Kontrole domów i mieszkań w całej Polsce! Zobacz zasady w Warszawie
W całej Polsce ruszyły cykliczne kontrole systemów grzewczych oraz weryfikacja obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Zgodnie ze zmienionym prawem, właściciele nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem muszą posiadać aktualny dokument energetyczny, a za jego brak przy transakcjach grożą wysokie kary finansowe sięgające nawet 5000 zł. Rynkowy koszt sporządzenia podstawowego świadectwa energetycznego dla domu jednorodzinnego wynosi obecnie średnio około 349 zł, zaś dla większych lokali użytkowych cena sięga 499 zł. W stolicy wymogi te budzą ogromne zainteresowanie na rynku nieruchomości, a obowiązkowe audyty i przeglądy obejmują tysiące obiektów w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Kto musi posiadać świadectwo energetyczne i kiedy grozi kara do 5000 zł
Świadectwo charakterystyki energetycznej informuje o rocznym zapotrzebowaniu budynku na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia. Prawny obowiązek wyrobienia dokumentu spoczywa na właścicielach wszystkich budynków wzniesionych po 2009 roku oraz właścicielach nieruchomości starszych, jeśli planują ich sprzedaż lub wynajem. Z obowiązku tego zwolnione są osoby posiadające budynki wybudowane przed 2009 rokiem, o ile użytkują je wyłącznie na własne potrzeby prywatne i nie wprowadzają ich na rynek.
Brak ważnego świadectwa przy zawieraniu umowy sprzedaży lub najmu u notariusza wiąże się z ryzykiem nałożenia grzywny w wysokości do 5000 zł. Ponadto weszły w życie uaktualnione klasy energetyczne w skali od A+ (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne) na wzór sprzętów AGD, bazujące na wskaźniku zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Wskaźniki te muszą być obowiązkowo publikowane w ogłoszeniach sprzedażowych i najmu. Dokument jest ważny przez 10 lat, lecz traci ważność automatycznie w przypadku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych (np. wymiany okien, ocieplenia budynku lub zmiany źródła ciepła).
Harmonogram okresowych kontroli ogrzewania. Częstotliwość i moc urządzeń
Równolegle z wymogami dotyczącymi świadectw, przepisy nakładają obowiązek wykonywania cyklicznych kontroli technicznych systemów ogrzewania. Częstotliwość wizyt uprawnionych kontrolerów zależy bezpośrednio od typu źródła ciepła, zastosowanego paliwa oraz nominalnej mocy cieplnej:
- Co 2 lata – kotły opalane paliwem stałym lub ciekłym o mocy nominalnej powyżej 100 kW.
- Co 3 lata – źródła ciepła oraz połączone systemy ogrzewania i wentylacji o łącznej mocy powyżej 70 kW.
- Co 4 lata – kotły zasilane gazem o mocy nominalnej przekraczającej 100 kW.
- Co 5 lat – kotły o mocy nominalnej od 20 kW do 100 kW (najczęściej spotykane w domach jednorodzinnych).
Ruch na rynku nieruchomości w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie rynek obrotu nieruchomościami należy do najdynamiczniejszych w kraju, zapotrzebowanie na usługi certyfikowanych audytorów z uprawnieniami budowlanymi gwałtownie wzrosło. W dzielnicach Wola oraz Mokotów, będących centrami obrotu nowymi mieszkaniami i lokalami na wynajem, brak aktualnego świadectwa skutecznie wstrzymuje finalizację umów notarialnych.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście sprawa dotyczy licznych kamienic oraz lokali użytkowych. Zarządcy nieruchomości oraz właściciele mieszkań przeznaczanych na wynajem muszą dbać o regularne przeglądy instalacji grzewczych oraz posiadać rzetelne audyty, aby uniknąć kar i sprawnie promować swoje oferty na rynku.
Jak krok po kroku przygotować się do kontroli i uzyskać świadectwo energetyczne
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie dopełnić formalności i uniknąć kar finansowych:
- Zamawiaj świadectwo wyłącznie u uprawnionych audytorów – upewnij się, że osoba wykonująca audyt posiada odpowiednie kwalifikacje budowlane zgodnie z Prawem budowlanym i wpis do wykazów ministerialnych.
- Przygotuj budżet około 349 zł za audyt domu – uwzględnij koszt wyrobienia dokumentu (349 zł dla domu, do 499 zł dla lokalu komercyjnego) przed wystawieniem nieruchomości na sprzedaż lub najem.
- Przestrzegaj harmonogramu przeglądów pieców – zorganizuj kontrolę systemu ogrzewania w odpowiednim cyklu (co 2, 3, 4 lub 5 lat) zależnie od rodzaju i mocy kotła.
- Umieszczaj wskaźniki EP w ogłoszeniach w Śródmieściu czy na Woli – pamiętaj o prawnym obowiązku podawania klasy i wskaźników energetycznych w ofertach sprzedaży i najmu.
- Wykonaj nowe świadectwo po termomodernizacji – po wymianie pieca, ociepleniu budynku lub zmianie stolarki okiennej zamów nowy audyt, gdyż stary dokument traci ważność.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.