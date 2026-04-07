Warszawa: Kontrterroryści BOA zjechali na linie na dach budynku przy Rondzie Radosława. To nie są ćwiczenia
Nad dachami budynków przy Rondzie Radosława w Warszawie zawisł policyjny Black Hawk, z którego na linach desant przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA – jednej z najbardziej elitarnych jednostek specjalnych w Polsce. To nie są ćwiczenia.
Policja potwierdza: to nie ćwiczenia
Na dachu jednego z budynków przy ulicach Burakowska i Kłopot, na pograniczu Woli i Żoliborza, pojawili się uzbrojeni funkcjonariusze w pełnym rynsztunku taktycznym. Operacja była prowadzona jednocześnie od poziomu ulicy – teren otoczyli policjanci, którym kontrterroryści zapewniali wsparcie od strony dachu.
Dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak potwierdziła PAP, że operacja była realna. „Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw” – przekazała rzeczniczka, nie podając na tym etapie dalszych szczegółów. Radio ZET ustaliło, że akcja była wymierzona w grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją farmaceutyków.
Na miejscu działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Radomska komenda na tym etapie nie udzielała informacji. Operacja miała się zakończyć, choć w okolicy wciąż widoczne były radiowozy. Kierowcy przejeżdżający przez Muranów musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Czym jest BOA – jednostka, którą wysłano do akcji
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA to następca Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji – jednostki, której skrót przetrwał zmianę nazwy ze względu na wieloletnią rozpoznawalność. BOA specjalizuje się w neutralizowaniu najpoważniejszych zagrożeń: sytuacjach zakładniczych, zatrzymywaniu wyjątkowo niebezpiecznych przestępców, działaniach w środowiskach niedostępnych dla standardowych jednostek. Użycie BOA z desantem śmigłowcowym w centrum stolicy w środku tygodnia roboczego – i to przy jednoczesnym udziale policjantów z Radomia, a nie z Komendy Stołecznej – sugeruje, że sprawa miała zasięg i wagę wykraczającą poza typowe miejskie działania operacyjne.
Nielegalna produkcja farmaceutyków – rosnący problem w Polsce
Nielegalny rynek farmaceutyków w Polsce to zjawisko, z którym służby zmagają się coraz intensywniej. W październiku 2024 roku CBŚP rozbiło grupę produkującą sfałszowane produkty lecznicze w Wielkopolsce i zatrzymało 11 osób. We wrześniu 2025 roku Prokuratura Krajowa poinformowała o likwidacji największej w Polsce fabryki fałszywych leków w Szczecinie – zatrzymano 8 osób. W lutym 2025 roku w Otwocku zlikwidowano linię produkującą wypełniacze dla substancji nielegalnych, importując surowce ze wschodu i eksportując gotowy produkt na zachód Europy. Skala procederu jest duża: w tej ostatniej sprawie zabezpieczono ponad tonę substancji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.