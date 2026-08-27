ZUS zacznie Ci dopłacać 366,68 zł co miesiąc. Bez progu dochodowego, bez warunków i bez wniosku
Ukończenie 75 lat może automatycznie podnieść comiesięczną wypłatę z ZUS. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Senior pobierający emeryturę albo rentę nie musi po 75. urodzinach składać wniosku ani przynosić zaświadczenia od lekarza – ZUS przyznaje świadczenie z urzędu.
Po 75. urodzinach ZUS przyznaje dodatek automatycznie
Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z dodatków wypłacanych razem z emeryturą albo rentą. Zasady reguluje art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z przepisem dodatek przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w 2 sytuacjach. Pierwsza dotyczy osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Druga jest znacznie prostsza: prawo powstaje po ukończeniu 75 lat.
W przypadku seniora po 75. roku życia nie trzeba udowadniać złego stanu zdrowia. ZUS wprost informuje, że nie jest wtedy wymagane zaświadczenie lekarskie. Zakład sam przyznaje prawo do dodatku i wypłaca go razem z emeryturą.
To ważne, bo dla osób młodszych droga do tego samego świadczenia wygląda inaczej. Osoba, która nie ukończyła 75 lat, może otrzymać dodatek, jeżeli lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wtedy potrzebny jest wniosek i dokumentacja medyczna.
Od 1 marca 2026 roku to 366,68 zł miesięcznie
Wysokość dodatku nie jest stała raz na zawsze. Świadczenie jest waloryzowane razem z emeryturami i rentami. Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Rok wcześniej było to 348,22 zł. Oznacza to wzrost o 18,46 zł miesięcznie. W skali pełnych 12 miesięcy obecna stawka daje 4400,16 zł dodatkowej wypłaty.
Kwotę obowiązującą w 2026 roku ogłosił Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 17 lutego 2026 roku dotyczącym m.in. najniższych emerytur i rent oraz dodatków do świadczeń. Nowa stawka obowiązuje do kolejnej waloryzacji.
Dodatek jest wypłacany co miesiąc wraz z podstawowym świadczeniem. Senior nie dostaje więc osobnego jednorazowego przelewu w wysokości ponad 4 tys. zł. Do kolejnych wypłat emerytury albo renty dochodzi obecnie 366,68 zł.
Nie trzeba składać wniosku ani iść do lekarza
Osoba kończąca 75 lat nie musi pilnować specjalnego terminu na złożenie dokumentów. ZUS ma dane dotyczące wieku emeryta lub rencisty i po spełnieniu warunku wieku przyznaje świadczenie z urzędu.
Nie jest potrzebny formularz o dodatek pielęgnacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 ani badanie przez lekarza orzecznika tylko z powodu ukończenia 75 lat.
To właśnie odróżnia tę grupę od młodszych osób, które występują o dodatek ze względu na stan zdrowia. One muszą przejść normalne postępowanie orzecznicze i wykazać jednocześnie całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Po 75. roku życia sam wiek zastępuje ten warunek. Trzeba natomiast pamiętać, że świadczenie jest dodatkiem do emerytury albo renty. Sam fakt ukończenia 75 lat nie powoduje, że ZUS zacznie przekazywać 366,68 zł osobie, która w ogóle nie jest uprawniona do świadczenia emerytalno-rentowego objętego tymi przepisami.
Jest wyjątek. Pobyt w placówce może pozbawić dodatku
Ustawa przewiduje konkretne ograniczenie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeżeli pobyt trwa ponad 2 tygodnie w miesiącu.
Przepis zawiera jednak wyjątek od wyjątku. Jeżeli osoba przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu, prawo do dodatku może jej przysługiwać.
Nie chodzi przy tym o zwykły pobyt w szpitalu, sanatorium czy korzystanie z pomocy opiekuna w domu. Ustawa wskazuje konkretnie zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.
Przy dłuższym pobycie w takiej placówce nie należy więc zakładać, że ukończenie 75 lat zawsze oznacza automatyczną wypłatę. Ta okoliczność ma bezpośredni wpływ na prawo do pieniędzy.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to 2 różne świadczenia
Tu bardzo łatwo o pomyłkę, bo nazwy brzmią niemal identycznie. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS razem z emeryturą lub rentą. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast świadczeniem rodzinnym przyznawanym przez gminę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. ZUS informuje wprost, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
To szczególnie ważne dla seniora, który wcześniej pobierał zasiłek z gminy, a następnie ukończył 75 lat i ZUS automatycznie przyznał mu dodatek. W takiej sytuacji trzeba niezwłocznie zawiadomić organ wypłacający zasiłek.
Brak takiej informacji może doprowadzić do dalszej wypłaty świadczenia, które już nie przysługuje, a później do konieczności rozliczenia nienależnie pobranych pieniędzy.
W Warszawie zasiłek z miasta i dodatek z ZUS także trzeba rozróżnić
Ta sama zasada obowiązuje oczywiście mieszkańców Warszawy. Warszawski senior, który kończy 75 lat i pobiera emeryturę albo rentę z ZUS, może dostać dodatek pielęgnacyjny automatycznie. Nie oznacza to jednak, że powinien nadal pobierać zasiłek pielęgnacyjny przyznany wcześniej przez miasto.
Jeżeli zasiłek był wypłacany przez właściwy warszawski organ, po otrzymaniu prawa do dodatku z ZUS trzeba poinformować jednostkę, która przyznała świadczenie. W Warszawie obsługa świadczeń zależy od miejsca zamieszkania i właściwego urzędu dzielnicy lub jednostki prowadzącej daną sprawę.
W razie wątpliwości najprościej sprawdzić ostatnią decyzję o przyznaniu zasiłku. Znajduje się na niej nazwa organu, który wydał decyzję i do którego należy zgłosić zmianę sytuacji.
Warszawa jest przy tym miastem z bardzo dużą grupą starszych mieszkańców. Według miejskiej polityki senioralnej w stolicy mieszka blisko 500 tys. osób w wieku 60 lat i więcej. Osoby po 75. roku życia stanowią więc dużą część grupy, której comiesięczne dochody zależą od świadczeń emerytalnych i dodatków.
366,68 zł przysługuje niezależnie od wysokości emerytury
W dodatku pielęgnacyjnym nie ma progu podobnego do tego, który obowiązuje przy 14. emeryturze. Nie działa tu zasada „złotówka za złotówkę”, a wysoka emerytura sama w sobie nie wyklucza prawa do świadczenia.
Senior może więc pobierać minimalną emeryturę albo świadczenie znacząco wyższe i po ukończeniu 75 lat otrzymywać taki sam podstawowy dodatek pielęgnacyjny – obecnie 366,68 zł miesięcznie, o ile spełnia pozostałe warunki.
Nie trzeba też wykazywać dochodów gospodarstwa domowego. ZUS nie bada w tym przypadku zarobków małżonka, oszczędności, wartości mieszkania ani innych składników majątku.
Mechanizm jest więc zupełnie inny niż przy pomocy społecznej. Podstawą jest prawo do emerytury lub renty i ukończenie 75 lat albo, w przypadku osoby młodszej, odpowiednie orzeczenie o stanie zdrowia.
Nie tylko 75-latkowie mogą dostać ten dodatek
Granica 75 lat jest najprostszą drogą do świadczenia, ale nie jedyną. Dodatek może przysługiwać znacznie młodszej osobie, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.
W takiej sytuacji wiek nie jest decydujący. Potrzebne jest jednak orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej oraz dokumentacja wymagana w postępowaniu.
To oznacza, że osoba np. 60-letnia może otrzymywać taki sam dodatek jak 80-letni emeryt, ale podstawa przyznania świadczenia jest inna. Po ukończeniu 75 lat stan zdrowia nie musi być już w ten sposób udowadniany.
Dodatek rośnie razem z marcową waloryzacją
Art. 75 ustawy przewiduje, że kwota dodatku jest podwyższana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. W praktyce wysokość świadczenia zmienia się od 1 marca, razem z podstawowymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.
W 2025 roku dodatek wynosił 348,22 zł. Od marca 2026 roku jest to 366,68 zł. Senior nie musi składać osobnego wniosku również o samą waloryzację dodatku. ZUS przelicza kwotę automatycznie.
Jeżeli przepisy się nie zmienią, następna wysokość dodatku będzie zależeć od przyszłorocznego wskaźnika waloryzacji. Dzisiejsze 366,68 zł obowiązuje od 1 marca 2026 roku do kolejnej zmiany stawki.
Co zrobić po ukończeniu 75 lat?
- Nie składaj wniosku tylko dlatego, że kończysz 75 lat. Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę, ZUS powinien przyznać dodatek pielęgnacyjny z urzędu.
- Sprawdź kolejną wypłatę i decyzję z ZUS. Dodatek jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą. Obecna stawka wynosi 366,68 zł miesięcznie.
- Jeżeli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z miasta lub gminy, zgłoś zmianę. Po przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego z ZUS nie można równocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego. W Warszawie najlepiej sprawdzić organ wskazany w decyzji przyznającej dotychczasowy zasiłek.
- Zwróć uwagę na pobyt w placówce opiekuńczej. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad 2 tygodnie w miesiącu może wyłączyć prawo do dodatku.
- Jeżeli po 75. urodzinach dodatek się nie pojawił, skontaktuj się z ZUS. Przy automatycznym świadczeniu nie trzeba składać standardowego wniosku, ale warto wyjaśnić brak wypłaty, zamiast zakładać, że świadczenie nie przysługuje.
Najważniejsze są więc 3 liczby: 75 lat, 366,68 zł i 0 wniosków w typowej sytuacji emeryta lub rencisty. Po przekroczeniu granicy wieku ZUS sam przyznaje pieniądze i dolicza je do comiesięcznego świadczenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.