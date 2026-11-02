Lidl obniża ceny nawet o 50% od 2 listopada. Popularny produkt za 6,99 zł, ale są limity
Od poniedziałku 2 listopada Lidl wprowadza nowe promocje na produkty spożywcze. Wśród przecenionych artykułów znalazły się parówki, świeża ryba i ser żółty. Obniżki sięgają nawet 50%, a jedna z ofert pozwala zaoszczędzić 15 zł na kilogramie produktu. Klienci powinni jednak zwrócić uwagę na terminy promocji i limity zakupowe.
Początek listopada przynosi kolejną odsłonę promocji w Lidlu. Sieć przygotowała obniżki na produkty, które można wykorzystać do przygotowania śniadań, kanapek i domowych obiadów.
W gazetce obowiązującej od 2 listopada znalazły się cztery oferty. Trzy z nich mają obowiązywać do środy 4 listopada, natomiast promocja na olej została oznaczona jako rozpoczynająca się w poniedziałek.
Parówki Pikok XXL za 6,99 zł. Obniżka o 38%
Jedna z promocji dotyczy parówek z szynki wieprzowej Pikok Premium XXL, sprzedawanych w opakowaniach o wadze 520 g.
Od 2 do 4 listopada ich cena wynosi 6,99 zł za opakowanie.
Cena poza promocją to 11,39 zł, co oznacza obniżkę o 38%.
Przy zakupie jednego opakowania klient oszczędza 4,40 zł.
W gazetce wskazano limit 6 opakowań na paragon.
To istotne dla osób planujących większe zakupy, ponieważ promocyjna cena została objęta ograniczeniem ilościowym.
Łosoś atlantycki przeceniony o 28%
Kolejna oferta obejmuje świeżego łososia atlantyckiego, filet ze skórą, XXL.
Od 2 do 4 listopada jego cena wynosi 4,99 zł za 100 g.
To równowartość 49,90 zł za kilogram.
Cena poza promocją wynosi 6,99 zł za 100 g, czyli 69,90 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 28% i oszczędność 20 zł na kilogramie.
W gazetce wskazano limit 3 kg na paragon.
Łosoś może być wykorzystany do przygotowania pieczonej ryby, makaronu z sosem śmietanowym lub obiadu z warzywami.
Ser Gouda Pilos za 14,99 zł. Cena niższa o połowę
Największa procentowa obniżka wśród pokazanych produktów dotyczy sera Gouda Pilos w kawałku, 1 kg.
Cena promocyjna wynosi 14,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką to 29,99 zł za kilogram.
Oznacza to rabat 50% i oszczędność 15 zł na kilogramie.
Ser Gouda można wykorzystać do kanapek, zapiekanek, tostów, pizzy lub domowych sosów serowych.
W gazetce wskazano limit 3 opakowań na paragon.
Olej Kujawski. Lidl podaje cenę za litr
W nowej ofercie znalazł się również olej rzepakowy Kujawski w butelce o pojemności 3 litrów.
Cena promocyjna wynosi 17,97 zł za opakowanie, czyli 5,99 zł za litr.
Oferta została oznaczona jako obowiązująca od poniedziałku 2 listopada.
To propozycja dla osób, które regularnie wykorzystują olej do smażenia, pieczenia i przygotowywania domowych potraw.
W przypadku dużych opakowań warto zwracać uwagę na cenę jednostkową. Dzięki temu łatwiej porównać koszt zakupu z mniejszymi butelkami dostępnymi w innych sklepach.
Jak skorzystać z promocji Lidla od 2 listopada?
Przed zakupami warto sprawdzić kilka szczegółów.
- Zwróć uwagę na daty. Promocje na parówki Pikok i łososia obowiązują od 2 do 4 listopada. Przy pozostałych produktach warto potwierdzić termin na etykiecie sklepowej.
- Sprawdź limity zakupowe. Przy parówkach obowiązuje limit 6 opakowań na paragon, przy łososiu 3 kg, a przy serze Gouda 3 opakowania.
- Porównaj ceny jednostkowe. Łosoś kosztuje 49,90 zł za kilogram, ser Gouda 14,99 zł za kilogram, a olej Kujawski 5,99 zł za litr.
- Sprawdź cenę na paragonie. Upewnij się, że promocja została prawidłowo naliczona.
- Zweryfikuj dostępność produktów. Asortyment i zapasy mogą różnić się między placówkami.
Największą procentową obniżkę w pokazanej części gazetki ma ser Gouda Pilos, przeceniony o 50%. Z kolei najniższa cena pojedynczego opakowania dotyczy parówek Pikok XXL za 6,99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.