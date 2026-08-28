Klient Lidla przecierał oczy ze zdumienia. Kilogram markowej kawy za 6,49 zł
Taka cena może sprawić, że klient sprawdzi wyświetlacz kasy dwa razy. W jednym ze sklepów Lidl w Ząbkowicach Śląskich klient natrafił na kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Segafredo Caffè Crema Classico w cenie zaledwie 6,49 zł. Zdjęcia produktu oraz ceny szybko trafiły do Internetu.
To wyjątkowo niska kwota jak na kilogram markowej kawy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie jest to ogólnopolska promocja obowiązująca we wszystkich Lidlach, lecz lokalna przecena konkretnej partii towaru.
Kawa Segafredo za 6,49 zł. Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości
Na opublikowanych fotografiach widać kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Segafredo Zanetti Caffè Crema Classico. Drugie zdjęcie przedstawia natomiast wyświetlacz kasy, na którym pojawia się cena:
6,49 zł
Autor wpisu wskazuje, że zakupu dokonano w Lidlu w Ząbkowicach Śląskich.
Przy takiej cenie nietrudno o zdumienie. Kilogram kawy za mniej niż 7 zł oznacza, że 100 gramów produktu kosztuje niespełna 65 groszy.
Skąd tak gigantyczna przecena?
Jednym z prawdopodobnych wyjaśnień jest lokalne czyszczenie stanów magazynowych przed zmianą oferty lub wejściem nowych produktów promocyjnych. Sklepy mogą przeceniać pojedyncze partie artykułów, które chcą szybko wyprzedać.
Nie udało nam się znaleźć potwierdzenia, że cena 6,49 zł za Segafredo Caffè Crema Classico 1 kg jest elementem aktualnej ogólnopolskiej akcji Lidla. Dlatego nie należy zakładać, że identyczna oferta pojawi się w każdym sklepie sieci.
Sam Lidl prowadzi również programy ograniczające marnowanie żywności, w ramach których wybrane produkty są sprzedawane taniej, choć nie oznacza to, że właśnie z takiego programu pochodzi widoczna na zdjęciu kawa.
Takie okazje mogą być lokalne
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Segafredo nie jest marką zupełnie obcą ofercie Lidla. W oficjalnych materiałach sieci można znaleźć m.in. kilogramową kawę Segafredo w wykazie sprzedawanych produktów.
Cena ze zdjęcia wygląda jednak na wyjątkową przecenę, a nie standardową cenę produktu.
Dlatego osoby, które po zobaczeniu fotografii ruszą do najbliższego Lidla, mogą się rozczarować. Oferta za 6,49 zł została udokumentowana w konkretnej placówce w Ząbkowicach Śląskich i nie ma obecnie potwierdzenia, że obowiązuje w całej Polsce.
Warto zaglądać na półki z przecenami
Tak duża obniżka pokazuje, że czasami największe okazje nie pojawiają się nawet na pierwszych stronach gazetek. Przy zmianach asortymentu lub wyprzedaży zapasów pojedyncze sklepy mogą oferować towary znacznie taniej.
W tym przypadku szczęśliwy klient mógł kupić pełny kilogram kawy Segafredo za 6,49 zł. Jeżeli podobna przecena pojawi się w innych placówkach, przy takiej cenie zapasy mogą zniknąć z półek błyskawicznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.