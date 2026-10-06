Lidl odpalił gigantyczną promocję. Bierzesz 12 butelek, za 5 nie płacisz ani grosza
Lidl rozpoczął tydzień od dużych promocji na napoje. Najmocniej wygląda oferta na wodę Żywiec Zdrój – przy zakupie 12 butelek klient płaci tylko za siedem, a pięć otrzymuje gratis. Do tego dochodzą superceny na Pepsi, Coca-Colę, Fantę, Sprite’a i Muszyniankę. Część ofert obowiązuje tylko w poniedziałek, 5 października, a promocja na wodę potrwa do środy.
Żywiec Zdrój 7+5 gratis
Promocją objęte są wybrane wody Żywiec Zdrój 1,5 l: niegazowana, delikatnie gazowana oraz mocny gaz.
Mechanizm to 7+5 gratis. Trzeba więc wziąć 12 butelek, ale zapłacić tylko za siedem. Produkty można dowolnie mieszać.
Cena poza promocją wynosi 2,89 zł za butelkę. Przy siedmiu płatnych butelkach rachunek wyniesie 20,23 zł za łącznie 18 litrów wody. Bez promocji 12 butelek kosztowałoby 34,68 zł, więc oszczędność wynosi 14,45 zł.
Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit 10 butelek gratis na kupon, czyli z mechanizmu 7+5 można skorzystać dwukrotnie. Oferta trwa od 5 do 7 października.
Pepsi – dwie duże butelki za 11,98 zł
W poniedziałek Lidl przygotował również supercenę na Pepsi w dwupaku 2 × 2 l.
Dwie butelki kosztują 11,98 zł, czyli 5,99 zł za butelkę. To łącznie cztery litry napoju.
Coca-Cola, Fanta i Sprite po 6,99 zł za butelkę
Kolejna supercena obejmuje dwupaki napojów Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 2 l.
Dwupak kosztuje 13,98 zł, co daje 6,99 zł za jedną dwulitrową butelkę. Według informacji w gazetce wybrane produkty mogą być dostępne tylko w niektórych sklepach.
Muszynianka – sześciopak za 13,14 zł
Lidl przecenił również wodę mineralną Muszynianka 1,5 l.
Sześciopak kosztuje 13,14 zł, czyli 2,19 zł za butelkę. W całym opakowaniu znajduje się łącznie 9 litrów wody.
Najmocniejsza akcja potrwa do środy
Najwięcej czasu jest na promocję Żywiec Zdrój 7+5 gratis, która obowiązuje do środy, 7 października. Pozostałe superceny pokazane na stronie gazetki oznaczone są jako oferta od poniedziałku, 5 października.
Przy największej promocji trzeba pamiętać o aplikacji Lidl Plus i aktywowaniu kuponu. Bez spełnienia tego warunku akcja 7+5 gratis nie zostanie naliczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.