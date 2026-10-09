Lidl odpalił gigantyczną promocję. Drugi, tańszy produkt aż 80 proc. taniej

9 października 2026 14:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W Lidlu ruszyła bardzo mocna promocja na wszystkie praliny. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 80 proc. taniej. Co ważne, różne praliny można dowolnie ze sobą łączyć.

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Promocja w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obowiązuje od 8 do 10 października i wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowania aplikacji przy kasie.

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Mechanizm akcji jest prosty:

drugi, tańszy produkt – 80 proc. taniej

Lidl zaznacza, że praliny można mieszać dowolnie, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.

Jest limit

Promocja ma ograniczenie:

maksymalnie 4 opakowania na kupon.

To oznacza, że można skorzystać z rabatu przy maksymalnie dwóch parach produktów.

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Tylko do 10 października

Oferta jest krótkoterminowa i obowiązuje wyłącznie do soboty 10 października.

Przy tak wysokim rabacie promocja może szczególnie zainteresować osoby kupujące słodycze na zapas, na prezent albo z myślą o nadchodzących okazjach.

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