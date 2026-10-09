Lidl odpala wielkie promocje od piątku. Masło i filet z kurczaka w niesamowitych cenach

9 października 2026 06:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował dwie mocne promocje na produkty, które regularnie trafiają do domowych koszyków. Od piątku 9 października klienci z aplikacją Lidl Plus mogą kupić masło Pilos 83 proc. za 2,49 zł przy zakupie trzech opakowań oraz polski filet z piersi kurczaka XXL za 14,99 zł za kilogram. Obie oferty obowiązują tylko do soboty 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To promocje skierowane przede wszystkim do osób robiących większe zakupy przed weekendem. Warunkiem skorzystania z obniżonych cen jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie.

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Masło za 2,49 zł

Jedną z najmocniejszych ofert jest masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g.

Przy zakupie trzech opakowań i aktywowaniu kuponu cena jednego spada do:

2,49 zł

Cena przed obniżką wynosiła 4,99 zł za opakowanie, więc rabat sięga 50 proc.

Promocja ma jednak konkretny warunek — trzeba kupić 3 opakowania.

Obowiązuje również limit 3 opakowań na kupon.

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Filet z kurczaka po 14,99 zł za kilogram

Druga mocna oferta dotyczy polskiego fileta z piersi kurczaka XXL marki Rzeźnik.

Cena promocyjna wynosi:

14,99 zł/kg

Cena przed obniżką to 24,80 zł/kg, co oznacza rabat na poziomie 39 proc.

Także tutaj trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

Tylko dwa dni

Obie promocje obowiązują:

od piątku 9 października do soboty 10 października

To oznacza, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżonych cen.

W przypadku masła szczególnie istotny jest wymóg zakupu trzech sztuk oraz limit na kupon. Przy mięsie warto z kolei pamiętać, że dostępność może zależeć od konkretnego sklepu i zapasów.

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