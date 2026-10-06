Lidl odpalił specjalną ofertę. Te produkty właśnie trafiły na półki, ceny od 9,99 zł
Lidl wystartował z kolejną tematyczną ofertą. Tym razem na półkach pojawiły się produkty w stylu włoskim, a uwagę przyciągają przede wszystkim pistacjowe słodycze, croissanty z czekoladą oraz duże opakowania kawy ziarnistej. Część cen obowiązuje tylko przez kilka dni, dlatego przy zakupach trzeba sprawdzić daty podane przy konkretnych produktach.
Włoska oferta Lidla rozpoczęła się w poniedziałek 5 października. Sieć postawiła na produkty marki Italiamo, ale w gazetce znalazły się również kawy Pellini i Kimbo oraz deser Mancuso.
To może być jedna z ciekawszych ofert dla osób, które polują na produkty pistacjowe. W ostatnich latach kremy, praliny i słodycze pistacjowe stały się wyjątkowo popularne, a Lidl poświęcił im sporą część aktualnej akcji.
Pistacjowe hity w Lidlu. Ceny zaczynają się od 9,99 zł
Jedną z najtańszych pozycji jest krem pistacjowy Italiamo 190 g za 9,99 zł. To cena oznaczona w gazetce jako „Supercena”.
Za 14,99 zł można kupić praliny Italiamo 200 g – dostępne są warianty m.in. w mlecznej czekoladzie z nadzieniem pistacjowym oraz w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem cytrynowym.
Na półkach pojawiły się również croissanty Italiamo z nadzieniem z mlecznej lub gorzkiej czekolady, 150 g, za 11,99 zł.
Większe opakowanie rogalików z nadzieniem czekoladowym ma 500 g i kosztuje 12,99 zł.
Pistacje w czekoladzie też są w ofercie
Ciekawą pozycją są pistacje w polewie czekoladowej Italiamo. Opakowanie 150 g kosztuje 17,99 zł. Według gazetki ta cena obowiązuje od poniedziałku 5 października do soboty 17 października.
W ofercie znalazły się także czekoladowe Croccantini Italiamo – opakowanie 150 g kosztuje 11,99 zł.
Miłośnicy słodkich deserów mogą zwrócić uwagę również na lody Mancuso w szkle, 473 ml, za 19,99 zł. Dostępne są różne warianty.
Lidl przecenił także kawę. Kilogram za 66,99 zł
Włoska akcja nie ogranicza się do słodyczy.
Kilogram kawy ziarnistej Pellini Espresso Bar n°82 Vivace kosztuje 66,99 zł. Kawa ziarnista Italiamo Espresso Crema w opakowaniu 1 kg została wyceniona na 69,99 zł. Tyle samo – 69,99 zł za kilogram – kosztuje kawa Kimbo Amalfi lub Capri.
Według materiału promocyjnego ceny kaw obowiązują od 5 października, a w przypadku Italiamo Espresso Crema wskazano okres do soboty 10 października.
Włoska oferta już trwa
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, dlatego we wtorek 6 października produkty są już dostępne w sprzedaży. Warto jednak zwracać uwagę na oznaczenia przy poszczególnych artykułach, ponieważ terminy promocji nie są identyczne dla całego asortymentu.
W gazetce Lidl zaznacza również, że produkty prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w ramach dostępnych zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.