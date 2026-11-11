Koniec darmowego parkowania w kolejnych częściach Warszawy. Ratusz wskazał termin rozszerzenia strefy
Od 17 maja 2027 roku płatne parkowanie obejmie kolejne ulice na Służewcu oraz Raków i północną część Okęcia. Rozszerzenie zostało już uchwalone przez Radę Warszawy. Dla osób dojeżdżających do biur lub zostawiających samochód przed podróżą samolotem oznacza to nowy wydatek. Mieszkańcy będą mogli korzystać z abonamentów, ale po spełnieniu warunków i tylko w określonym zasięgu. Warto sprawdzić granice oraz zasady, zanim ruszą parkomaty.
Data jest w uchwale. Nowy etap ruszy 17 maja 2027 roku
Decyzję o powiększeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego podjęto 11 czerwca 2026 roku. Uchwała nr XXXVI/1488/2026 objęła kilka obszarów, lecz terminy ich włączenia rozdzielono. Odolany na Woli oraz rejon ulicy Międzynarodowej na Pradze-Południe dołączyły 7 września 2026 roku. Kolejny etap dotyczy Mokotowa i Włoch. W opublikowanym przez ZDM tekście ujednoliconym znajduje się osobny załącznik z granicami obowiązującymi od 17 maja 2027 roku. Tego dnia, w poniedziałek, nowy obszar zacznie funkcjonować według zasad miejskiej strefy.
Dla kierowców ze Służewca, Rakowa i północnego Okęcia oznacza to, że mają przed sobą kilka miesięcy na przygotowanie się do zmiany. Wrześniowe uruchomienie opłat w innych częściach Warszawy nie było jeszcze startem strefy w ich okolicy. Jednocześnie majowy termin jest już elementem przyjętych przepisów, więc nie zależy od przeprowadzenia kolejnej rundy konsultacji nad samym rozszerzeniem. Przed uruchomieniem trzeba sprawdzać komunikaty ZDM dotyczące organizacji ruchu, oznakowania oraz obsługi abonamentów dla nowych obszarów.
Gdzie dokładnie pojawią się opłaty na Mokotowie i we Włochach?
Na Mokotowie nowy zasięg strefy wyznacza ciąg ulic Domaniewska, Wołoska, Rzymowskiego, Gotarda i Bokserska, dochodzący do linii kolejowej nr 8. W tych miejscach SPPN obejmie także same odcinki ulic wyznaczających jej granicę. Dalej granica biegnie przy nasypie kolejowym i ulicą Cybernetyki. To istotne dla osób parkujących w biurowej części Służewca: po zmianie nie wystarczy kierować się dotychczasową granicą w rejonie Woronicza. Zasięg opłat przesunie się na południe, obejmując kolejne ulice pomiędzy biurami i osiedlami.
W części Włoch przebieg granicy określono ulicami Komitetu Obrony Robotników, aleją Krakowską i ulicą Krakowiaków, a następnie nasypem linii kolejowej nr 8. Komitetu Obrony Robotników oraz Krakowiaków są objęte strefą na wskazanych odcinkach. Przy alei Krakowskiej uchwała prowadzi granicę wzdłuż osi jezdni po stronie wnętrza SPPN. W przypadku adresu przy granicy warto otworzyć załącznik z mapą obowiązującą od maja 2027 roku: rozstrzyga on dokładny przebieg, którego nie oddaje sama nazwa osiedla.
|Obszar rozszerzenia
|Najważniejsze punkty graniczne nowego zasięgu
|Początek obowiązywania
|Służewiec na Mokotowie
|Odcinki Domaniewskiej, Wołoskiej, Rzymowskiego, Gotarda i Bokserskiej; nasyp linii kolejowej nr 8 oraz Cybernetyki
|17 maja 2027 r.
|Raków i północna część Okęcia we Włochach
|Komitetu Obrony Robotników, al. Krakowska, Krakowiaków i nasyp linii kolejowej nr 8, zgodnie z mapą załączoną do uchwały
|17 maja 2027 r.
Dlaczego miasto wprowadza strefę właśnie w tych miejscach?
ZDM wskazuje na nakładanie się kilku źródeł zapotrzebowania na miejsca. Służewiec pozostaje dużym skupiskiem biur, do których przyjeżdżają pracownicy, ale jednocześnie rozwinęła się tam zabudowa mieszkaniowa. Kierowcy zostawiający samochody na cały dzień korzystają więc z tej samej przestrzeni co osoby wracające do domu, odwiedzające lokale usługowe albo przywożące zakupy. Wprowadzenie opłat ma skłonić część przyjezdnych do krótszego postoju lub zmiany sposobu dojazdu. To deklarowany cel strefy, a nie obietnica, że każdy mieszkaniec zawsze znajdzie wolne miejsce.
Na Rakowie i północnym Okęciu znaczenie mają także nowe osiedla, a w sąsiedztwie lotniska dochodzą samochody pozostawiane przez pasażerów przed odlotem. Przy bezpłatnym postoju miejsce przy ulicy może być zajęte przez wiele dni bez ruchu pojazdu. Objęcie go opłatą w dni funkcjonowania SPPN zwiększy koszt takiego rozwiązania. Nie zmienia natomiast zasad na prywatnych parkingach: ich cenniki i regulaminy nadal ustalają operatorzy. Miejska strefa dotyczy postoju na drogach publicznych, a nie automatycznie każdego miejsca za bramą osiedla czy biurowca.
Osiem godzin za 38,80 zł. Ile zapłaci osoba przyjeżdżająca do pracy?
Według cennika obowiązującego w listopadzie 2026 roku pierwsza godzina kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a czwarta i każda kolejna po 4,50 zł. Kwoty się sumują. Strefa działa w dni robocze od poniedziałku do piątku, między 8:00 a 20:00, z dodatkowymi wyłączeniami 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Minimalna opłata wynosi 50 groszy i odpowiada dziesięciu minutom. Poniższe przykłady zakładają nieprzerwany postój w godzinach płatnych, bez abonamentu i bez uprawnienia do zwolnienia. Pokazują koszt przy obecnych stawkach; cennik może zostać zmieniony odrębną uchwałą.
|Czas płatnego postoju
|Koszt jednego dnia
|Koszt 20 takich dni
|3 godziny
|16,30 zł
|326 zł
|8 godzin
|38,80 zł
|776 zł
|10 godzin
|47,80 zł
|956 zł
|12 godzin
|56,80 zł
|1136 zł
Pracownik, który zaparkuje o 8:00 i odjedzie o 16:00, powinien więc porównać 38,80 zł za dzień z ceną miejsca oferowanego przez pracodawcę lub prywatny parking. Przy pracy hybrydowej i dziesięciu takich dojazdach w miesiącu sam miejski postój wyniesie 388 zł. Jeżeli samochód pozostaje przy ulicy przez cały dwunastogodzinny okres pobierania opłat, jeden dzień kosztuje 56,80 zł. To ważne również przy wyjazdach lotniczych: zostawienie auta na kilka dni będzie oznaczało opłaty za kolejne dni działania strefy, nawet gdy kierowcy nie ma w Warszawie.
Samo miejsce pracy na Służewcu nie daje prawa do abonamentu mieszkańca. Rozliczanie podatku w Warszawie również nie oznacza możliwości wykupienia taniego postoju w dowolnej okolicy biura. Osoba przyjeżdżająca z innej dzielnicy lub spoza miasta musi sprawdzić, czy ma jakiekolwiek uprawnienie obejmujące ten konkretny obszar. Istnieją ustawowe zwolnienia, między innymi dla pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną pobieraną z zewnętrznego źródła. Nie należy jednak przypisywać tego zwolnienia każdemu samochodowi wyposażonemu w silnik elektryczny, w tym zwykłej hybrydzie.
Abonament za 30 zł lub 600 zł. Różnica dotyczy przede wszystkim zasięgu
Mieszkańcy spełniający warunki mogą wybrać jeden z dwóch rodzajów abonamentu. Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i obejmuje miejsca SPPN w promieniu 200 metrów od adresu zameldowania. Obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i pozwala parkować na większym terenie wyznaczonym na mapie obszarów abonamentowych. Nie jest to jednak abonament na całą Warszawę. Przy wyborze trzeba sprawdzić, gdzie rzeczywiście pozostawia się samochód: najtańsza opcja może wystarczyć przy domu, ale nie musi obejmować ulubionego miejsca kilka ulic dalej.
Abonament jest przypisany do konkretnego samochodu, a jednemu uprawnionemu mieszkańcowi wydaje się tylko jeden. Nie zwalnia więc automatycznie wszystkich aut używanych przez domowników z opłat. Nie rezerwuje też wybranego stanowiska i nie pozwala ignorować zakazów postoju. W praktyce daje możliwość parkowania bez każdorazowego wnoszenia opłaty godzinowej w swoim zasięgu. Osoba posiadająca już abonament w innej części miasta nie powinna zakładać, że rozszerzenie SPPN samo powiększy jej uprawnienia o Służewiec, Raków lub Okęcie.
Kto dostanie abonament i jakie dokumenty trzeba przygotować?
Podstawowe warunki to zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w obszarze objętym uprawnieniem, rozliczenie PIT za poprzedni rok w Warszawie oraz odpowiedni tytuł do użytkowania samochodu. Uchwała uwzględnia również nieruchomości przylegające do granic SPPN, dlatego mieszkańcy przy samej granicy powinni sprawdzić swój adres w ZDM. Własność mieszkania nie jest warunkiem zastępującym meldunek i pozostałe wymagania. Z kolei przy samochodzie dopuszczono nie tylko własność lub współwłasność, lecz także użytkowanie na podstawie odpowiedniej umowy, na przykład leasingu lub użyczenia.
Przy składaniu wniosku trzeba przygotować dokument tożsamości, dowód rejestracyjny i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podatkowych, a przy użytkowaniu cudzego auta także właściwą umowę. Dla PIT składanego elektronicznie ZDM wskazuje pierwszą stronę zeznania z identyfikatorem oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Możliwe jest też odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego. Wniosek można składać przez internet lub w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM; ZDM podaje, że weryfikacja elektroniczna może trwać do siedmiu dni roboczych. Przed majowym startem trzeba sprawdzić komunikat o rozpoczęciu obsługi nowych obszarów i dopilnować daty ważności wydanego abonamentu.
Kamery odczytają tablice. Za brak opłaty grozi 300 zł
Kontrole w warszawskiej SPPN prowadzą piesze patrole oraz samochody wyposażone w kamery odczytujące tablice rejestracyjne. Numer auta jest porównywany z informacją o wniesionej opłacie lub uprawnieniu. Z tego powodu przy płatności w parkomacie albo aplikacji trzeba sprawdzić numer rejestracyjny oraz czas postoju. Papierowego biletu z parkomatu nie trzeba wkładać za szybę, ale warto go zachować jako dowód zapłaty. Opłatę wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu w godzinach działania strefy. Sam zamiar zapłacenia po powrocie z biura nie rozwiązuje sprawy.
Obecna opłata dodatkowa za nieopłacony postój wynosi 300 zł. Jest obniżana do 200 zł, jeżeli zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, stosownie do sposobu kontroli. To odrębna należność za brak opłaty parkingowej. Samo zapłacenie za czas postoju nie legalizuje natomiast pozostawienia pojazdu na zakazie czy w miejscu utrudniającym ruch. Przy zmianach organizacji parkowania znaczenie będzie miało zarówno wejście do strefy, jak i nowe oznakowanie poszczególnych ulic.
Co sprawdzić przed 17 maja?
Mieszkaniec powinien zacząć od sprawdzenia adresu na mapie granic obowiązujących od 17 maja 2027 roku, a następnie porównać zasięg obu abonamentów z miejscami, w których zwykle parkuje. Kolejny krok to dokumenty dotyczące meldunku, PIT i samochodu oraz śledzenie terminu przyjmowania wniosków dla nowego obszaru. Osoba przyjeżdżająca do pracy powinna policzyć faktyczną liczbę płatnych godzin i dni, a potem porównać tę kwotę z ofertą parkingową biurowca, innym legalnym parkingiem lub dojazdem komunikacją. Różnica między kilkoma wizytami w miesiącu a codziennym postojem będzie wynosiła setki złotych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.