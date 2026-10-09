Lidl odpalił gigantyczną promocję. Drugi, tańszy produkt aż 80 proc. taniej
W Lidlu ruszyła bardzo mocna promocja na wszystkie praliny. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 80 proc. taniej. Co ważne, różne praliny można dowolnie ze sobą łączyć.
Promocja obowiązuje od 8 do 10 października i wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowania aplikacji przy kasie.
Wszystkie praliny w promocji
Mechanizm akcji jest prosty:
drugi, tańszy produkt – 80 proc. taniej
Lidl zaznacza, że praliny można mieszać dowolnie, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.
Jest limit
Promocja ma ograniczenie:
maksymalnie 4 opakowania na kupon.
To oznacza, że można skorzystać z rabatu przy maksymalnie dwóch parach produktów.
Tylko do 10 października
Oferta jest krótkoterminowa i obowiązuje wyłącznie do soboty 10 października.
Przy tak wysokim rabacie promocja może szczególnie zainteresować osoby kupujące słodycze na zapas, na prezent albo z myślą o nadchodzących okazjach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.