Lidl odpalił w sobotę wielką promocję. Drugi produkt aż 60 proc. taniej
Lidl przygotował na sobotę, 3 października, jednodniową promocję, która może przyciągnąć wielu klientów. Tym razem sieć mocno przeceniła produkt, który w wielu polskich domach jest kupowany regularnie. Do wyboru jest wiele znanych marek, a zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 60 proc. taniej. Jest jednak kilka warunków.
Promocja została oznaczona wprost jako oferta „Tylko w sobotę, 3.10”. Oznacza to, że na skorzystanie z niej klienci mają zaledwie jeden dzień.
Lidl przecenia wszystkie kawy
Dopiero tutaj kryje się najważniejsza informacja. Wielka sobotnia akcja obejmuje wszystkie kawy dostępne w promocji.
Na grafice Lidla widać produkty wielu popularnych marek, m.in. Jacobs, Lavazza, Dallmayr, Tchibo, Bellarom, MK Café, Segafredo oraz Kimbo.
Oferta obejmuje różne rodzaje kaw – na grafice widoczne są zarówno duże opakowania kawy ziarnistej, jak i kawy mielone czy rozpuszczalne.
Drugi, tańszy produkt aż 60 proc. taniej
Mechanizm promocji jest szczególnie interesujący dla osób, które i tak planowały zrobić większy zapas.
Klient może miksować dowolnie kawy, a przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 60 proc.
Najbardziej opłacalny wariant pojawia się wtedy, gdy wybierzemy dwa produkty o identycznej lub bardzo zbliżonej cenie.
Przykładowo, gdyby dwie wybrane kawy kosztowały po 40 zł, bez promocji rachunek wyniósłby 80 zł. Po obniżeniu ceny drugiego opakowania o 60 proc. klient zapłaciłby:
40 zł + 16 zł = 56 zł.
Oszczędność wyniosłaby 24 zł.
Można mieszać różne marki
To istotny element sobotniej promocji.
Lidl informuje na grafice: „Miksuj dowolnie”. Nie trzeba więc koniecznie kupować dwóch identycznych opakowań.
Przy wyborze produktów o różnych cenach rabat naliczany jest jednak na drugi, tańszy produkt.
Dlatego przed podejściem do kasy warto policzyć, które połączenie produktów będzie najkorzystniejsze.
Potrzebny jest Lidl Plus
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla każdego klienta.
Aby otrzymać rabat, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
To ważne, ponieważ samo włożenie dwóch opakowań kawy do koszyka nie wystarczy. Bez aktywnego kuponu rabat może nie zostać naliczony.
Jest również limit
Lidl wprowadził ograniczenie dotyczące liczby produktów kupowanych w promocji.
Z informacji umieszczonych na grafice wynika, że obowiązuje limit czterech opakowań na kupon.
Oznacza to, że w ramach jednego kuponu można skorzystać z promocji przy maksymalnie czterech opakowaniach objętych akcją.
Promocja trwa tylko jeden dzień
To właśnie czas obowiązywania oferty może być jej najmocniejszym elementem.
Lidl nie przygotował tej akcji na cały tydzień. Na grafice widnieje jednoznaczna informacja:
„Tylko w sobotę, 3.10”.
Osoby, które regularnie kupują kawę i chcą wykorzystać promocję do zrobienia zapasu, mają więc na to tylko sobotę.
Warto wcześniej zajrzeć do aplikacji Lidl Plus, aktywować odpowiedni kupon i sprawdzić dostępność wybranych produktów w konkretnym sklepie.
Sobota pod znakiem dużych przecen
Promocja na kawę to kolejna mocna jednodniowa oferta przygotowana przez sieć na weekend. Tym razem szczególnie interesujący jest szeroki wybór produktów oraz możliwość łączenia różnych marek.
W sobotę, 3 października, wszystkie kawy objęte akcją można dowolnie miksować, a przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest aż 60 proc. tańszy.
Warunki są trzy: zakup dwóch produktów, aktywowany kupon Lidl Plus i przestrzeganie limitu czterech opakowań na kupon.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.