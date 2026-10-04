Lidl od poniedziałku rzuca sprzęt do domu w mocnych cenach. Odkurzacz za 99 zł
Lidl szykuje na poniedziałek dużą ofertę sprzętu do domu, kuchni i warsztatu. Od 5 października w sprzedaży pojawi się m.in. odkurzacz 3 w 1 Parkside z funkcją dmuchawy za 99 zł. To jednak dopiero początek. W nowej gazetce znajdziemy również wyciskarkę wolnoobrotową Silvercrest za 199 zł z Lidl Plus, magnetyczny blok na noże za 79,99 zł, sprzęt kuchenny oraz urządzenia przydatne w chłodniejszych miesiącach.
Odkurzacz Parkside za 99 zł
Jedną z najmocniej wyeksponowanych ofert nowej gazetki jest odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy marki Parkside za 99 zł.
Urządzenie znalazło się już na pierwszej stronie nowej gazetki Lidla. Oferta rozpoczyna się w poniedziałek 5 października.
Funkcja dmuchawy sprawia, że sprzęt może być wykorzystywany nie tylko do klasycznego odkurzania. To propozycja szczególnie dla osób szukających niedrogiego urządzenia do prac porządkowych w domu, garażu czy warsztacie.
Wyciskarka Silvercrest za 199 zł. Tutaj jest warunek
Drugą mocną ofertą jest wyciskarka wolnoobrotowa Silvercrest 200 W.
Promocyjna cena wynosi 199 zł, ale w tym przypadku trzeba uważać na warunki promocji. Aby zapłacić 199 zł, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Bez kuponu urządzenie kosztuje 299 zł. Oszczędność dla użytkownika Lidl Plus wynosi więc 100 zł.
Urządzenie pracuje z prędkością 60 obrotów na minutę, ma funkcję biegu wstecznego i nadaje się również do wyciskania soku z twardszych warzyw. Według informacji z gazetki konstrukcja automatycznie przesuwa produkty w kierunku wałka wyciskającego.
Blok na noże za 79,99 zł
Nowa oferta obejmuje również wyposażenie kuchni.
Magnetyczny blok premium na noże Silvercrest będzie kosztował 79,99 zł. W gazetce pojawia się również ceramiczna ostrzałka za 39,99 zł oraz bambusowa deska do krojenia za 19,99 zł.
To jednak nie koniec kuchennych urządzeń.
W ofercie znalazły się także:
- elektryczna tarka do warzyw Silvercrest – 79,99 zł,
- urządzenie do robienia popcornu Silvercrest – 59,99 zł,
- robot kuchenny Silvercrest – 249 zł,
- podwójna płyta indukcyjna Silvercrest – 299 zł,
- kolbowy ekspres do kawy Silvercrest – 299 zł,
- frytkownica i parowar na gorące powietrze 2 w 1 – 399 zł.
Lidl szykuje też sprzęt na chłodniejsze dni
Początek października oznacza coraz chłodniejsze wieczory i Lidl wykorzystuje ten moment również w swojej ofercie.
W nowej gazetce pojawia się termowentylator Tronic za 39,99 zł, a większy ceramiczny termowentylator kolumnowy kosztuje 129 zł.
Dostępny będzie także niewielki termowentylator z ceramicznym elementem grzejnym za 49,99 zł.
Powerbank za 69,99 zł i listwa za mniej niż 10 zł
W ofercie znalazła się również elektronika i drobne wyposażenie domu.
Powerbank Tronic został wyceniony na 69,99 zł, cyfrowy wyłącznik czasowy na 39,99 zł, a 3-gniazdowa listwa zasilająca na 9,49 zł.
To sprawia, że nowa gazetka jest znacznie szersza niż pojedyncza promocja na odkurzacz. Lidl przygotował jednocześnie ofertę dla kuchni, domu i warsztatu.
Wielka oferta ruszy w poniedziałek
Nowa gazetka obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 10 października 2026 roku.
Jednym z produktów, który może zwrócić szczególną uwagę klientów, jest odkurzacz 3 w 1 Parkside z funkcją dmuchawy za 99 zł. Osoby planujące zakup sprzętu kuchennego mogą z kolei zainteresować się wyciskarką Silvercrest za 199 zł — trzeba jednak pamiętać, że ta cena obowiązuje po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.
W gazetce znalazły się również urządzenia kosztujące kilkadziesiąt złotych, m.in. termowentylator za 39,99 zł, urządzenie do popcornu za 59,99 zł oraz elektryczna tarka za 79,99 zł.
Oferta wystartuje 5 października, a Lidl zastrzega sprzedaż artykułów w okresie obowiązywania materiału reklamowego lub do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.