Wielkie promocje w Lidlu! Mięso i wędliny nawet 50 proc. taniej. Ruszyła ogromna akcja, a trzeci produkt można dostać za grosz
Lidl rozpoczął kolejną falę wielkich promocji. Od poniedziałku 12 października klienci mogą kupić mięso i popularne wędliny w znacznie niższych cenach. Parówki z indyka przeceniono aż o 50 procent, schab i szynkę o 42 procent, a łopatkę wieprzową o 25 procent. To jednak nie koniec okazji. Sieć przygotowała również promocję „2+1 za grosz” na wybrane wędliny w plastrach. Oferta potrwa tylko do środy 14 października.
Lidl ruszył z wielką promocją. Parówki za 6,49 zł
Jedną z największych obniżek w nowej gazetce Lidla objęto parówki z indyka XXL marki Pikok Pure.
Opakowanie o gramaturze 400 g kosztuje obecnie 6,49 zł zamiast 12,99 zł.
To obniżka o 50 procent względem ceny poza promocją.
W przeliczeniu na kilogram cena wynosi około 16,23 zł, podczas gdy standardowo jest to około 32,48 zł.
Dla rodzin, które regularnie kupują parówki na śniadania lub kolacje, może to być okazja do ograniczenia wydatków.
Warto jednak pamiętać, że obowiązuje limit sześciu opakowań na paragon.
Schab i szynka tańsze aż o 42 procent
Kolejna promocja dotyczy wędlin marki Pikok.
W ofercie znalazły się schab lub szynka XXL w opakowaniach 200 g.
Cena poza promocją wynosi 13,89 zł, natomiast od poniedziałku produkty kosztują 7,99 zł za opakowanie.
Oznacza to rabat w wysokości 42 procent.
W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi 40 zł, podczas gdy standardowo jest to około 69,45 zł.
To propozycja dla osób przygotowujących kanapki do pracy, szkoły lub na codzienne śniadania.
Także w tym przypadku sieć przewidziała ograniczenie zakupowe — maksymalnie sześć opakowań na paragon.
Łopatka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram
Duża obniżka obejmuje również świeże mięso.
Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik została przeceniona z 13,49 zł do 9,99 zł za kilogram.
To rabat wynoszący około 25 procent.
Aby skorzystać z oferty, należy jednak aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Promocja może zainteresować osoby planujące przygotowanie gulaszu, pieczeni, mięsa mielonego lub dań jednogarnkowych.
Przy zakupie trzech kilogramów łopatki klient zapłaci 29,97 zł zamiast 40,47 zł, co oznacza oszczędność 10,50 zł.
W gazetce wskazano limit trzech kilogramów na kupon.
Wielka akcja na wędliny. Trzeci produkt za grosz
Lidl przygotował również promocję na wszystkie wędliny w plastrach marki Pikok w opakowaniach 250 g.
Obowiązuje mechanizm „2+1 za grosz”.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją za najtańsze opakowanie klient zapłaci tylko jeden grosz.
Co ważne, dostępne rodzaje można dowolnie mieszać.
Wśród produktów przedstawionych w gazetce znalazły się między innymi filety z piersi indyka, gotowana szynka, szynka wiejska, szynka sopocka i wędlina z piersi kurczaka.
Oferta może być szczególnie interesująca dla osób kupujących większe ilości wędlin dla całej rodziny.
Obowiązuje limit dwóch opakowań za grosz na paragon.
Ile można zaoszczędzić podczas zakupów?
Na podstawie cen wskazanych w gazetce można obliczyć oszczędności na wybranych produktach.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena poza promocją
|Parówki Pikok Pure XXL 400 g
|6,49 zł
|12,99 zł
|Schab lub szynka Pikok XXL 200 g
|7,99 zł
|13,89 zł
|Łopatka wieprzowa 1 kg
|9,99 zł
|13,49 zł
Przykładowo zakup sześciu opakowań parówek w promocji kosztuje 38,94 zł zamiast 77,94 zł. Oznacza to oszczędność 39 zł.
Z kolei przy zakupie sześciu opakowań schabu lub szynki XXL klient zapłaci 47,94 zł zamiast 83,34 zł, oszczędzając 35,40 zł.
Łączna oszczędność na tych dwóch zestawach wynosi 74,40 zł w porównaniu z cenami poza promocją.
Promocje tylko do środy. Klienci powinni pilnować terminów
Oferta obowiązuje od poniedziałku 12 października do środy 14 października 2026 roku.
Poszczególne promocje mają jednak różne warunki.
W przypadku łopatki wieprzowej konieczna jest aktywacja kuponu w Lidl Plus. Pozostałe przedstawione w gazetce oferty mają własne limity ilościowe.
Warto również pamiętać, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, a dostępność produktów może różnić się pomiędzy placówkami.
Lidl przyciąga klientów kolejnymi obniżkami
Październikowa akcja obejmuje produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków.
Mięso wieprzowe, szynki, schab, parówki i wędliny w plastrach to artykuły wykorzystywane do przygotowywania codziennych posiłków.
Dzięki obniżkom sięgającym 50 procent klienci mogą ograniczyć wydatki, szczególnie jeśli planowali zakup większej ilości produktów.
Największą uwagę zwracają parówki przecenione o połowę, wędliny XXL tańsze o 42 procent oraz promocja „2+1 za grosz”. Akcja potrwa tylko trzy dni, do 14 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.