Ponad tydzień bez dwóch stacji metra. Pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia
Pasażerowie drugiej linii metra muszą przygotować się na dziewięć dni zmian w dojazdach. W nocy z piątku 16 października na sobotę 17 października zamknięte zostaną stacje Bemowo i Ulrychów, a pociągi M2 będą kończyć trasę na Księcia Janusza. Przywrócenie ruchu zaplanowano na noc z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października. Na czas prac wydłużone zostaną trasy sześciu linii autobusowych, pojawią się również dodatkowe kursy dzienne i nocne.
Dwa weekendy i cały tydzień roboczy ze zmianami
Zamknięcie obejmie okres od soboty 17 października do niedzieli 25 października włącznie. Oznacza to dwa weekendy oraz pięć dni roboczych, podczas których pasażerowie korzystający z Bemowa i Ulrychowa będą musieli zmienić swoje codzienne połączenia. Pociągi drugiej linii pojadą na skróconej trasie Bródno – Księcia Janusza. Ta ostatnia stacja stanie się na czas utrudnień zachodnim krańcem M2 i miejscem przesiadki do autobusów. Zmiana dotknie zarówno osoby rozpoczynające podróż na Bemowie, jak i pasażerów wracających tam z centrum czy prawego brzegu Warszawy.
|Termin
|Co zmieni się dla pasażerów?
|Noc z 16 na 17 października
|Początek wyłączenia stacji Bemowo i Ulrychów
|17–25 października
|Pociągi M2 kursują między Bródnem a Księcia Janusza
|19–23 października
|Cały tydzień roboczy z koniecznością zmiany dojazdu przez zamknięte stacje
|Noc z 25 na 26 października
|Planowane przywrócenie ruchu do stacji Bemowo
Nowy odcinek trzeba połączyć z działającym metrem
Przerwa w obsłudze pasażerów jest związana z rozbudową drugiej linii na zachód. Na nowym odcinku powstają stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a pociągi odbywają już jazdy testowe. Kolejny etap obejmuje połączenie nowej infrastruktury z funkcjonującą częścią metra. Prace dotyczą układu torowego, zasilania oraz urządzeń sterowania ruchem pociągów. Następnie sprawdzane będą systemy odpowiedzialne za bezpieczne prowadzenie składów, w tym automatyczne ograniczanie prędkości.
Z punktu widzenia pasażera najważniejszy jest skutek tych prac: przez dziewięć dni nie będzie można wsiąść do metra ani wysiąść z niego na Bemowie i Ulrychowie. Uruchomienie nowych stacji będzie osobnym etapem, wymagającym zakończenia przygotowań i odbiorów. Zapowiedziany powrót ruchu w nocy z 25 na 26 października dotyczy obsługi dotychczasowej trasy do Bemowa. Nie jest to termin otwarcia Lazurowej, Chrzanowa i Karolina. Październikowe testy stanowią część przygotowań do udostępnienia nowego odcinka pasażerom.
Sześć linii autobusowych dojedzie do Księcia Janusza
Na czas zamknięcia stacji wydłużone zostaną trasy autobusów 149, 177, 714, 719, 729 i 743. Wszystkie te linie będą dowozić pasażerów do przystanków przy czynnej stacji metra Księcia Janusza. Dla wysiadających wskazano przystanek Księcia Janusza 01, natomiast w przeciwnym kierunku autobusy zabiorą pasażerów z przystanku Księcia Janusza 08. Dzięki temu osoby korzystające z wymienionych linii będą mogły kontynuować podróż metrem po dotarciu do jego tymczasowej stacji końcowej. Przed wyjazdem trzeba jednak uwzględnić zmieniony przebieg połączenia i miejsce przesiadki.
Dodatkowe kursy otrzyma również linia 184 na odcinku Nowe Bemowo – Metro Księcia Janusza. W tym przypadku autobusy będą kończyć przejazd przy metrze na przystanku 05, a pasażerów wracających w przeciwnym kierunku zabiorą z przystanku 06. Częściej niż standardowo mają kursować autobusy 249. Do obsługi linii 149 skierowane zostaną pojazdy przegubowe, zapewniające więcej miejsc. Organizacja dojazdu będzie więc oparta na wydłużonych i wzmocnionych istniejących połączeniach autobusowych.
Dodatkowe połączenie także w nocy
Zmiany obejmą również pasażerów podróżujących po zakończeniu wieczornych zajęć, pracy lub spotkań. Zapowiedziano dodatkowe kursy autobusów N43 na trasie Osiedle Górczewska – Metro Księcia Janusza. Przy metrze autobusy będą dowozić pasażerów do przystanku 01, a w przeciwnym kierunku odjeżdżać z przystanku 02. To inne miejsce odjazdu niż wskazane dla sześciu wydłużanych linii dziennych. Przy planowaniu późnego powrotu warto więc zwrócić uwagę zarówno na numer autobusu, jak i oznaczenie konkretnego przystanku.
Jak przygotować codzienny dojazd?
Najlepiej zaplanować połączenie dla konkretnego dnia i godziny, zwłaszcza jeśli podróż obejmuje przesiadkę z autobusu do metra. Dla osoby dojeżdżającej zwykle do Bemowa nowym celem pierwszej części przejazdu może być Księcia Janusza. W drodze powrotnej trzeba uwzględnić dojście do właściwego przystanku autobusowego, ponieważ poszczególne linie będą korzystać z różnych stanowisk. W pierwszych dniach zmian rozsądnie jest pozostawić zapas czasu na przesiadkę i odcinek pokonywany ulicami. Aktualny rozkład oraz komunikaty WTP pomogą ustalić połączenie odpowiadające miejscu rozpoczęcia podróży, zamiast zakładać, że dotychczasowa trasa pozostanie dostępna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.