Krok milowy w zbiórce elektrośmieci! Wchodzą całodobowe Elektropaki, koniec z wyjazdami do PSZOK-u
Stary telefon, zepsuta ładowarka czy zużyta bateria nie muszą już miesiącami zalegać w szufladach ani czekać na wyjazd do punktu selektywnej zbiórki. Na osiedlach ruszają całodobowe „Elektropaki” – specjalne, nowoczesne punkty zbiórki małych elektrośmieci. Zobacz, jak działa nowa rewolucja w segregacji odpadów i kiedy osiedlowa sieć ułatwi życie mieszkańcom!
Całodobowy recykling na wyciągnięcie ręki. Co wrzucimy do Elektropaków?
Koniec ze sprawdzaniem godzin otwarcia stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czy planowaniem specjalnej wyprawy na obrzeża miasta po to, by oddać kilka zużytych baterii. Prekursorem nowej rewolucji recyklingowej staje się Bydgoszcz, która kończy przygotowania do największego w historii miasta rozszerzenia systemu zbiórki elektroodpadów. Jeszcze przed końcem roku na osiedlach i w głównych ciągach komunikacyjnych stanie 60 nowych Elektropaków (a łącznie z dotychczasowymi szafami – aż 62 punkty).
Elektropaki to specjalistyczne, samoobsługowe kontenery przeznaczone do całodobowego przyjmowania drobnych elektrośmieci. Do pojemników będzie można o dowolnej porze dnia i nocy wrzucać m.in. zużyte baterie, akumulatorki, ładowarki, stare telefony komórkowe, drobną elektronikę czy płyty CD. Konstrukcja urządzeń ma być w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cała inwestycja, warta 1,4 mln zł i współfinansowana ze środków unijnych, zaliczyła lekkie opóźnienie, jednak po podpisaniu umowy wykonawca ma 100 dni na montaż, co oznacza uruchomienie sieci na przełomie listopada i grudnia 2026 roku.
Stop bateriom w zwykłych koszach. Wyzwanie dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Drobne elektrośmieci stanowią spore wyzwanie ekologiczne w dużych aglomeracjach. Ze względu na niewielkie gabaryty baterie i stare kable nierzadko trafiają do zwykłych pojemników na odpady zmieszane albo spędzają całe lata w domowych szufladach. Dostępność punktu w bezpośrednim sąsiedztwie domu całkowicie eliminuje ten problem, zachęcając mieszkańców do oddawania drobnego sprzętu na bieżąco – np. przy okazji spaceru czy codziennych zakupów.
Potrzebę wdrożenia gęstej sieci osiedlowych Elektropaków wyraźnie widać również w stolicy. W gęsto zabudowanych dzielnicach Warszawy – takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – dojazd do stacjonarnych PSZOK-ów wiąże się często ze staniem w korkach. Mieszkańcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu z niecierpliwością wyczekują analogicznych rozwiązań, które pozwoliłyby wyrzucać niebezpieczne drobne elektroodpady na własnym osiedlu, bez konieczności kłopotliwego transportu przez całe miasto.
Jak krok po kroku wyglądają zasady działania Elektropaków
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących nowej sieci zbiórki elektrośmieci:
- Dostępność 24/7 przez cały rok – możliwość oddania drobnych elektroodpadów o dowolnej porze bez kolejek.
- Zbiórka małych gabarytów – punkty na baterie, ładowarki, telefony, akumulatory i płyty CD.
- 60 nowych Elektropaków na osiedlach – odciążenie stacjonarnych punktów PSZOK i wygoda dla mieszkańców.
- 1,4 mln zł i start do końca roku – wykonawca ma 100 dni na realizację unijnego projektu.
- Wzór dla stołecznej Woli, Mokotowa i Śródmieścia – nowoczesne rozwiązanie problemu elektrośmieci w miastach.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.