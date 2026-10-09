Uwaga na silny wiatr na Mazowszu. Porywy mogą osiągać około 70 km/h
Mieszkańcy Mazowsza powinni dziś uważać na silniejsze podmuchy wiatru. IMGW prognozuje w piątek 9 października umiarkowany i dość silny wiatr, a na północnym wschodzie województwa mazowieckiego porywy mogą dochodzić do około 70 km/h. Towarzyszyć temu mogą przelotne opady deszczu.
Najsilniejszych podmuchów należy spodziewać się przede wszystkim w północno-wschodniej części Mazowsza. Wiatr będzie wiał z zachodu. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie od około 12 do 15 stopni Celsjusza, a w Warszawie około 13 stopni.
Najmocniej powieje na północnym wschodzie Mazowsza
Według najnowszej prognozy IMGW dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, w piątek zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.
Największą uwagę trzeba jednak zwrócić na wiatr. Na północnym wschodzie Mazowsza jego porywy mogą osiągać około 70 km/h.
RCB ostrzega przed silnym wiatrem w Polsce
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w piątek najsilniejszy wiatr występuje na północy i północnym wschodzie kraju. W części województw obowiązują oficjalne ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia, a porywy na wybrzeżu mogą dochodzić nawet do 105 km/h.
Dla Mazowsza RCB nie wskazuje obecnie analogicznego alertu SMS dotyczącego silnego wiatru. Nie oznacza to jednak braku silniejszych podmuchów — IMGW w prognozie dla regionu wyraźnie wskazuje możliwość około 70 km/h na północnym wschodzie województwa.
Co warto zabezpieczyć?
Przy porywach tej siły warto zwrócić uwagę na przedmioty pozostawione na balkonach, tarasach i posesjach.
Donice, lekkie meble ogrodowe, dekoracje czy inne niezabezpieczone rzeczy mogą zostać przewrócone albo porwane przez wiatr.
Warto również uważać podczas przechodzenia i parkowania w pobliżu drzew. Silniejsze podmuchy mogą powodować łamanie słabszych gałęzi.
W sobotę nadal będzie wietrznie
W sobotę 10 października na Mazowszu wiatr ma być już na ogół umiarkowany, ale okresami nadal porywisty. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Temperatura w Warszawie może wzrosnąć do około 16 stopni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.