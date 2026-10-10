Uwaga! Podwyższone stopnie alarmowe na Mazowszu. Trzeci stopień zagrożenia na kolei. Co muszą wiedzieć mieszkańcy?
Na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Szczególne środki bezpieczeństwa dotyczą infrastruktury kolejowej, gdzie utrzymywany jest trzeci stopień CHARLIE. Na pozostałym obszarze obowiązuje drugi stopień BRAVO, a w cyberprzestrzeni BRAVO-CRP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku. Co to oznacza dla mieszkańców?
Trzy stopnie alarmowe na Mazowszu. RCB potwierdza
W Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce oraz pozostałych miejscowościach Mazowsza obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa wynikające z zarządzeń Prezesa Rady Ministrów.
Aktualnie obowiązują:
- BRAVO — drugi stopień alarmowy, obejmujący całe terytorium Polski, w tym województwo mazowieckie.
- BRAVO-CRP — drugi stopień alarmowy dotyczący cyberprzestrzeni, również obowiązujący w całym kraju.
- CHARLIE — trzeci stopień alarmowy, dotyczący obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Wszystkie trzy stopnie obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
Ich utrzymanie oznacza konieczność stosowania dodatkowych procedur przez służby, administrację publiczną oraz podmioty odpowiedzialne za ochronę infrastruktury.
Trzeci stopień CHARLIE. Szczególna ochrona kolei
Najwyższy z aktualnie obowiązujących stopni dotyczy określonych obszarów infrastruktury kolejowej.
CHARLIE jest trzecim poziomem w czterostopniowej skali alarmowej. Jego wprowadzenie wiąże się ze zwiększonym poziomem zagrożenia i koniecznością zastosowania bardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.
Na obszarach objętych tym stopniem przewidziano między innymi dodatkowy nadzór nad infrastrukturą, zwiększoną gotowość odpowiedzialnych służb oraz sprawdzanie możliwości ewakuacji i zapewnienia zastępczych miejsc pobytu.
Dla mieszkańców Mazowsza istotne jest to, że stopień CHARLIE nie obejmuje automatycznie całych miast ani wszystkich terenów położonych w pobliżu torów. Dotyczy obszarów linii kolejowych wskazanych w zarządzeniu.
Samo obowiązywanie stopnia CHARLIE nie oznacza wstrzymania ruchu pociągów ani powszechnego zakazu korzystania z kolei.
BRAVO na całym Mazowszu. Możliwe dodatkowe kontrole
Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny.
Wprowadzany jest w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, kiedy nie został wskazany konkretny cel potencjalnego ataku.
W praktyce służby mogą prowadzić wzmożone kontrole w miejscach dużych zgromadzeń, przy obiektach użyteczności publicznej i w rejonach uznawanych za szczególnie istotne dla bezpieczeństwa.
Procedury obejmują również dodatkową ochronę środków transportu publicznego oraz ważnych obiektów państwowych.
Funkcjonariusze wykonujący określone zadania ochronne mogą być wyposażeni w broń długą i kamizelki kuloodporne.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach
Jednym z działań przewidzianych przy stopniu BRAVO jest ograniczenie dostępu osób postronnych do przedszkoli, szkół i uczelni.
Placówki powinny stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, kontrolować dostęp do budynków i zachowywać zwiększoną czujność.
Nie oznacza to zamknięcia szkół ani odwołania zajęć.
Dla rodziców najważniejsze jest przestrzeganie zasad wejścia na teren placówki oraz reagowanie na komunikaty dyrekcji.
BRAVO-CRP. Podwyższona gotowość w cyberprzestrzeni
Równolegle na całym Mazowszu obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP.
Dotyczy on zagrożeń dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
Instytucje mają obowiązek zwiększonego monitorowania bezpieczeństwa swoich systemów, sprawdzania dostępności usług elektronicznych oraz utrzymywania gotowości personelu odpowiedzialnego za reagowanie na incydenty.
Celem jest ograniczenie ryzyka poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu kluczowych systemów informatycznych.
Sam stopień BRAVO-CRP nie oznacza, że doszło do skutecznego cyberataku.
Dlaczego stopnie alarmowe nadal obowiązują?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że utrzymywanie stopnia BRAVO ma związek z sytuacją geopolityczną, w tym rosyjską agresją na Ukrainę oraz zagrożeniami wynikającymi z działań hybrydowych prowadzonych przeciwko Polsce i innym państwom Unii Europejskiej.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim narzędziem organizacyjnym dla służb i administracji.
Nie należy interpretować ich jako informacji o nieuchronnym ataku na Warszawę lub inne miasto Mazowsza.
Co powinni zrobić mieszkańcy?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca zachowanie czujności, zwłaszcza w miejscach publicznych, na dworcach, w środkach transportu i w pobliżu ważnych obiektów.
Szczególną uwagę należy zwracać na pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki oraz zachowania mogące wskazywać na bezpośrednie zagrożenie.
Nie należy samodzielnie sprawdzać podejrzanych przedmiotów ani ich przenosić.
W sytuacji zagrożenia należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?
Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów stopnie BRAVO, BRAVO-CRP oraz CHARLIE na określonych obszarach kolejowych mają obowiązywać do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
Termin może zostać zmieniony kolejnymi decyzjami władz.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza najważniejsze jest to, że podwyższona gotowość służb pozostaje w mocy, ale nie wiąże się z automatycznym wprowadzeniem nadzwyczajnych ograniczeń w codziennym życiu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.