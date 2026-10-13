Po 16 latach ruszają z budową stulecia! Sinfonia Varsovia zyska spektakularny gmach za 650 milionów
Koniec wieloletniej bezdomności jednej z najsłynniejszych polskich orkiestr. Na warszawskim Kamionku rusza wyczekiwana budowa nowej siedziby Sinfonii Varsovii z największą salą koncertową w kraju. Zobacz, jak będzie wyglądał imponujący gmach z „lewitującą” ramą i kiedy melomani usłyszą w nim pierwsze dźwięki!
Historyczny kontrakt podpisany. Ponad 650 milionów złotych i 42 miesiące na realizację
Aż szesnaście lat musieli czekać muzycy i warszawiacy na rozpoczęcie prac po rozstrzygnięciu międzynarodowego konkursu architektonicznego. W poniedziałek w zabytkowym pawilonie przy ulicy Grochowskiej 272 podpisano umowę na realizację kluczowego etapu inwestycji. Dokument parafowali dyrektor orkiestry Janusz Marynowski oraz prezes spółki budowlanej Warbud, Nicolas Dépret. Kontrakt opiewający na ponad 650 milionów złotych zakłada nie tylko wzniesienie nowatorskiego gmachu, ale również modernizację dwóch zabytkowych obiektów z przełomu wieków, w których dawniej mieścił się Wydział Weterynarii SGGW.
Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpi w ciągu miesiąca, a robotnicy będą mieli dokładnie 42 miesiące na wzniesienie konstrukcji i oddanie kluczy do obiektu. Inwestycję realizuje firma z potężnym dorobkiem w sektorze kultury – Warbud odpowiadał m.in. za gmachy stołecznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, katowickiego NOSPR-u czy Filharmonii w Szczecinie. Harmonogram zakłada, że pierwsze uroczyste koncerty w nowym kompleksie odbędą się w 2030 roku.
Lewitująca konstrukcja, ogród-foyer i podwieszane balkony dla 1877 widzów
Koncepcja przygotowana przez renomowaną austriacką pracownię Atelier Thomas Pucher zachwyca śmiałością inżynieryjną, choć przeszła istotną ewolucję. Zrezygnowano z pierwotnego, ciężkiego muru z betonu na rzecz lekkiej, częściowo przejrzystej ramy z aluminiowo-stalowej siatki. Konstrukcja zostanie zawieszona trzy i pół metra nad poziomem gruntu i zepnie działkę niczym trzy 90-metrowe mosty. Pod nią powstanie ogólnodostępny ogród pełniący funkcję otwartego foyer, pozbawionego bram czy ogrodzeń.
Sercem obiektu będzie sala główna na 1877 miejsc siedzących, co uczyni ją najpojemniejszą filharmonią w Polsce. Nad perfekcyjnym dźwiękiem czuwali światowej klasy eksperci od akustyki z Müller-BBM oraz Kahle Acoustics. Wewnątrz zastosowano futurystyczne rozwiązania – m.in. balkony zawieszone w powietrzu na stalowych cięgnach kotwionych do sufitu. W gmachu znajdzie się także sala kameralna na 400 osób, studia nagraniowe, biblioteka oraz niezależne garderoby dla muzyków gościnnych. Start robót oznacza też likwidację dotychczasowego tymczasowego namiotu koncertowego, który ma zyskać nową lokalizację.
Kamionek nowym biegunem kultury dla melomanów ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Powstanie nowoczesnego centrum muzycznego na prawym brzegu Wisły zmieni układ sił na stołecznej mapie kulturalnej. Dotychczas to lewobrzeżna Warszawa skupiała najważniejsze sceny symfoniczne, przez co publiczność rzadziej odwiedzała obrzeża Pragi-Południe.
Nowy kompleks przy Grochowskiej stanie się magnesem dla mieszkańców spragnionych najwyższej klasy akustyki, przyciągając gości ze Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa. Melomani z Mokotowa, Woli i Śródmieścia już odliczają czas do 2030 roku, kiedy to z centrum miasta będą mogli w kilkanaście minut przenieść się do najnowocześniejszej sali koncertowej w tej części Europy.
Najważniejsze informacje o budowie siedziby Sinfonii Varsovii
Zobacz zestawienie kluczowych parametrów i faktów dotyczących nowej inwestycji:
- Kontrakt za ponad 650 milionów złotych – umowa z firmą Warbud podpisana po 16 latach od konkursu.
- 1877 foteli w sali głównej – największa i najnowocześniejsza widownia symfoniczna w Polsce.
- 42 miesiące na prace budowlane – oficjalne otwarcie i pierwsze koncerty zaplanowano na 2030 rok.
- Ażurowa rama unosząca się nad ziemią – lekka konstrukcja aluminiowa i w pełni otwarty ogród-foyer.
- Wielka zmiana dla melomanów z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – Kamionek stanie się ogólnopolskim centrum muzyki.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.