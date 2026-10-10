Uwaga! Podwyższone stopnie alarmowe na Mazowszu. Trzeci stopień zagrożenia na kolei. Co muszą wiedzieć mieszkańcy?

10 października 2026 15:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Szczególne środki bezpieczeństwa dotyczą infrastruktury kolejowej, gdzie utrzymywany jest trzeci stopień CHARLIE. Na pozostałym obszarze obowiązuje drugi stopień BRAVO, a w cyberprzestrzeni BRAVO-CRP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku. Co to oznacza dla mieszkańców?

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Uwaga
Uwaga. Grafika poglądowa generowana automatycznie przy pomocy Gemini

Trzy stopnie alarmowe na Mazowszu. RCB potwierdza

W Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce oraz pozostałych miejscowościach Mazowsza obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa wynikające z zarządzeń Prezesa Rady Ministrów.

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Aktualnie obowiązują:

  • BRAVO — drugi stopień alarmowy, obejmujący całe terytorium Polski, w tym województwo mazowieckie.
  • BRAVO-CRP — drugi stopień alarmowy dotyczący cyberprzestrzeni, również obowiązujący w całym kraju.
  • CHARLIE — trzeci stopień alarmowy, dotyczący obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.

Wszystkie trzy stopnie obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.

Ich utrzymanie oznacza konieczność stosowania dodatkowych procedur przez służby, administrację publiczną oraz podmioty odpowiedzialne za ochronę infrastruktury.

Trzeci stopień CHARLIE. Szczególna ochrona kolei

Najwyższy z aktualnie obowiązujących stopni dotyczy określonych obszarów infrastruktury kolejowej.

CHARLIE jest trzecim poziomem w czterostopniowej skali alarmowej. Jego wprowadzenie wiąże się ze zwiększonym poziomem zagrożenia i koniecznością zastosowania bardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.

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Na obszarach objętych tym stopniem przewidziano między innymi dodatkowy nadzór nad infrastrukturą, zwiększoną gotowość odpowiedzialnych służb oraz sprawdzanie możliwości ewakuacji i zapewnienia zastępczych miejsc pobytu.

Dla mieszkańców Mazowsza istotne jest to, że stopień CHARLIE nie obejmuje automatycznie całych miast ani wszystkich terenów położonych w pobliżu torów. Dotyczy obszarów linii kolejowych wskazanych w zarządzeniu.

Samo obowiązywanie stopnia CHARLIE nie oznacza wstrzymania ruchu pociągów ani powszechnego zakazu korzystania z kolei.

BRAVO na całym Mazowszu. Możliwe dodatkowe kontrole

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny.

Wprowadzany jest w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, kiedy nie został wskazany konkretny cel potencjalnego ataku.

W praktyce służby mogą prowadzić wzmożone kontrole w miejscach dużych zgromadzeń, przy obiektach użyteczności publicznej i w rejonach uznawanych za szczególnie istotne dla bezpieczeństwa.

Procedury obejmują również dodatkową ochronę środków transportu publicznego oraz ważnych obiektów państwowych.

Funkcjonariusze wykonujący określone zadania ochronne mogą być wyposażeni w broń długą i kamizelki kuloodporne.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach

Jednym z działań przewidzianych przy stopniu BRAVO jest ograniczenie dostępu osób postronnych do przedszkoli, szkół i uczelni.

Placówki powinny stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa, kontrolować dostęp do budynków i zachowywać zwiększoną czujność.

Nie oznacza to zamknięcia szkół ani odwołania zajęć.

Dla rodziców najważniejsze jest przestrzeganie zasad wejścia na teren placówki oraz reagowanie na komunikaty dyrekcji.

BRAVO-CRP. Podwyższona gotowość w cyberprzestrzeni

Równolegle na całym Mazowszu obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP.

Dotyczy on zagrożeń dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.

Instytucje mają obowiązek zwiększonego monitorowania bezpieczeństwa swoich systemów, sprawdzania dostępności usług elektronicznych oraz utrzymywania gotowości personelu odpowiedzialnego za reagowanie na incydenty.

Celem jest ograniczenie ryzyka poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu kluczowych systemów informatycznych.

Sam stopień BRAVO-CRP nie oznacza, że doszło do skutecznego cyberataku.

Dlaczego stopnie alarmowe nadal obowiązują?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że utrzymywanie stopnia BRAVO ma związek z sytuacją geopolityczną, w tym rosyjską agresją na Ukrainę oraz zagrożeniami wynikającymi z działań hybrydowych prowadzonych przeciwko Polsce i innym państwom Unii Europejskiej.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim narzędziem organizacyjnym dla służb i administracji.

Nie należy interpretować ich jako informacji o nieuchronnym ataku na Warszawę lub inne miasto Mazowsza.

Co powinni zrobić mieszkańcy?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca zachowanie czujności, zwłaszcza w miejscach publicznych, na dworcach, w środkach transportu i w pobliżu ważnych obiektów.

Szczególną uwagę należy zwracać na pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki oraz zachowania mogące wskazywać na bezpośrednie zagrożenie.

Nie należy samodzielnie sprawdzać podejrzanych przedmiotów ani ich przenosić.

W sytuacji zagrożenia należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.

Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?

Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów stopnie BRAVO, BRAVO-CRP oraz CHARLIE na określonych obszarach kolejowych mają obowiązywać do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.

Termin może zostać zmieniony kolejnymi decyzjami władz.

Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza najważniejsze jest to, że podwyższona gotowość służb pozostaje w mocy, ale nie wiąże się z automatycznym wprowadzeniem nadzwyczajnych ograniczeń w codziennym życiu.

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