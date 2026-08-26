Koniec limitów cen na stacjach paliw w całej Polsce. Idą podwyżki. Sprawdź nowe stawki w Warszawie
Wchodzi w życie decyzja o ostatecznym wygaszeniu rządowych mechanizmów zamrożenia oraz limitów cenowych na stacjach paliw w całej Polsce. Czasowe tarcze osłonowe i preferencyjne stawki dobiegły końca, a ceny benzyny oraz oleju napędowego powracają do pełnych wycen rynkowych. Przedsiębiorcy oraz kierowcy w całym kraju muszą przygotować się na zauważalny wzrost wydatków przy dystrybutorach. Stołeczni kierowcy, poruszający się po zatłoczonej Warszawie, już zauważają pierwsze skokowe korekty cen na pylonach stacji w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Wygaśnięcie tarcz i rynkowe realia. Dlaczego paliwo drożeje
Decyzja o odejściu od urzędowych limitów cenowych wynika z konieczności dostosowania krajowego rynku paliwowego do unijnych regulacji oraz aktualnych notowań ropy naftowej na giełdach światowych. Wygaśnięcie dotychczasowych mechanizmów stabilizacyjnych sprawia, że detaliczne ceny benzyny bezołowiowej PB95, oleju napędowego (ON) oraz gazu LPG zaczną w pełni odzwierciedlać światowe ceny surowca, kurs dolara oraz marże rafineryjne i dystrybucyjne.
Podstawą prawną regulującą obszar rynku paliwowego oraz podatków pośrednich jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.). Według wyliczeń analityków rynku energii, brak państwowych dopłat i limitów przełoży się na podwyżki cen detalicznych na stacjach o średnio 35 do 50 groszy na litrze w pierwszych tygodniach od wejścia w życie nowych zasad, a w skrajnych przypadkach korekta może sięgnąć nawet 70 groszy na litrze.
Dla budżetów domowych oraz firmowych oznacza to wyraźne podniesienie kosztów codziennego funkcjonowania. Zbiornik paliwa o pojemności 50 litrów będzie obecnie droższy o kilkadziesiąt złotych przy każdym pełnym tankowaniu, co automatycznie przełoży się na wzrost cen usług transportowych, kurierskich oraz dostaw w sektorze e-commerce.
Stołeczny rynek paliw pod presją. Wola, Mokotów i Śródmieście na pierwszej linii
Warszawa i województwo mazowieckie tradycyjnie należą do najdroższych rejonów pod względem cen paliw w kraju. Zniesienie limitów cenowych najsilniej uderza w stołeczne firmy transportowe oraz tysiące mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy z podwarszawskich miejscowości.
Na stacjach paliw zlokalizowanych przy głównych arteriach w dzielnicy Wola (m.in. przy ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia) oraz na Mokotowie przy ul. Wołoskiej i Powsińskiej ceny paliw natychmiast skoczyły w górę. Z kolei stacje w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście odnotowywały w ostatnich godzinach wzmożony ruch kierowców chcących zatankować pojazdy do pełna przed kolejną falą podwyżek.
Przedstawiciele stołecznych korporacji taksówkarskich oraz dostawców żywności ostrzegają, że wyższe ceny paliwa na warszawskich stacjach wymuszą korektę cenników przejazdów oraz stawek za dostawę posiłków. Rosnące koszty transportu dotkną również miejskie przedsiębiorstwa komunalne, w tym flotę autobusową ZTM oraz pojazdy MPO.
Nadzór UOKiK i kontrole rynkowe marż rafineryjnych
Skokowy wzrost cen paliw znajduje się pod ścisłym nadzorem państwowych organów kontrolnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z siedzibą przy ul. Placu Powstańców Warszawy w Śródmieściu zapowiedział intensywne kontrole na stacjach w całej Polsce, weryfikując, czy koncerny paliwowe oraz niezależne stacje nie stosują niedozwolonych porozumień cenowych lub zmów rynkowych.
Podstawą prawną działań osłonowych dla konsumentów jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.). Inspektorzy Inspekcji Handlowej weryfikują zarówno jakość oferowanego paliwa, jak i prawidłowość uwidaczniania cen na pylonach i dystrybutorach. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i sztuczne zawyżanie marż stacjom grożą kary sięgające do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa.
Eksperci rynku naftowego zalecają kierowcom rozważne planowanie tras oraz wykorzystywanie programów lojalnościowych, które pozwalają złagodzić skutki rynkowych podwyżek.
Jak krok po kroku obniżyć koszty tankowania po zniesieniu limitów cen
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci ograniczyć wydatki na paliwo w nowych realiach cenowych:
- Korzystaj z aplikacji monitorujących ceny paliw – sprawdzaj aktualne stawki na stacjach w Warszawie w czasie rzeczywistym przed wyruszeniem w trasę.
- Łącz karty lojalnościowe z rabatami flotowymi – wykorzystuj aplikacje mobilne koncernów paliwowych oraz Kartę Dużej Rodziny, obniżając cenę litra o 15-30 groszy.
- Omijaj stacje przy autostradach i głównych wylotówkach – tankuj na stacjach zlokalizowanych w głębi dzielnic (np. na Woli czy Mokotowie), gdzie ceny bywają niższe.
- Stosuj zasady eco-drivingu – płynna jazda, hamowanie silnikiem i dbanie o prawidłowe ciśnienie w oponach pozwalają zredukować zużycie paliwa o 10-15 proc.
- Pamiętaj o fakturach i odliczeniach firmowych – jako przedsiębiorca dopilnuj rejestracji faktur w systemie KSeF, aby w pełni rozliczyć podatki VAT i CIT/PIT.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.