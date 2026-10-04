Lidl od poniedziałku rzuca sprzęt do domu w mocnych cenach. Odkurzacz za 99 zł

4 października 2026 07:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl szykuje na poniedziałek dużą ofertę sprzętu do domu, kuchni i warsztatu. Od 5 października w sprzedaży pojawi się m.in. odkurzacz 3 w 1 Parkside z funkcją dmuchawy za 99 zł. To jednak dopiero początek. W nowej gazetce znajdziemy również wyciskarkę wolnoobrotową Silvercrest za 199 zł z Lidl Plus, magnetyczny blok na noże za 79,99 zł, sprzęt kuchenny oraz urządzenia przydatne w chłodniejszych miesiącach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Odkurzacz Parkside za 99 zł

Jedną z najmocniej wyeksponowanych ofert nowej gazetki jest odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy marki Parkside za 99 zł.

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Urządzenie znalazło się już na pierwszej stronie nowej gazetki Lidla. Oferta rozpoczyna się w poniedziałek 5 października.

Funkcja dmuchawy sprawia, że sprzęt może być wykorzystywany nie tylko do klasycznego odkurzania. To propozycja szczególnie dla osób szukających niedrogiego urządzenia do prac porządkowych w domu, garażu czy warsztacie.

Wyciskarka Silvercrest za 199 zł. Tutaj jest warunek

Drugą mocną ofertą jest wyciskarka wolnoobrotowa Silvercrest 200 W.

Promocyjna cena wynosi 199 zł, ale w tym przypadku trzeba uważać na warunki promocji. Aby zapłacić 199 zł, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.

Bez kuponu urządzenie kosztuje 299 zł. Oszczędność dla użytkownika Lidl Plus wynosi więc 100 zł.

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Urządzenie pracuje z prędkością 60 obrotów na minutę, ma funkcję biegu wstecznego i nadaje się również do wyciskania soku z twardszych warzyw. Według informacji z gazetki konstrukcja automatycznie przesuwa produkty w kierunku wałka wyciskającego.

Blok na noże za 79,99 zł

Nowa oferta obejmuje również wyposażenie kuchni.

Magnetyczny blok premium na noże Silvercrest będzie kosztował 79,99 zł. W gazetce pojawia się również ceramiczna ostrzałka za 39,99 zł oraz bambusowa deska do krojenia za 19,99 zł.

To jednak nie koniec kuchennych urządzeń.

W ofercie znalazły się także:

  • elektryczna tarka do warzyw Silvercrest – 79,99 zł,
  • urządzenie do robienia popcornu Silvercrest – 59,99 zł,
  • robot kuchenny Silvercrest – 249 zł,
  • podwójna płyta indukcyjna Silvercrest – 299 zł,
  • kolbowy ekspres do kawy Silvercrest – 299 zł,
  • frytkownica i parowar na gorące powietrze 2 w 1 – 399 zł.

Lidl szykuje też sprzęt na chłodniejsze dni

Początek października oznacza coraz chłodniejsze wieczory i Lidl wykorzystuje ten moment również w swojej ofercie.

W nowej gazetce pojawia się termowentylator Tronic za 39,99 zł, a większy ceramiczny termowentylator kolumnowy kosztuje 129 zł.

Dostępny będzie także niewielki termowentylator z ceramicznym elementem grzejnym za 49,99 zł.

Powerbank za 69,99 zł i listwa za mniej niż 10 zł

W ofercie znalazła się również elektronika i drobne wyposażenie domu.

Powerbank Tronic został wyceniony na 69,99 zł, cyfrowy wyłącznik czasowy na 39,99 zł, a 3-gniazdowa listwa zasilająca na 9,49 zł.

To sprawia, że nowa gazetka jest znacznie szersza niż pojedyncza promocja na odkurzacz. Lidl przygotował jednocześnie ofertę dla kuchni, domu i warsztatu.

Wielka oferta ruszy w poniedziałek

Nowa gazetka obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 10 października 2026 roku.

Jednym z produktów, który może zwrócić szczególną uwagę klientów, jest odkurzacz 3 w 1 Parkside z funkcją dmuchawy za 99 zł. Osoby planujące zakup sprzętu kuchennego mogą z kolei zainteresować się wyciskarką Silvercrest za 199 zł — trzeba jednak pamiętać, że ta cena obowiązuje po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.

W gazetce znalazły się również urządzenia kosztujące kilkadziesiąt złotych, m.in. termowentylator za 39,99 zł, urządzenie do popcornu za 59,99 zł oraz elektryczna tarka za 79,99 zł.

Oferta wystartuje 5 października, a Lidl zastrzega sprzedaż artykułów w okresie obowiązywania materiału reklamowego lub do wyczerpania zapasów.

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