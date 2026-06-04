Kto zostawi w domu zapłaci kilkadziesiąt tysięcy złotych. Unia Europejska wprowadza drakońskie opłaty. Jest data
Najgłośniejszy straszak ostatnich lat, czyli unijny podatek od emisji z ogrzewania, dostał nową datę. To nie koniec planu, lecz przesunięcie, do którego dorzucono największą pulę pieniędzy osłonowych w historii. Problem w tym, że wokół całej sprawy narosło tyle mitów, że łatwiej dać się przestraszyć, niż policzyć, co naprawdę Cię czeka. Jedno jest pewne: Polacy zapłacą.
ETS2 rusza rok później, a to przesądziła decyzja z udziałem Polski
Zacznijmy od najświeższej zmiany, bo ona porządkuje cały obraz. System handlu emisjami ETS2, który ma objąć ogrzewanie budynków i transport drogowy, miał wejść w życie w 2027 r. Po wielogodzinnych negocjacjach w Radzie UE jesienią 2025 r. start przesunięto o rok, na 2028. Parlament Europejski odrzucił przy tym pomysły dalszego, kilkuletniego odraczania, więc data 2028 jest dziś realnym punktem odniesienia, a nie luźną zapowiedzią.
Polska należała do państw, które najmocniej lobbowały za opóźnieniem, obok Czech, Słowacji i Bułgarii. Argument był prosty: nagły wzrost cen paliw i ogrzewania mógłby uderzyć w domowe budżety i wywołać napięcia społeczne. Mechanizm samego ETS2 jest pośredni. To nie obywatel kupuje uprawnienia do emisji, lecz firmy sprzedające paliwa, na przykład dostawcy gazu czy węgla. One jednak przerzucą ten koszt na ceny, więc finalnie i tak odczuje go odbiorca przy rachunku za ogrzewanie i na stacji paliw.
|Termin
|Co się zmienia
|Status
|1 stycznia 2025
|koniec dotacji do samodzielnych kotłów na paliwa kopalne, w tym gazowych
|obowiązuje
|2028
|start ETS2, czyli opłata za emisje obejmie ogrzewanie i transport
|data po przesunięciu z 2027
|2028-2030
|zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach
|nowe budynki publiczne wcześniej, pozostałe od 2030
|2040
|cel wycofania ogrzewania na paliwa kopalne z istniejących budynków
|cel strategiczny
2040 to nie jest rok, w którym przyjdą wyrwać Ci piec
Tu trzeba rozprawić się z najczęstszym mitem, bo to on napędza panikę. W obiegu funkcjonuje teza, że w 2040 r. wejdzie całkowity zakaz pieców gazowych i każdy będzie musiał wyrzucić kocioł. To nadinterpretacja. Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków wyznacza na 2040 r. cel wycofywania ogrzewania na paliwa kopalne, a nie moment przymusowego demontażu urządzeń.
Różnica jest zasadnicza. Po pierwsze, restrykcje dotyczą paliwa, czyli gazu ziemnego, a nie samego urządzenia. Kocioł może w przyszłości pracować na biometanie albo wodorze, bo technologia spalania pozostaje ta sama, zmienia się źródło. Po drugie, cel ma być osiągany przez naturalną wymianę urządzeń w momencie ich awarii lub końca żywotności, wsparcie finansowe i mechanizmy cenowe, a nie przez kontrolera pukającego do drzwi. Po trzecie, to państwa członkowskie ustalają, jak do tego celu dojść, więc konkretny kształt przepisów w Polsce dopiero powstanie. Innymi słowy, nikt w 2040 r. nie wyłączy Ci ogrzewania z mocy unijnego nakazu.
Co już jest faktem od 2025 roku
Nie wszystko jest jednak odległą przyszłością. Jedna zmiana zadziała się już i dotyczy pieniędzy. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje zapis dyrektywy, zgodnie z którym państwa członkowskie nie udzielają zachęt finansowych do montażu samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. W praktyce w polskim programie Czyste Powietrze dofinansowanie do kotłów gazowych i olejowych zniknęło, a wsparcie idzie dziś na pompy ciepła, kotły na biomasę o podwyższonym standardzie, termomodernizację i fotowoltaikę, z urządzeniami wybieranymi z listy zielonych urządzeń i materiałów.
Ważne jednak, czego ta zmiana nie oznacza. Posiadanie kotła gazowego nie wyklucza z programu, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie samej termomodernizacji, na przykład ocieplenia ścian czy wymiany okien. Znika tylko dopłata do samego kotła na paliwo kopalne. Z ulgi termomodernizacyjnej również wypadły wydatki na kotły gazowe, olejowe, zbiorniki na gaz oraz przyłącza gazowe.
Pieniądze, o których mówi się ciszej niż o podatku
Skoro ETS2 podniesie koszty, Unia uruchamia równolegle osłonę, i tu liczby są spore. Polska będzie największym beneficjentem Społecznego Funduszu Klimatycznego. Z budżetu UE ma trafić do nas około 50 mld zł, a wraz z wymaganym wkładem krajowym na poziomie 25 proc. budżet całego planu to około 65 mld zł na lata 2026-2032. Środki mają trafić przede wszystkim do gospodarstw najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne, małych firm i użytkowników transportu. Plan wydatkowania tych pieniędzy, czyli Społeczny Plan Klimatyczny, jest właśnie przedmiotem krajowych konsultacji prowadzonych przez resort funduszy.
Skala wsparcia jest jeszcze większa, jeśli doliczyć przychody ze sprzedaży polskiej puli uprawnień w samym ETS2. Instytut Reform szacuje, że łącznie nowe instrumenty, czyli ETS2 i fundusz klimatyczny, mogą zapewnić Polsce ponad 150 mld zł w latach 2026-2032 na modernizację budynków i transportu. Spór polityczny dotyczy dziś nie tego, czy te pieniądze będą, lecz kto zdecyduje o ich wydaniu, rząd w Warszawie czy Bruksela.
|Instrument
|Kwota dla Polski
|Na co
|Społeczny Fundusz Klimatyczny (z UE)
|ok. 50 mld zł
|osłona gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym
|Plan z wkładem krajowym 25 proc.
|ok. 65 mld zł
|modernizacja ogrzewania i transportu 2026-2032
|ETS2 i fundusz łącznie (szacunek Instytutu Reform)
|ponad 150 mld zł
|modernizacja budynków i transportu drogowego
Ile realnie dołożysz do rachunku?
Twardych, pewnych kwot na lata naprzód nikt dziś nie poda, bo zależą od ceny uprawnień, którą trudno przewidzieć. Można jednak pokazać rząd wielkości. Analitycy PKO BP szacowali, że wejście ETS2 mogłoby podnieść inflację maksymalnie o około 1,5 punktu procentowego, przy założeniu pełnego przeniesienia kosztów na ceny. W odniesieniu do paliw mówiono o wzroście ceny LPG rzędu 0,20 do 0,40 zł na litrze. Prognozy ceny samych uprawnień bywają wyższe od pierwotnych założeń, z pułapem ponad 50 euro za tonę i szacunkami sięgającymi w skrajnych scenariuszach okolic 200 euro, choć wiele zależy od ostatecznego kształtu zreformowanego systemu.
Dla właściciela domu praktyczny wniosek jest taki, że samo ogrzewanie gazem czy węglem nie zostanie zakazane z dnia na dzień, ale stopniowo stanie się droższe. To nie przymus, lecz ekonomia ma być głównym motorem zmiany. Już dziś zresztą rachunki rosną z innych powodów, bo wzrosły stawki dystrybucyjne gazu, a ETS2 dołoży się do tego od 2028 r.
Warszawa i Mazowsze: tysiące domów po świeżej wymianie kopciucha na gaz
W aglomeracji warszawskiej i na Mazowszu problem ma dodatkowy wymiar. To region, w którym w ostatnich latach wiele gospodarstw wymieniło stary piec węglowy na kocioł gazowy, często z dotacją, kierując się wtedy i ekologią, i rachunkiem ekonomicznym. Dziś te same osoby czytają, że gaz ma być wycofywany, i mają poczucie, że zainwestowały w technologię na wymarciu. To realne źródło frustracji, choć w praktyce ich kotły będą legalnie pracować jeszcze przez lata.
Dla mieszkańca podwarszawskich domów jednorodzinnych, gdzie gaz i węgiel wciąż są podstawą ogrzewania, najważniejsze jest planowanie z wyprzedzeniem. Jeśli kocioł zbliży się do końca żywotności, kolejną inwestycją wartą rozważenia jest pompa ciepła lub układ hybrydowy, bo to na nie idzie dziś wsparcie i to one nie wpadną w rosnące koszty emisji. W blokach, podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, temat dotyczy raczej dostawcy ciepła niż pojedynczego mieszkania, ale koszt emisji i tak przełoży się na rachunki za centralne ogrzewanie.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie panikuj, ale planuj wymianę z głową
Era taniego ogrzewania paliwami kopalnymi powoli się kończy, ale nie ma mowy o przymusowym wyrzucaniu pieców w jednym roku. Kilka praktycznych zasad:
- Nie wyrzucaj sprawnego kotła w panice. Możesz z niego korzystać legalnie, a do 2028 r. nie dochodzi opłata ETS2. Wymianę planuj na moment naturalnego końca żywotności urządzenia.
- Przy następnej wymianie patrz na pompę ciepła lub hybrydę. To na nie idzie dziś dofinansowanie z Czyste Powietrze, a one nie wpadną w rosnące koszty emisji CO2.
- Nie licz na dotację do nowego kotła gazowego. Od 2025 r. wsparcie publiczne na samodzielne kotły na paliwa kopalne nie przysługuje, a z ulgi termomodernizacyjnej wypadły wydatki na gaz.
- Sprawdź, czy załapiesz się na osłony. Społeczny Fundusz Klimatyczny ma trafić głównie do gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym. Śledź konsultowany właśnie Społeczny Plan Klimatyczny.
- Termomodernizuj, bo to obniża rachunek niezależnie od paliwa. Ocieplenie i szczelne okna zmniejszają zużycie, a na te prace dotacja przysługuje także właścicielom domów z kotłem gazowym.
Cała ta rewolucja jest realna, ale rozłożona na kilkanaście lat i obwarowana wyjątkami. Najgorszym doradcą jest tu panika, bo prowadzi do pochopnych decyzji za dziesiątki tysięcy złotych. Najlepszym jest kalendarz: wiedza, co i kiedy faktycznie wchodzi, pozwala wymienić ogrzewanie wtedy, gdy to się opłaca, a nie wtedy, gdy przestraszy nas kolejny nagłówek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.