Kultowa marka wkracza do Lidla. W przyszłym tygodniu markowe produkty dużo taniej

4 października 2026 18:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował niespodziankę dla klientów. Do sklepów trafią produkty marki CAT, kojarzonej na całym świecie z charakterystycznym żółto-czarnym logo Caterpillar. Tym razem nie chodzi jednak o ciężkie maszyny czy obuwie robocze. Sieć wprowadza do sprzedaży plecaki, a na start obniży ich cenę o 20 proc. Oferta ruszy już w sobotę, 10 października.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Charakterystycznego logo CAT trudno nie rozpoznać. Marka Caterpillar ma historię sięgającą ponad stu lat, a jej znak firmowy można dziś znaleźć nie tylko na maszynach budowlanych, lecz także na odzieży, obuwiu, torbach i plecakach.

Zobacz również:

Teraz produkty z logo CAT pojawią się w Lidlu.

Plecaki CAT w Lidlu. Cztery modele do wyboru

Z gazetki sieci wynika, że klienci będą mogli wybierać spośród czterech wzorów plecaków CAT. Poszczególne modele różnią się konstrukcją i rozmieszczeniem kieszeni.

Wśród prezentowanych rozwiązań znajdują się m.in.:

  • dwie komory zapinane na zamek,
  • boczne kieszenie z siatki,
  • regulowane i wyściełane szelki,
  • dodatkowe kieszenie zewnętrzne.

To modele, które mogą sprawdzić się zarówno na co dzień, do szkoły lub pracy, jak i podczas krótkich wyjazdów.

Lidl mocno obniży cenę

Największym zaskoczeniem może być cena. Plecaki CAT mają kosztować w promocji 79 zł za sztukę.

Zobacz również:

Sieć informuje o 20-procentowej obniżce. Cena przed promocją wynosiła 99 zł.

Oferta ma rozpocząć się w sobotę, 10 października.

W materiałach promocyjnych Lidl wskazuje również, że produkty będzie można znaleźć na lidl.pl.

CAT to marka znana na całym świecie

Caterpillar jest przede wszystkim jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów maszyn budowlanych i górniczych. Charakterystyczne logo CAT z czasem zaczęło jednak funkcjonować także na rynku produktów konsumenckich.

Szczególnie rozpoznawalne stały się buty, odzież robocza oraz akcesoria sygnowane marką CAT. Plecaki nawiązują do tego użytkowego charakteru – stawiają na prostą konstrukcję, pojemność i praktyczne rozwiązania.

Oferta może szybko przyciągnąć klientów

Połączenie rozpoznawalnej marki i ceny 79 zł może sprawić, że plecaki będą jednym z bardziej zauważalnych produktów nowej oferty Lidla.

Promocja rozpocznie się 10 października. Jak zwykle przy ofertach produktów przemysłowych, dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od zapasów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna