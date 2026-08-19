Kot, który korzysta ze spłuczki i awaria w toalecie. Czy można odwołać się od rachunki i poprosić o korektę?
Niewielki strumień spływający do toalety może być niemal niesłyszalny. Przez całą dobę wodomierz nalicza jednak kolejne litry. W Warszawie taka usterka może podnieść miesięczny rachunek o kilkaset złotych. Nie zawsze oznacza to jednak, że przedsiębiorstwo wodociągowe zgodzi się na korektę.
Kot nauczył się korzystać ze spłuczki. Właściciel zorientował się po rachunku
Przyczyny wysokiego zużycia bywają zaskakujące. Znajomy jednego z naszych redaktorów miał kota, który nauczył się uruchamiać spłuczkę. Zwierzę robiło to również wtedy, a może i przede wszystkim wtedy, gdy nikogo nie było w domu. Właściciel odkrył jego nową umiejętność dopiero po otrzymaniu rachunku wyższego o kilkaset złotych. Jak się okazało na domowym monitoringu, kot potrafił spędzać w łazience długie godziny, co oznacza, że ta „zabawa” zapewne trwała równie długo.
Pojedyncze spłukanie toalety oznacza zużycie kilku litrów wody. Jeżeli zwierzę naciska przycisk wielokrotnie każdego dnia, w ciągu miesiąca wodomierz może zarejestrować kilka dodatkowych metrów sześciennych. Podobny efekt daje przycisk, który nie wraca do właściwego położenia i pozostawia zawór częściowo otwarty.
Znacznie częściej problem powoduje jednak zużyta uszczelka, zabrudzony zawór albo źle ustawiony pływak. Woda nie wypływa wtedy na podłogę. Przedostaje się ze zbiornika bezpośrednio do muszli, a następnie trafia do kanalizacji. Mieszkaniec może przez wiele tygodni nie zauważyć awarii.
Niewielki przeciek może kosztować ponad 350 zł miesięcznie
Skala strat zależy od natężenia przepływu. Wystarczy przeprowadzić proste obliczenie. Jeżeli do toalety spływa 0,05 litra na minutę, w ciągu doby uciekną 72 litry. Po 30 dniach będzie to 2,16 m3 wody.
Przepływ wynoszący 0,1 litra na minutę, czyli około pół szklanki, oznacza już 144 litry na dobę. W ciągu miesiąca daje to 4,32 m3. Taki przeciek może być trudny do usłyszenia, zwłaszcza przy zamkniętych drzwiach łazienki.
Przy przepływie 0,25 litra na minutę strata wzrasta do 10,8 m3 miesięcznie. Jeżeli spłuczka przepuszcza 0,5 litra na minutę, wodomierz po 30 dniach zarejestruje dodatkowe 21,6 m3. Przepływ 1 litra na minutę oznacza już 43,2 m3 zmarnowanej wody.
Od 11 lipca 2026 roku mieszkańcy Warszawy płacą 6,48 zł brutto za 1 m3 wody. Do tego dochodzi 9,87 zł za odprowadzenie 1 m3 ścieków. Łączna stawka wynosi zatem 16,35 zł za 1 m3, bez uwzględnienia opłaty abonamentowej.
Przy tych cenach przeciek wynoszący 0,1 litra na minutę kosztuje około 71 zł miesięcznie. Przepływ 0,25 litra podnosi rachunek o około 177 zł. Usterka powodująca stratę 0,5 litra na minutę może kosztować ponad 353 zł. Przy przepływie 1 litra na minutę dodatkowa opłata przekroczy 706 zł.
W innych miastach kwoty będą inne, ponieważ każde przedsiębiorstwo stosuje własną taryfę. Mechanizm pozostaje jednak taki sam. Odbiorca płaci nie tylko za pobraną wodę, ale zazwyczaj również za odpowiadającą jej ilość ścieków.
Jak sprawdzić, czy spłuczka przepuszcza wodę?
Najprostszy test zaczyna się od zamknięcia wszystkich kranów. Trzeba również wyłączyć pralkę, zmywarkę i urządzenia automatycznie pobierające wodę. Następnie należy zapisać stan wodomierza albo zrobić wyraźne zdjęcie jego wskazania.
Jeżeli przy wyłączonych urządzeniach wodomierz nadal pracuje, instalacja prawdopodobnie nie jest szczelna. W starszych urządzeniach porusza się niewielka wskazówka. W nowszych licznikach zmianę pokażą cyfry odpowiadające za litry lub części metra sześciennego.
Kontrolę najlepiej przeprowadzić przez co najmniej 30 minut. Jeszcze dokładniejszy wynik da odczyt wykonany wieczorem i powtórzony rano. W tym czasie nikt nie może korzystać z toalety, kranów ani urządzeń podłączonych do instalacji.
Samą spłuczkę można sprawdzić przy użyciu barwnika spożywczego. Niewielką ilość należy wlać do zbiornika i odczekać kilkanaście minut bez uruchamiania spłukiwania. Jeżeli zabarwiona woda pojawi się w muszli, zawór nie zamyka się prawidłowo.
Można również zakręcić zawór doprowadzający wodę do toalety. Jeżeli wodomierz przestanie rejestrować przepływ, przyczyna prawdopodobnie znajduje się właśnie w spłuczce. Gdy licznik nadal pracuje, trzeba sprawdzić pozostałe urządzenia oraz przewody.
Czy wodociągi skorygują rachunek po awarii spłuczki?
Najczęściej odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli sprawny wodomierz zarejestrował wodę, która przepłynęła przez instalację, przedsiębiorstwo uznaje usługę za wykonaną. Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkaniec wykorzystał wodę świadomie, czy stracił ją z powodu cieknącej spłuczki.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wskazuje, że ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się według wodomierza głównego. Odbiorca odpowiada natomiast za prawidłowe działanie instalacji oraz posiadanych przyłączy, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
Woda z nieszczelnej spłuczki trafia do kanalizacji. Z tego powodu nie ma podstaw do automatycznego odliczenia opłaty za ścieki. Przepisy pozwalają uwzględnić wodę zużytą bezpowrotnie tylko wtedy, gdy jej ilość mierzy dodatkowy wodomierz. Rozwiązanie to stosuje się głównie przy podlewaniu ogrodów, a nie przy awariach toalety.
Odbiorca może mimo wszystko złożyć reklamację i opisać okoliczności zdarzenia. Niektóre przedsiębiorstwa indywidualnie rozpatrują wyjątkowe przypadki. Ewentualne umorzenie części należności lub udzielenie ulgi zależy jednak od regulaminu, umowy i decyzji dostawcy. Nie jest powszechnie obowiązującym prawem klienta.
Korekta jest możliwa, gdy zawinił licznik albo pojawił się błąd
Inaczej wygląda sytuacja, gdy rachunek powstał wskutek błędnego odczytu, pomyłki przy wystawianiu faktury albo nieprawidłowego działania wodomierza głównego. W takim przypadku odbiorca może żądać sprawdzenia urządzenia.
Jeżeli ekspertyza potwierdzi usterkę wodomierza, zużycie ustala się na podstawie średniej z 3 miesięcy poprzedzających wykrycie problemu. Gdy nie można zastosować tej metody, przedsiębiorstwo może wykorzystać dane z analogicznego okresu poprzedniego roku.
Trzeba jednak pamiętać o kosztach badania. Jak informuje warszawskie MPWiK, jeżeli ekspertyza wykaże prawidłowe działanie wodomierza, za jej przeprowadzenie zapłaci wnioskodawca. Przed złożeniem zlecenia dobrze więc wykluczyć awarię spłuczki, kranu, pralki, zmywarki i zaworów.
Reklamacja nie wstrzymuje automatycznie terminu zapłaty. Przepisy wskazują, że zgłoszenie zastrzeżeń do faktury nie zwalnia odbiorcy z obowiązku jej uregulowania. Jeżeli kwota jest zbyt wysoka, można równocześnie wystąpić o rozłożenie należności na raty.
MPWiK w Warszawie przyjmuje reklamacje przez infolinię, eBOK, pocztę elektroniczną, korespondencyjnie oraz osobiście. Spółka deklaruje rozpatrzenie zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych.
Kto odpowiada za awarię w mieszkaniu?
Właściciel lokalu odpowiada za urządzenia i instalacje znajdujące się w mieszkaniu. Dotyczy to między innymi spłuczki, baterii, zaworów oraz przewodów służących wyłącznie temu lokalowi. Jeżeli awaria wystąpi za lokalowym wodomierzem, jej koszt zwykle obciąży właściciela albo osobę rozliczaną za zużycie.
W wynajmowanym mieszkaniu sytuacja zależy także od umowy oraz przyczyny usterki. Ustawa o ochronie praw lokatorów zalicza naprawę i konserwację urządzeń sanitarnych do obowiązków najemcy. Wynajmujący odpowiada natomiast za naprawy instalacji w zakresie, który nie obciąża lokatora.
Najemca powinien natychmiast poinformować właściciela o przecieku. Zignorowanie widocznej awarii może zwiększyć jego odpowiedzialność za powstałe koszty. Właściciel nie powinien z kolei odkładać naprawy po otrzymaniu zgłoszenia.
Awaria instalacji wspólnej zmienia sytuację
W budynku wielorodzinnym trzeba ustalić, gdzie dokładnie doszło do wycieku. Piony wodne i elementy instalacji, które nie służą wyłącznie jednemu mieszkaniu, mogą stanowić część nieruchomości wspólnej. Za ich utrzymanie odpowiada wspólnota, spółdzielnia albo zarządca.
Jeżeli awaria nastąpiła przed wodomierzem lokalowym, ale za wodomierzem głównym budynku, zużycie może pojawić się jako różnica pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą liczników w mieszkaniach. Ustawa pozwala właścicielowi lub zarządcy budynku wybrać metodę rozliczenia tej różnicy między użytkowników lokali.
Nie oznacza to jednak, że każdą stratę można automatycznie podzielić między mieszkańców. Osoba, która otrzymała wysokie wyrównanie, powinna poprosić zarządcę o wskazanie okresu awarii, miejsca wycieku, odczytów wodomierza głównego oraz zasad zastosowanego rozliczenia.
Jeżeli problem dotyczył instalacji przed wodomierzem głównym i po stronie sieci wodociągowej, utracona woda nie powinna zostać zarejestrowana na rachunku nieruchomości. Granicę odpowiedzialności trzeba jednak każdorazowo sprawdzić w umowie oraz dokumentacji przyłącza.
Co zrobić po otrzymaniu podejrzanie wysokiej faktury?
Najpierw należy porównać bieżący odczyt wodomierza ze stanem podanym na fakturze. Trzeba także sprawdzić, czy rozliczenie oparto na rzeczywistym odczycie, czy na prognozie. Pomyłka w jednej cyfrze może znacząco zmienić należność.
Następnie należy przeprowadzić test instalacji przy zamkniętych kranach. Jeżeli wodomierz nadal pracuje, warto po kolei zakręcać zawory przy toalecie, pralce, zmywarce oraz innych urządzeniach. Pozwoli to ustalić źródło przepływu.
Po wykryciu awarii trzeba zrobić zdjęcia, zapisać stan licznika i zamówić naprawę. Protokół hydraulika, rachunek za usługę oraz opis uszkodzenia mogą pomóc podczas reklamacji. W budynku wielorodzinnym zgłoszenie należy przesłać także administracji.
Jeżeli podejrzenie dotyczy wodomierza głównego, można wystąpić o jego ekspertyzę. Gdy licznik działa prawidłowo, a wodę przepuściła spłuczka, szanse na obowiązkową korektę są niewielkie. Nadal można jednak poprosić o indywidualne rozpatrzenie sprawy albo rozłożenie rachunku na raty.
Stan wodomierza najlepiej kontrolować co najmniej raz w miesiącu. Kilkuminutowa kontrola pozwala wykryć niewielki przeciek, zanim zamieni się on w rachunek wyższy o kilkaset złotych.
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Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.