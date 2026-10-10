Uwaga, mieszkańcy! Ktoś może zrobić Ci zdjęcie i przedstawić w sieci jako nożownika. Policja ustaliła 15-latka
Niebezpieczny przykład dezinformacji na Mazowszu. Policjanci z Lipska ustalili 15-latka, który wykorzystał zdjęcie przypadkowego mężczyzny, aby stworzyć fałszywy obraz sugerujący, że trzyma on nóż. Materiał trafił do internetu i wywołał niepokój. Policja ostrzega przed publikowaniem i rozpowszechnianiem podobnych treści. Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
Zrobili mu zdjęcie, a potem pojawił się na nim nóż
O sprawie poinformowała Policja Mazowsze w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Funkcjonariusze z Lipska ustalili 15-letniego chłopca, który wykorzystał fotografię przypadkowego mężczyzny. Następnie, jak wynika z policyjnych ustaleń, przy użyciu narzędzi do przeróbki obrazu umieścił w jego dłoni nóż zamiast telefonu.
Tak przygotowany materiał opublikował w internecie.
Zdjęcie mogło sprawiać wrażenie autentycznego, mimo że przedstawiało sytuację, która w rzeczywistości nie miała miejsca.
Internauci zaniepokojeni. Ktoś powiadomił policję
Przerobiona fotografia zaczęła krążyć w sieci, wzbudzając niepokój i reakcje użytkowników.
Część osób, które zobaczyły zdjęcie, zdecydowała się zawiadomić policję.
Funkcjonariusze podjęli działania, ustalili autora publikacji i zabezpieczyli jego telefon w obecności rodziców.
Okazało się, że za rozpowszechnieniem fałszywego materiału stoi 15-latek.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Policja przekazała, że o sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich.
To pokazuje, że publikowanie zmanipulowanych materiałów, które wywołują niepokój i mogą szkodzić przypadkowym osobom, nie musi pozostać bez konsekwencji.
Warto podkreślić, że w oficjalnym komunikacie policji mowa jest o ustaleniu nieletniego i zabezpieczeniu telefonu. Nie podano informacji o zatrzymaniu 15-latka.
Każdy może paść ofiarą podobnej manipulacji
Ta sytuacja pokazuje, jak łatwo zwykłe zdjęcie wykonane w miejscu publicznym może zostać wykorzystane do stworzenia fałszywego przekazu.
Wystarczy zmienić jeden element fotografii, aby niewinna osoba została przedstawiona w zupełnie innym kontekście.
Policjanci z Lipska ustalili 15-latka, który wykorzystał zdjęcie zrobione przypadkowej osobie, a następnie przerobił je, dodając do wizerunku mężczyzny nóż zamiast telefonu. Tak przygotowany obraz opublikował w internecie. Materiał szybko zaczął się rozprzestrzeniać, wzbudzając niepokój i wywołując reakcje osób, które o krążącej w sieci fotografii zdecydowały się powiadomić policjantów, którzy ustalili autora publikacji, zabezpieczyli jego telefon i przesłuchali w obecności rodziców. O sprawie powiadomiony zostanie sąd rodzinny i nieletnich.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 10, 2026
W tym przypadku telefon w dłoni mężczyzny zastąpiono nożem.
Tego rodzaju materiały mogą prowadzić do bezpodstawnych podejrzeń, niepokoju, a nawet naruszenia dobrego imienia osoby przedstawionej na zdjęciu.
Policja apeluje o ostrożność
Zanim udostępnimy w internecie fotografię przedstawiającą rzekome zagrożenie, warto sprawdzić, czy pochodzi ona z wiarygodnego źródła.
Nie należy automatycznie uznawać zdjęcia za dowód, że przedstawiona na nim osoba dopuściła się przestępstwa lub stwarza zagrożenie.
W przypadku podejrzenia rzeczywistego niebezpieczeństwa należy powiadomić policję, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zadzwonić pod numer 112.
Przypadek z Lipska jest przypomnieniem, że fałszywe zdjęcie może błyskawicznie wywołać prawdziwy strach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.