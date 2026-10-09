Lidl odpala wielkie promocje od piątku. Masło i filet z kurczaka w niesamowitych cenach
Lidl przygotował dwie mocne promocje na produkty, które regularnie trafiają do domowych koszyków. Od piątku 9 października klienci z aplikacją Lidl Plus mogą kupić masło Pilos 83 proc. za 2,49 zł przy zakupie trzech opakowań oraz polski filet z piersi kurczaka XXL za 14,99 zł za kilogram. Obie oferty obowiązują tylko do soboty 10 października.
To promocje skierowane przede wszystkim do osób robiących większe zakupy przed weekendem. Warunkiem skorzystania z obniżonych cen jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie.
Masło za 2,49 zł
Jedną z najmocniejszych ofert jest masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g.
Przy zakupie trzech opakowań i aktywowaniu kuponu cena jednego spada do:
2,49 zł
Cena przed obniżką wynosiła 4,99 zł za opakowanie, więc rabat sięga 50 proc.
Promocja ma jednak konkretny warunek — trzeba kupić 3 opakowania.
Obowiązuje również limit 3 opakowań na kupon.
Filet z kurczaka po 14,99 zł za kilogram
Druga mocna oferta dotyczy polskiego fileta z piersi kurczaka XXL marki Rzeźnik.
Cena promocyjna wynosi:
14,99 zł/kg
Cena przed obniżką to 24,80 zł/kg, co oznacza rabat na poziomie 39 proc.
Także tutaj trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Tylko dwa dni
Obie promocje obowiązują:
od piątku 9 października do soboty 10 października
To oznacza, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżonych cen.
W przypadku masła szczególnie istotny jest wymóg zakupu trzech sztuk oraz limit na kupon. Przy mięsie warto z kolei pamiętać, że dostępność może zależeć od konkretnego sklepu i zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.