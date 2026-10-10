Uwaga, mieszkańcy! Ktoś może zrobić Ci zdjęcie i przedstawić w sieci jako nożownika. Policja ustaliła 15-latka

10 października 2026 16:16 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczny przykład dezinformacji na Mazowszu. Policjanci z Lipska ustalili 15-latka, który wykorzystał zdjęcie przypadkowego mężczyzny, aby stworzyć fałszywy obraz sugerujący, że trzyma on nóż. Materiał trafił do internetu i wywołał niepokój. Policja ostrzega przed publikowaniem i rozpowszechnianiem podobnych treści. Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Zrobili mu zdjęcie, a potem pojawił się na nim nóż

O sprawie poinformowała Policja Mazowsze w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Funkcjonariusze z Lipska ustalili 15-letniego chłopca, który wykorzystał fotografię przypadkowego mężczyzny. Następnie, jak wynika z policyjnych ustaleń, przy użyciu narzędzi do przeróbki obrazu umieścił w jego dłoni nóż zamiast telefonu.

Tak przygotowany materiał opublikował w internecie.

Zdjęcie mogło sprawiać wrażenie autentycznego, mimo że przedstawiało sytuację, która w rzeczywistości nie miała miejsca.

Internauci zaniepokojeni. Ktoś powiadomił policję

Przerobiona fotografia zaczęła krążyć w sieci, wzbudzając niepokój i reakcje użytkowników.

Część osób, które zobaczyły zdjęcie, zdecydowała się zawiadomić policję.

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Funkcjonariusze podjęli działania, ustalili autora publikacji i zabezpieczyli jego telefon w obecności rodziców.

Okazało się, że za rozpowszechnieniem fałszywego materiału stoi 15-latek.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Policja przekazała, że o sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich.

To pokazuje, że publikowanie zmanipulowanych materiałów, które wywołują niepokój i mogą szkodzić przypadkowym osobom, nie musi pozostać bez konsekwencji.

Warto podkreślić, że w oficjalnym komunikacie policji mowa jest o ustaleniu nieletniego i zabezpieczeniu telefonu. Nie podano informacji o zatrzymaniu 15-latka.

Każdy może paść ofiarą podobnej manipulacji

Ta sytuacja pokazuje, jak łatwo zwykłe zdjęcie wykonane w miejscu publicznym może zostać wykorzystane do stworzenia fałszywego przekazu.

Wystarczy zmienić jeden element fotografii, aby niewinna osoba została przedstawiona w zupełnie innym kontekście.


W tym przypadku telefon w dłoni mężczyzny zastąpiono nożem.

Tego rodzaju materiały mogą prowadzić do bezpodstawnych podejrzeń, niepokoju, a nawet naruszenia dobrego imienia osoby przedstawionej na zdjęciu.

Policja apeluje o ostrożność

Zanim udostępnimy w internecie fotografię przedstawiającą rzekome zagrożenie, warto sprawdzić, czy pochodzi ona z wiarygodnego źródła.

Nie należy automatycznie uznawać zdjęcia za dowód, że przedstawiona na nim osoba dopuściła się przestępstwa lub stwarza zagrożenie.

W przypadku podejrzenia rzeczywistego niebezpieczeństwa należy powiadomić policję, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zadzwonić pod numer 112.

Przypadek z Lipska jest przypomnieniem, że fałszywe zdjęcie może błyskawicznie wywołać prawdziwy strach.

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