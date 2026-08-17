Kurier z kartą powołania czy wezwanie na komisję? Setki tysięcy Polaków dostaje list z wojska
W internecie krążą dwie różne informacje, które Polacy coraz częściej mylą ze sobą – system błyskawicznego doręczania kart powołania na wypadek wojny oraz zupełnie inny, realnie już trwający w 2026 roku proces kwalifikacji wojskowej. To dwie osobne sprawy, rządzące się innymi zasadami, a pomylenie ich prowadzi do niepotrzebnej paniki tam, gdzie nie ma ku temu powodu.
Akcja kurierska – tylko na wypadek mobilizacji lub wojny
Ministerstwo Obrony Narodowej rzeczywiście wydało rozporządzenie z 17 stycznia 2025 roku w sprawie doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Dokument opisuje tak zwaną akcję kurierską – zorganizowany system, w którym karty powołania mają docierać do żołnierzy rezerwy błyskawicznie, czasem w ciągu kilku godzin, za pośrednictwem kurierów wyznaczonych spośród pracowników urzędów gmin, funkcjonariuszy policji czy pracowników Poczty Polskiej. Za plan takiej akcji na terenie danego województwa odpowiada wojewoda, we współpracy z szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojewódzkim komendantem policji. Kluczowe jest jednak jedno zastrzeżenie, które łatwo umyka w samych nagłówkach – cały ten mechanizm uruchamia się wyłącznie w razie faktycznego ogłoszenia mobilizacji lub wprowadzenia stanu wojennego. To nie procedura działająca już dziś w czasie pokoju, tylko gotowy plan na wypadek najgorszego scenariusza.
Kwalifikacja wojskowa 2026 – to już dzieje się naprawdę
Zupełnie inną, realnie trwającą sprawą jest tegoroczna kwalifikacja wojskowa, obejmująca w 2026 roku ponad 230 tysięcy osób w całym kraju. W przeciwieństwie do akcji kurierskiej, to standardowa, coroczna procedura administracyjna prowadzona w czasie pokoju, a wezwanie na komisję nie oznacza żadnego automatycznego powołania do służby ani zapowiedzi wojny. Jak tłumaczył w rozmowie z Holistic News dr hab. Paweł Szmitkowski z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach, tegoroczna kwalifikacja obejmuje przede wszystkim młodych mężczyzn z określonych roczników, osoby, które do tej pory nie miały uregulowanego statusu wojskowego, a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska, między innymi w ochronie zdrowia. To właśnie ta grupa – kobiety z konkretnym wykształceniem medycznym czy specjalistycznym – jest elementem stosunkowo nowym i często pomijanym w dotychczasowych doniesieniach na ten temat.
Skąd bierze się to zamieszanie?
Jak zauważa Holistic News, oba tematy – karty mobilizacyjne na wypadek wojny i bieżąca kwalifikacja wojskowa – zlały się w internecie w jeden, wspólny przekaz, mimo że dotyczą zupełnie różnych sytuacji prawnych. Karta mobilizacyjna to formalny dokument określający przydział danej osoby do konkretnego zadania lub stanowiska wyłącznie na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny – dziś otrzymują go już nie tylko byli żołnierze, ale też cywilni specjaliści, na przykład z medycyny, IT czy logistyki. Otrzymanie takiego dokumentu nie oznacza, że ktokolwiek zostanie w najbliższym czasie powołany do faktycznej służby – to wyłącznie element planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, która może, ale wcale nie musi nastąpić.
Co grozi za uchylanie się – ale tylko w scenariuszu wojennym
Surowe kary, o których najczęściej mowa w tym kontekście – minimum 3 lata pozbawienia wolności za niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie i minimum 5 lat za trwałe uchylanie się od służby – dotyczą wyłącznie sytuacji faktycznie ogłoszonej mobilizacji lub czasu wojny, a nie samego wezwania na coroczną komisję kwalifikacyjną. Ich pominięcie w wielu popularnych nagłówkach sprawia, że część czytelników odnosi te konsekwencje do znacznie szerszej i bardziej powszechnej sytuacji, niż faktycznie mają one zastosowanie.
Sprawdź, jaki dokument faktycznie dostałeś
Jeśli w skrzynce znajdziesz wezwanie z wojskowego centrum rekrutacji, zanim zaczniesz się niepokoić, sprawdź dokładnie, czego dotyczy – to prawdopodobnie standardowe wezwanie na komisję w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej, a nie karta mobilizacyjna. W Warszawie właściwość terytorialna zależy od dzielnicy zamieszkania – miasto obsługują odrębne Wojskowe Centra Rekrutacji, więc w razie wątpliwości co do samego wezwania najlepiej skontaktować się bezpośrednio z centrum właściwym dla adresu zameldowania, zamiast opierać się na alarmistycznych nagłówkach krążących w sieci.
Jeśli natomiast otrzymasz kartę mobilizacyjną określającą Twój przydział na wypadek wojny, potraktuj ją jako element planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, a nie zapowiedź, że coś złego wydarzy się w najbliższym czasie – sam dokument obowiązuje wyłącznie w razie faktycznego ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojennego, do czego dziś, mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, nie doszło.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.