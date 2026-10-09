Uwaga na silny wiatr na Mazowszu. Porywy mogą osiągać około 70 km/h

9 października 2026 15:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Mazowsza powinni dziś uważać na silniejsze podmuchy wiatru. IMGW prognozuje w piątek 9 października umiarkowany i dość silny wiatr, a na północnym wschodzie województwa mazowieckiego porywy mogą dochodzić do około 70 km/h. Towarzyszyć temu mogą przelotne opady deszczu.

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Ost
Fot. Warszawa w Pigułce / Pixabay

Najsilniejszych podmuchów należy spodziewać się przede wszystkim w północno-wschodniej części Mazowsza. Wiatr będzie wiał z zachodu. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie od około 12 do 15 stopni Celsjusza, a w Warszawie około 13 stopni.

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Według najnowszej prognozy IMGW dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, w piątek zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.

Największą uwagę trzeba jednak zwrócić na wiatr. Na północnym wschodzie Mazowsza jego porywy mogą osiągać około 70 km/h.

RCB ostrzega przed silnym wiatrem w Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w piątek najsilniejszy wiatr występuje na północy i północnym wschodzie kraju. W części województw obowiązują oficjalne ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia, a porywy na wybrzeżu mogą dochodzić nawet do 105 km/h.

Dla Mazowsza RCB nie wskazuje obecnie analogicznego alertu SMS dotyczącego silnego wiatru. Nie oznacza to jednak braku silniejszych podmuchów — IMGW w prognozie dla regionu wyraźnie wskazuje możliwość około 70 km/h na północnym wschodzie województwa.

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Co warto zabezpieczyć?

Przy porywach tej siły warto zwrócić uwagę na przedmioty pozostawione na balkonach, tarasach i posesjach.

Donice, lekkie meble ogrodowe, dekoracje czy inne niezabezpieczone rzeczy mogą zostać przewrócone albo porwane przez wiatr.

Warto również uważać podczas przechodzenia i parkowania w pobliżu drzew. Silniejsze podmuchy mogą powodować łamanie słabszych gałęzi.

W sobotę nadal będzie wietrznie

W sobotę 10 października na Mazowszu wiatr ma być już na ogół umiarkowany, ale okresami nadal porywisty. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Temperatura w Warszawie może wzrosnąć do około 16 stopni.

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