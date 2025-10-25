Kobieta obejmuje władzę w Irlandii! Catherine Connolly wygrała wybory prezydenckie
Catherine Connolly została nową prezydentką Irlandii, zdobywając ponad 63 procent głosów i pokonując kandydatkę Fine Gael, Heather Humphreys. To trzecia kobieta w historii kraju, która obejmie najwyższy urząd państwowy. Inauguracja odbędzie się 11 listopada w Dublińskim Zamku.
Catherine Connolly, niezależna kandydatka wspierana przez partie lewicowe, zwyciężyła w wyborach prezydenckich w Irlandii, zdobywając 63,08 procent głosów. Pokonała Heather Humphreys z partii Fine Gael, która uzyskała niecałe 30 procent poparcia. Nowa prezydentka obejmie urząd 11 listopada podczas uroczystości w Dublińskim Zamku, stając się trzecią kobietą w historii Irlandii, która obejmie ten urząd — po Mary Robinson i Mary McAleese.
Wybory prezydenckie, które odbyły się w piątek, przebiegały spokojnie, choć odnotowano niższą frekwencję niż w 2018 roku — zaledwie 43 procent. Rekordowa była natomiast liczba głosów nieważnych, sięgająca 13 procent. Mimo tego wyniki są jednoznaczne: Irlandczycy postawili na kandydatkę, która od lat buduje swój wizerunek jako niezależnej, społecznie wrażliwej i antyestablishmentowej polityczki.
Heather Humphreys przyznała porażkę i pogratulowała Connolly zwycięstwa. – Będzie prezydentką nas wszystkich. Życzę jej powodzenia i mądrości w pełnieniu tej ważnej funkcji – powiedziała kandydatka Fine Gael.
Connolly, była wiceprzewodnicząca irlandzkiego parlamentu, od lat angażuje się w sprawy społeczne, walkę z ubóstwem i obronę praw kobiet. Jej wybór to symboliczne zwycięstwo lewicowego nurtu, który zyskuje coraz większe poparcie w irlandzkim społeczeństwie.
Inauguracja nowej prezydentki odbędzie się 11 listopada w Dublińskim Zamku — miejscu, które od wieków jest centrum politycznych wydarzeń w Irlandii.
