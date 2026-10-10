Kolejny atak nożownika w Warszawie. Dwie nastolatki trafiły do szpitala
Niebezpieczne zdarzenie w Warszawie. W sobotę, 10 października, w rejonie ulicy Mińskiej doszło do ataku z użyciem noża. Poszkodowane zostały dwie nastolatki, które przewieziono do szpitala. Według informacji Warszawy w Pigułce, która jest w drodze na miejsce zdarzenia osobą, która miała zaatakować dziewczyny, jest 21-letnia kobieta. Stołeczna policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia.
Atak przed szkołą przy ulicy Mińskiej
Do zdarzenia miało dojść w sobotę przed jedną ze szkół przy ulicy Mińskiej na Pradze-Południe.
Na miejsce skierowano policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze zabezpieczają teren i ustalają dokładny przebieg zajścia.
W rozmowie z Warszawą w Pigułce Mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Ponadto policjant potwierdził, że doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich obrażeń ani aktualnego stanu zdrowia.
21-latka miała zaatakować dwie nastolatki
Z dotychczasowych ustaleń przekazywanych przez media wynika, że w zdarzeniu miała uczestniczyć 21-letnia kobieta.
Nie wiadomo jeszcze, co poprzedziło atak ani czy kobieta znała wcześniej poszkodowane nastolatki. Policja nie przekazała również informacji o możliwym motywie.
Trwa ustalanie świadków i zabezpieczanie śladów, które pozwolą odtworzyć przebieg zdarzenia.
Policja wyjaśnia okoliczności
Na tym etapie służby przekazują niewiele szczegółów. Wiadomo jedynie, że zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z użyciem noża, a 2 osoby niepełnoletnie trafiły do szpitala.
Nie ma jeszcze oficjalnej informacji o kwalifikacji prawnej czynu ani o ewentualnych zarzutach.
Sprawa jest rozwojowa. Więcej informacji może pojawić się po zakończeniu pierwszych czynności policji i ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.