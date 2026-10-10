Kolejny atak nożownika w Warszawie. Dwie nastolatki trafiły do szpitala

10 października 2026 14:09 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczne zdarzenie w Warszawie. W sobotę, 10 października, w rejonie ulicy Mińskiej doszło do ataku z użyciem noża. Poszkodowane zostały dwie nastolatki, które przewieziono do szpitala. Według informacji Warszawy w Pigułce, która jest w drodze na miejsce zdarzenia osobą, która miała zaatakować dziewczyny, jest 21-letnia kobieta. Stołeczna policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Polska pilne
Polska pilne. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Atak przed szkołą przy ulicy Mińskiej

Do zdarzenia miało dojść w sobotę przed jedną ze szkół przy ulicy Mińskiej na Pradze-Południe.

Zobacz również:

Na miejsce skierowano policję i służby ratunkowe. Funkcjonariusze zabezpieczają teren i ustalają dokładny przebieg zajścia.

W rozmowie z Warszawą w Pigułce Mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Ponadto policjant potwierdził, że doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich obrażeń ani aktualnego stanu zdrowia.

21-latka miała zaatakować dwie nastolatki

Z dotychczasowych ustaleń przekazywanych przez media wynika, że w zdarzeniu miała uczestniczyć 21-letnia kobieta.

Nie wiadomo jeszcze, co poprzedziło atak ani czy kobieta znała wcześniej poszkodowane nastolatki. Policja nie przekazała również informacji o możliwym motywie.

Zobacz również:

Trwa ustalanie świadków i zabezpieczanie śladów, które pozwolą odtworzyć przebieg zdarzenia.

Policja wyjaśnia okoliczności

Na tym etapie służby przekazują niewiele szczegółów. Wiadomo jedynie, że zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z użyciem noża, a 2 osoby niepełnoletnie trafiły do szpitala.

Nie ma jeszcze oficjalnej informacji o kwalifikacji prawnej czynu ani o ewentualnych zarzutach.

Sprawa jest rozwojowa. Więcej informacji może pojawić się po zakończeniu pierwszych czynności policji i ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna