Kultowa marka wkracza do Lidla. W przyszłym tygodniu markowe produkty dużo taniej
Lidl przygotował niespodziankę dla klientów. Do sklepów trafią produkty marki CAT, kojarzonej na całym świecie z charakterystycznym żółto-czarnym logo Caterpillar. Tym razem nie chodzi jednak o ciężkie maszyny czy obuwie robocze. Sieć wprowadza do sprzedaży plecaki, a na start obniży ich cenę o 20 proc. Oferta ruszy już w sobotę, 10 października.
Charakterystycznego logo CAT trudno nie rozpoznać. Marka Caterpillar ma historię sięgającą ponad stu lat, a jej znak firmowy można dziś znaleźć nie tylko na maszynach budowlanych, lecz także na odzieży, obuwiu, torbach i plecakach.
Teraz produkty z logo CAT pojawią się w Lidlu.
Plecaki CAT w Lidlu. Cztery modele do wyboru
Z gazetki sieci wynika, że klienci będą mogli wybierać spośród czterech wzorów plecaków CAT. Poszczególne modele różnią się konstrukcją i rozmieszczeniem kieszeni.
Wśród prezentowanych rozwiązań znajdują się m.in.:
- dwie komory zapinane na zamek,
- boczne kieszenie z siatki,
- regulowane i wyściełane szelki,
- dodatkowe kieszenie zewnętrzne.
To modele, które mogą sprawdzić się zarówno na co dzień, do szkoły lub pracy, jak i podczas krótkich wyjazdów.
Lidl mocno obniży cenę
Największym zaskoczeniem może być cena. Plecaki CAT mają kosztować w promocji 79 zł za sztukę.
Sieć informuje o 20-procentowej obniżce. Cena przed promocją wynosiła 99 zł.
Oferta ma rozpocząć się w sobotę, 10 października.
W materiałach promocyjnych Lidl wskazuje również, że produkty będzie można znaleźć na lidl.pl.
CAT to marka znana na całym świecie
Caterpillar jest przede wszystkim jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów maszyn budowlanych i górniczych. Charakterystyczne logo CAT z czasem zaczęło jednak funkcjonować także na rynku produktów konsumenckich.
Szczególnie rozpoznawalne stały się buty, odzież robocza oraz akcesoria sygnowane marką CAT. Plecaki nawiązują do tego użytkowego charakteru – stawiają na prostą konstrukcję, pojemność i praktyczne rozwiązania.
Oferta może szybko przyciągnąć klientów
Połączenie rozpoznawalnej marki i ceny 79 zł może sprawić, że plecaki będą jednym z bardziej zauważalnych produktów nowej oferty Lidla.
Promocja rozpocznie się 10 października. Jak zwykle przy ofertach produktów przemysłowych, dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.