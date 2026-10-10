Nowe informacje o ataku nożem w Warszawie! Pracownik szkoły obezwładnił 21-latkę. Motyw wciąż nieznany
Pojawiły się nowe informacje dotyczące sobotniego ataku nożem w placówce edukacyjnej przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze. Jak wynika z najnowszych ustaleń, kobietę podejrzewaną o zaatakowanie trzech osób obezwładnił pracownik uczelni, który był świadkiem zdarzenia. Wiadomo również, że 21-latka była uczennicą tej placówki. Motywy jej działania pozostają nieznane.
Pracownik uczelni zareagował na atak
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 10 października, w budynku placówki edukacyjnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie.
Według wcześniejszych doniesień medialnych 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. Poszkodowane zostały dwie 17-latki oraz 24-letnia kobieta.
Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące przebiegu zdarzenia.
Pracownik uczelni, który był świadkiem ataku, obezwładnił podejrzewaną kobietę. To ważny szczegół, który pokazuje, w jaki sposób udało się powstrzymać dalsze działania napastniczki.
Na razie nie wiadomo, czy podczas interwencji pracownik odniósł obrażenia.
21-latka była uczennicą szkoły
Z najnowszych ustaleń wynika również, że kobieta podejrzewana o przeprowadzenie ataku była uczennicą placówki, w której doszło do zdarzenia.
Ta informacja może mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności ataku, jednak na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do użycia przemocy.
Motyw działania 21-latki pozostaje nieznany.
Nie ma potwierdzonych informacji o wcześniejszym konflikcie między podejrzewaną a osobami poszkodowanymi.
Trzy osoby poszkodowane. Wśród nich dwie nastolatki
Jak informowaliśmy wcześniej, w wyniku sobotniego ataku poszkodowane zostały trzy kobiety.
Jedna z 17-latek doznała ran ciętych przedramienia. Według informacji przekazanych mediom przez policję obrażenia te nie zagrażają jej życiu.
W rozmowie z Warszawą w Pigułce mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził wcześniej, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Potwierdził także użycie niebezpiecznego narzędzia.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia wszystkich poszkodowanych nie zostały dotychczas podane.
Policja wyjaśnia okoliczności ataku
Służby ustalają dokładny przebieg sobotnich wydarzeń. Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje motyw działania 21-letniej kobiety.
Wyjaśnienia wymaga również to, co wydarzyło się bezpośrednio przed atakiem i jakie były relacje między uczestniczkami zdarzenia.
Warszawa w Pigułce będzie informować o kolejnych potwierdzonych ustaleniach w tej sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.