zestawu.
Na stronie produktu znajduje się również zastrzeżenie, że akcja obejmuje produkty o jednakowej cenie przed obniżką. To istotne przy kompletowaniu mieszanego koszyka, w którym obok siebie mogą znaleźć się różne pojemności, marki i warianty wody. Sam podobny wygląd butelki nie wystarcza, żeby uznać ją za część zestawu 6+6 gratis. Najprościej sięgnąć po 12 sztuk wskazanego produktu albo sprawdzić przy etykiecie promocyjnej, jakie warianty można połączyć. Zgrzewka pomaga policzyć zakupy, ale o spełnieniu warunku decydują produkty w środku. Dorzucenie butelki innej marki wyłącznie po to, żeby osiągnąć wymaganą liczbę, może skończyć się innym rachunkiem niż oczekiwany.
Oferta pochodzi z gazetki Dino nr 40/2026, obowiązującej od 30 września do 6 października. Na dzień 4 października oznacza to, że ostatnie dni tej akcji przypadają na poniedziałek i wtorek. Nie należy przenosić na nią terminów innych promocji, które startują na początku tygodnia i trwają do soboty. Osoba planująca większe zakupy dopiero 9 lub 10 października nie powinna opierać listy na tej cenie. Późniejsza oferta może mieć inne warunki, a jej ponowienie nie wynika z obecnej gazetki. Przy zakupach robionych dla kilku domowników dobrze ustalić dzień wyjazdu od razu, bo samo zapisanie produktu na liście nie przedłuża terminu obniżki.
12 butelek to 18 l wody i możliwa kaucja 6 zł
Pełny zestaw obejmuje 18 l wody. To już zakup, którego ciężar odczuwa się podczas przenoszenia z samochodu do mieszkania. Sama zawartość butelek waży około 18 kg, a dochodzą do tego opakowania. Dla osoby wracającej pieszo lub komunikacją miejską ma to praktyczne znaczenie, szczególnie gdy w torbach są jeszcze pozostałe zakupy. Rozłożenie zestawu na wygodne do przenoszenia części może ułatwić drogę, ale przy kasie wszystkie produkty powinny zostać rozliczone w ramach zakupów spełniających warunek promocji. Przed wyjazdem dobrze też sprawdzić miejsce w domu. 12 butelek trzeba gdzieś ustawić, a kupowanie kolejnego zestawu bez takiego miejsca utrudnia codzienne korzystanie z zapasu.
Przy butelkach oznaczonych symbolem systemu kaucyjnego do ceny napoju dochodzi 0,50 zł za każde opakowanie. Dla 12 oznakowanych butelek daje to łącznie 6 zł, które trzeba uwzględnić w kwocie przygotowanej przy kasie. O tym, czy konkretne opakowanie jest kaucyjne, świadczy jego oznaczenie, dlatego najlepiej obejrzeć etykietę produktu z półki. Cena reklamowanej wody nie wystarcza do oceny całej płatności, gdy opakowania są rozliczane oddzielnie. Kaucję można odzyskać po prawidłowym zwrocie butelek, jednak do tego czasu pieniądze są wydane. Przy planowaniu zakupów liczą się więc 2 kwoty: koszt samego napoju oraz suma, którą sklep pobierze razem z opakowaniami.
Dino opisuje możliwość zwrotu pustych, nieuszkodzonych i niezgniecionych opakowań w recyklomacie. Etykieta oraz czytelny kod kreskowy są potrzebne do rozpoznania butelki, więc zgniatanie jej po wypiciu wody może utrudnić przyjęcie. Po zwrocie automat drukuje kupon, a jego wartość można odliczyć od zakupów lub otrzymać w gotówce przy kasie. Przy braku urządzenia albo jego awarii sieć przewiduje ręczną zbiórkę opakowań oznaczonych symbolem kaucji. Taki zwrot dotyczy faktycznie kaucyjnych butelek. Opakowanie bez oznaczenia może zostać przyjęte do recyklingu, ale za jego zwrot nie jest wypłacana kaucja 50 gr. Zachowanie butelek w dobrym stanie pozwala odzyskać pieniądze bez dodatkowego zamieszania.
Warszawskie zakupy można zaplanować na Pradze i w Wilanowie
W stolicy działają m.in. sklepy Dino przy Kijowskiej 1 na Pradze-Północ oraz przy Sytej 140 w Wilanowie. Są to lokalizacje po różnych stronach Wisły, więc przy ciężkich zakupach sens ma wybranie punktu leżącego bliżej codziennej trasy. Dla mieszkańca Pragi wyjazd do Wilanowa tylko po wodę może oznaczać niepotrzebną podróż przez miasto. Z kolei osoba mieszkająca w rejonie Zawad może połączyć zakup z odwiedzeniem sklepu przy Sytej. Ogólnopolska gazetka określa warunki akcji, ale nie pokazuje bieżącej liczby butelek w konkretnym markecie. Adres sklepu pomaga zaplanować wizytę, natomiast dostępność wybranego wariantu trzeba sprawdzić na miejscu.
Sieć podaje standardowe godziny otwarcia od 6:00 do 22:30 od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem, że wybrane markety pracują krócej. Przed zakupami przy Sytej 140 lub Kijowskiej dobrze zweryfikować godziny konkretnej placówki, zwłaszcza gdy wyjazd ma nastąpić tuż przed zamknięciem. W tej akcji liczy się również wtorkowy termin zakończenia, więc odkładanie wizyty na kolejny dzień może pozbawić zakup promocyjnej ceny. Godziny podane dla całej sieci mają charakter orientacyjny, dlatego harmonogram wybranego punktu najlepiej sprawdzić w aktualnej mapie marketów. Pozwala to dopasować wizytę do codziennych obowiązków i uniknąć wyjazdu tuż po zamknięciu placówki.
Dino rozszerza sieć, a promocje dotyczą codziennych zakupów
Warszawskie sklepy pojawiły się w roku dalszego rozwoju sieci. W komunikacie dotyczącym 1 półrocza 2026 roku Dino podało, że do końca czerwca otworzyło 148 nowych placówek i miało łącznie 3176 sklepów. Rok wcześniej było ich 2835. Te liczby pokazują skalę działalności, choć nie mówią, ile promocyjnej wody trafiło do poszczególnych marketów. Dla mieszkańców stolicy znaczenie ma przede wszystkim możliwość porównania kolejnej oferty podczas zwykłych zakupów spożywczych. Akcja na wodę może być powodem wizyty, a wtedy do koszyka trafiają także pozostałe produkty z listy. Dlatego ocenę oszczędności najlepiej przeprowadzić dla całych zakupów, uwzględniając również dojazd oraz to, co rzeczywiście było potrzebne.
Przy półce sprawdź zestaw, przy kasie oddziel cenę wody od kaucji
Przygotownie listy zakupów najlepiej zacząć od sprawdzenia zapasu w domu i ustalenia, czy 12 butelek zostanie wykorzystanych. W sklepie trzeba dopasować nazwę, pojemność i wariant produktu do oznaczenia promocji, a następnie policzyć cały zestaw. Cena przy zakupie pojedynczej sztuki oraz cena przy zakupie wymaganej liczby butelek nie opisują tej samej transakcji. Przed zapłatą dobrze poprosić o potwierdzenie naliczenia rabatu, szczególnie przy łączeniu wariantów. Oznaczenia jednostkowe służą do porównywania ofert, natomiast o pełnej płatności informuje rozliczenie zakupów. Ewentualną niezgodność łatwiej wyjaśnić, gdy produkty nadal znajdują się przy kasie, a klient może wskazać etykietę, na podstawie której je wybrał.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.