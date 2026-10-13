Koniec papieru w wydziałach komunikacji! Od 2027 roku rejestracja auta tylko online
Od 18 stycznia 2027 roku tradycyjne, papierowe wnioski o rejestrację pojazdów znikną z polskich urzędów. Formalności załatwimy wyłącznie elektronicznie, ale całkowite uniknięcie wizyty w okienku wciąż pozostaje mitem. Zobacz, jak zmienią się procedury i dlaczego sprowadzenie auta z zagranicy będzie pod szczególnym nadzorem!
Formularz w sieci albo przy okienku. Koniec z ręcznym wypełnianiem druków
Nadchodząca rewolucja w wydziałach komunikacji to konsekwencja nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z listopada 2025 roku, która definitywnie odsyła papierowe wnioski do lamusa. Od 18 stycznia 2027 roku kierowcy zyskają dwie ścieżki załatwienia sprawy: samodzielne złożenie wniosku przez internet (z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) albo wizytę w urzędzie, gdzie to pracownik starostwa wprowadzi dane bezpośrednio do systemu komputerowego. Tradycyjne, ręcznie wypisywane formularze całkowicie przestaną funkcjonować.
Przejście na procedurę cyfrową nie oznacza jednak, że cały proces odbędzie się bez wychodzenia z domu. Składając dokumenty online, właściciel musi dołączyć skany pism, potwierdzenie opłat oraz fotografie tablic rejestracyjnych. Jednak przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego i tak konieczne będzie fizyczne dostarczenie do urzędu oryginałów dokumentów oraz starych tablic. Nowe przepisy przyspieszają weryfikację wniosku, lecz nie eliminują ostatecznej wizyty w urzędzie.
Weryfikacja aut z Niemiec w zagranicznych bazach i zdjęcia tablic
Jedną z kluczowych innowacji jest uszczelnienie procedury importu samochodów z krajów Unii Europejskiej. Podczas pierwszej rejestracji sprowadzonego pojazdu polscy urzędnicy porównają dane z załączonych dokumentów z informacjami zapisanymi w oficjalnych rejestrach kraju pochodzenia auta. Krok ten ma uniemożliwić legalizację pojazdów powypadkowych, kradzionych lub ze sfałszowaną historią techniczną.
Zmiany czekają także osoby, które chcą zachować dotychczasowe numery rejestracyjne – będą one musiały przesłać zdjęcia tablic oraz dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (nawet z danymi poprzedniego właściciela, na co zgodę wyraził UODO). Formularz zostanie uzupełniony o dobrowolne pola na numer telefonu i e-mail, a obcokrajowcy bez numeru PESEL będą musieli podać dokładne dane paszportowe i miejsce urodzenia. Z obowiązku cyfrowego zwolniono jedynie dyplomatów oraz żołnierzy obcych sił zbrojnych.
Co cyfryzacja oznacza dla kierowców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Wprowadzenie elektronicznych wniosków ma rozładować wielogodzinne zatory w największych miastach. W Warszawie, gdzie wydziały komunikacji przeżywają regularne oblężenie, przeniesienie pierwszego etapu do internetu pozwoli skrócić czas oczekiwania w urzędach.
Mieszkańcy stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów, będą mogli wstępnie zarejestrować pojazd o dowolnej porze dnia. W wydziałach komunikacji na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu wizyty ograniczą się głównie do okazania oryginałów i odbioru gotowych tablic, co znacząco usprawni pracę miejskich urzędników.
Najważniejsze zasady rejestracji pojazdów od 18 stycznia 2027 roku
Zobacz zestaw kluczowych informacji dotyczących nowego systemu rejestracji:
- Wniosek wyłącznie elektroniczny – koniec z ręcznym wypełnianiem papierowych formularzy w urzędzie.
- Dwie metody złożenia – samodzielnie przez rządowy portal lub za pośrednictwem urzędnika.
- Wizyta w urzędzie wciąż konieczna – obowiązek fizycznego dostarczenia oryginałów dokumentów i starych tablic.
- Prześwietlenie aut z UE w bazach danych – automatyczna kontrola pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
- Ulga dla kierowców z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – szybsza obsługa w stołecznych wydziałach komunikacji.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.