Koniec papieru w wydziałach komunikacji! Od 2027 roku rejestracja auta tylko online

13 października 2026 07:48 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Od 18 stycznia 2027 roku tradycyjne, papierowe wnioski o rejestrację pojazdów znikną z polskich urzędów. Formalności załatwimy wyłącznie elektronicznie, ale całkowite uniknięcie wizyty w okienku wciąż pozostaje mitem. Zobacz, jak zmienią się procedury i dlaczego sprowadzenie auta z zagranicy będzie pod szczególnym nadzorem!

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Kolejka w urzędzie. Petenci załatwiają swoje sprawy.
Fot. Roman Yanushevsky / Shutterstock.

Formularz w sieci albo przy okienku. Koniec z ręcznym wypełnianiem druków

Nadchodząca rewolucja w wydziałach komunikacji to konsekwencja nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z listopada 2025 roku, która definitywnie odsyła papierowe wnioski do lamusa. Od 18 stycznia 2027 roku kierowcy zyskają dwie ścieżki załatwienia sprawy: samodzielne złożenie wniosku przez internet (z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) albo wizytę w urzędzie, gdzie to pracownik starostwa wprowadzi dane bezpośrednio do systemu komputerowego. Tradycyjne, ręcznie wypisywane formularze całkowicie przestaną funkcjonować.

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Przejście na procedurę cyfrową nie oznacza jednak, że cały proces odbędzie się bez wychodzenia z domu. Składając dokumenty online, właściciel musi dołączyć skany pism, potwierdzenie opłat oraz fotografie tablic rejestracyjnych. Jednak przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego i tak konieczne będzie fizyczne dostarczenie do urzędu oryginałów dokumentów oraz starych tablic. Nowe przepisy przyspieszają weryfikację wniosku, lecz nie eliminują ostatecznej wizyty w urzędzie.

Weryfikacja aut z Niemiec w zagranicznych bazach i zdjęcia tablic

Jedną z kluczowych innowacji jest uszczelnienie procedury importu samochodów z krajów Unii Europejskiej. Podczas pierwszej rejestracji sprowadzonego pojazdu polscy urzędnicy porównają dane z załączonych dokumentów z informacjami zapisanymi w oficjalnych rejestrach kraju pochodzenia auta. Krok ten ma uniemożliwić legalizację pojazdów powypadkowych, kradzionych lub ze sfałszowaną historią techniczną.

Zmiany czekają także osoby, które chcą zachować dotychczasowe numery rejestracyjne – będą one musiały przesłać zdjęcia tablic oraz dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (nawet z danymi poprzedniego właściciela, na co zgodę wyraził UODO). Formularz zostanie uzupełniony o dobrowolne pola na numer telefonu i e-mail, a obcokrajowcy bez numeru PESEL będą musieli podać dokładne dane paszportowe i miejsce urodzenia. Z obowiązku cyfrowego zwolniono jedynie dyplomatów oraz żołnierzy obcych sił zbrojnych.

Co cyfryzacja oznacza dla kierowców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?

Wprowadzenie elektronicznych wniosków ma rozładować wielogodzinne zatory w największych miastach. W Warszawie, gdzie wydziały komunikacji przeżywają regularne oblężenie, przeniesienie pierwszego etapu do internetu pozwoli skrócić czas oczekiwania w urzędach.

Mieszkańcy stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów, będą mogli wstępnie zarejestrować pojazd o dowolnej porze dnia. W wydziałach komunikacji na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu wizyty ograniczą się głównie do okazania oryginałów i odbioru gotowych tablic, co znacząco usprawni pracę miejskich urzędników.

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Zobacz zestaw kluczowych informacji dotyczących nowego systemu rejestracji:

  • Wniosek wyłącznie elektroniczny – koniec z ręcznym wypełnianiem papierowych formularzy w urzędzie.
  • Dwie metody złożenia – samodzielnie przez rządowy portal lub za pośrednictwem urzędnika.
  • Wizyta w urzędzie wciąż konieczna – obowiązek fizycznego dostarczenia oryginałów dokumentów i starych tablic.
  • Prześwietlenie aut z UE w bazach danych – automatyczna kontrola pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
  • Ulga dla kierowców z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – szybsza obsługa w stołecznych wydziałach komunikacji.

 

Źródło: forsal

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