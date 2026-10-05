Lidl odpala w poniedziałek potężne promocje. Można sporo zaoszczędzić
W poniedziałek, 5 października, Lidl uruchamia dwie bardzo mocne promocje na podstawowe produkty spożywcze. Masło ekstra Pilos 83 proc. będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł za kostkę, a litr mleka UHT 3,2 proc. Mlekpol Mazurski Smak za 1,99 zł. W obu przypadkach rabat wynosi 50 proc. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Początek tygodnia przynosi kolejne duże obniżki w popularnych sieciach. Tym razem Lidl mocno przecenia produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków.
Największą uwagę zwraca masło za 2,49 zł. Tutaj czasu na zakupy będzie wyjątkowo mało.
Masło za 2,49 zł. Promocja tylko w poniedziałek
Oferta obejmuje polskie masło ekstra Pilos 83 proc. w kostce 200 g.
Regularna cena wskazana w ofercie to 4,99 zł za opakowanie. Przy spełnieniu warunków promocji cena spada o połowę, do:
2,49 zł za 200 g.
Jest jednak istotny warunek. Aby uzyskać taką cenę, trzeba kupić trzy opakowania masła. Rabat naliczany jest przy zakupie trzech sztuk.
Za trzy kostki klient zapłaci więc 7,47 zł zamiast 14,97 zł. W kieszeni zostaje 7,50 zł.
Promocja wymaga aktywowania kuponu i zeskanowania aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje również limit: 3 opakowania na jeden kupon.
Co szczególnie ważne, oferta na masło obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 5 października.
Mleko za 1,99 zł za litr
Druga duża promocja dotyczy mleka UHT 3,2 proc. Mlekpol Mazurski Smak w kartonie 1 l.
Cena regularna widoczna w ofercie wynosi 3,99 zł. Po zastosowaniu 50-procentowego rabatu klient zapłaci:
1,99 zł za litr.
Tutaj również trzeba jednak zrobić większe zakupy. Cena 1,99 zł obowiązuje przy zakupie sześciu opakowań.
Oznacza to, że za sześć litrów mleka klient zapłaci 11,94 zł. Przy cenie 3,99 zł za sztukę taki sam zestaw kosztowałby 23,94 zł. Różnica wynosi więc aż 12 zł.
Na mleko będzie więcej czasu
W przeciwieństwie do jednodniowej promocji na masło, oferta na mleko potrwa dłużej.
Lidl zapowiada ją od poniedziałku 5 października do soboty 10 października lub do wyczerpania zapasów.
Także tutaj potrzebny jest kupon w aplikacji Lidl Plus. Limit wynosi 6 opakowań na jeden kupon.
Bez aplikacji nie będzie takiej ceny
W obu promocjach kluczowy jest Lidl Plus. Samo włożenie odpowiedniej liczby produktów do koszyka nie wystarczy.
Klient powinien przed zakupami:
- wejść do aplikacji Lidl Plus i aktywować właściwy kupon,
- włożyć do koszyka wymaganą liczbę produktów,
- zeskanować aplikację przy kasie.
Dopiero po spełnieniu warunków zostanie naliczony 50-procentowy rabat.
W poniedziałek najmocniejsza będzie promocja na masło
Osoby zainteresowane obiema ofertami powinny zwrócić szczególną uwagę na daty. Masło Pilos za 2,49 zł dostępne będzie w tej cenie tylko 5 października, podczas gdy mleko za 1,99 zł pozostanie w promocji do 10 października.
Przy jednoczesnym zakupie trzech kostek masła oraz sześciu litrów mleka klient zapłaci 19,41 zł. Według cen wskazanych przed promocją taki zestaw kosztowałby 38,91 zł.
Łączna oszczędność wynosi zatem 19,50 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.