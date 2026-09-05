Klientka weszła do Lidla i zobaczyła cenę. Skórzane klapki przecenili aż o 90 proc. Kosztują 4,90 zł
Takie przeceny nie zdarzają się często. W jednym ze sklepów Lidl klientka trafiła na damskie skórzane klapki Esmara przecenione aż o 90 procent. Za parę, która wcześniej kosztowała kilkadziesiąt złotych, trzeba było zapłacić zaledwie 4,90 zł.
O znalezisku poinformował profil „Promka Życia”, publikując zdjęcia wykonane w sklepie. Przy takiej cenie trudno się dziwić, że wyprzedaż może zainteresować prawdziwych łowców okazji.
Skórzane klapki za 4,90 zł
Na zdjęciach widać damskie klapki marki Esmara oraz charakterystyczne czerwone oznaczenie wyprzedaży. Najważniejsza jest cena – 4,90 zł za sztukę.
Według informacji opublikowanych przez „Promkę Życia” oznacza to 90-procentową obniżkę względem ceny pierwotnej.
To przykład wyprzedaży produktów z działu niespożywczego, na których czasami można znaleźć wyjątkowo głębokie obniżki. Lidl sprzedaje w takich działach m.in. odzież, obuwie, wyposażenie domu czy sezonowe akcesoria.
Łowcy promocji mają czego szukać
Przy cenie 4,90 zł nawet kilka par kosztowałoby mniej niż standardowa cena jednej pary podobnego obuwia. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wyprzedaży kluczowa jest dostępność konkretnego produktu oraz odpowiedniego rozmiaru.
Nie oznacza to również, że klapki za 4,90 zł znajdziemy obecnie w każdym Lidlu. Zdjęcia dokumentują ofertę znalezioną w konkretnej placówce, a asortyment i poziom przecen produktów wyprzedażowych mogą różnić się pomiędzy sklepami.
Dlatego osoby zainteresowane podobnymi okazjami powinny zwracać uwagę przede wszystkim na czerwone oznaczenia przecen przy produktach przemysłowych.
Wyprzedaż może kryć prawdziwe perełki
Cena na poziomie kilku złotych za skórzane obuwie pokazuje, dlaczego działy wyprzedażowe przyciągają łowców promocji. Czasem największe obniżki dotyczą pojedynczych modeli lub ostatnich dostępnych rozmiarów.
W tym przypadku przecena jest wyjątkowo głęboka – klapki Esmara można było kupić za 4,90 zł po obniżce o 90 procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.