Lidl odpalił dwie ogromne promocje. Masło, mleko. Można zrobić zapasy
Lidl rozpoczął poniedziałek od dwóch bardzo mocnych promocji na podstawowe produkty spożywcze. Tylko 5 października masło Pilos 83 proc. kosztuje 2,49 zł przy zakupie trzech opakowań. Jednocześnie ruszyła promocja na mleko Mlekpol 3,2 proc. – przy zakupie sześciu kartonów cena spada do 1,99 zł za litr. W obu przypadkach potrzebny jest kupon w aplikacji Lidl Plus.
To może być jedna z najmocniejszych ofert Lidla na początek tygodnia. Sieć przeceniła produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków i które wiele osób kupuje w większych ilościach.
Szczególnie mocno wygląda poniedziałkowa cena masła.
Masło Pilos za 2,49 zł. Ale tylko dzisiaj
Masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g kosztuje w poniedziałek, 5 października, 2,49 zł za opakowanie przy zakupie trzech sztuk.
Cena regularna wskazana w materiałach Lidla wynosi 4,99 zł. Oznacza to obniżkę o 50 proc.
Żeby otrzymać promocyjną cenę, trzeba spełnić dwa warunki: kupić trzy opakowania oraz aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Za trzy kostki masła klient zapłaci więc:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
Przy cenie 4,99 zł trzy opakowania kosztowałyby 14,97 zł. Oszczędność wynosi zatem 7,50 zł.
Trzeba się jednak spieszyć. Promocja na masło obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 5 października.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba wziąć sześć kartonów
Druga mocna oferta dotyczy mleka UHT Mlekpol Mazurski Smak 3,2 proc., 1 l.
Przy zakupie sześciu kartonów cena jednego spada z 3,99 zł do 1,99 zł. Tutaj również obniżka wynosi 50 proc.
Warunkiem jest zakup sześciu opakowań oraz aktywowanie kuponu Lidl Plus. Limit wynosi sześć kartonów na kupon.
Cały zestaw kosztuje więc:
6 × 1,99 zł = 11,94 zł.
Bez promocji sześć kartonów po 3,99 zł kosztowałoby 23,94 zł. Różnica to dokładnie 12 zł.
Promocja na mleko jest dłuższa niż akcja z masłem – obowiązuje od 5 do 10 października.
Masło i mleko za 19,41 zł. Tyle zostaje w portfelu
Najciekawiej wygląda połączenie obu ofert.
Klient, który w poniedziałek kupi trzy masła oraz sześć kartonów mleka i wykorzysta odpowiednie kupony Lidl Plus, zapłaci:
7,47 zł za masło + 11,94 zł za mleko = 19,41 zł.
Według cen wskazanych przed promocją ten sam zestaw kosztowałby 38,91 zł.
Oznacza to 19,50 zł oszczędności na dziewięciu produktach.
Z masłem trzeba się spieszyć
W przypadku obu promocji trzeba pamiętać o wymaganej liczbie produktów i kuponach w Lidl Plus. Nie wystarczy więc kupić jednej kostki masła lub jednego kartonu mleka, aby uzyskać ceny 2,49 zł i 1,99 zł.
Najbardziej ograniczona czasowo jest oferta na masło. Cena 2,49 zł obowiązuje tylko dzisiaj, 5 października. Mleko w cenie 1,99 zł przy zakupie sześciu sztuk będzie natomiast dostępne w promocji do 10 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.