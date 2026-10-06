Lidl odpalił wielką promocję na kosmetyki. Drugi produkt aż 50 proc. taniej
Lidl ruszył z kolejną mocną promocją. Tym razem przecenione zostały wszystkie kosmetyki marki Rexona. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej. Produkty można dowolnie mieszać, ale trzeba pamiętać o aplikacji Lidl Plus i limicie zakupów. Akcja potrwa do soboty, 10 października.
Promocja rozpoczęła się 5 października i obejmuje wszystkie kosmetyki Rexona uczestniczące w ofercie. To oznacza, że klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych produktów.
Drugi kosmetyk 50 proc. taniej
Mechanizm jest prosty: po wybraniu dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 50 proc.
Lidl zaznacza przy tym, że kosmetyki można mieszać dowolnie. W praktyce warto dobierać produkty o podobnej cenie – wtedy korzyść z promocji będzie największa.
Przykładowo, jeżeli dwa kosmetyki kosztują po 20 zł, za pierwszy zapłacimy 20 zł, a za drugi 10 zł. Łączny rachunek wyniesie więc 30 zł zamiast 40 zł.
Potrzebna jest aplikacja Lidl Plus
Jest jeden istotny warunek. Promocja dostępna jest dla użytkowników Lidl Plus. Przy kasie trzeba zeskanować aplikację, a szczegółowe zasady akcji Lidl udostępnia właśnie w niej.
Sieć wprowadziła również limit sześciu opakowań na ofertę.
Promocja tylko do soboty
Akcja obowiązuje od 5 do 10 października. We wtorek promocja już trwa, a ostatnią okazją do skorzystania z niej będzie sobota.
To może być dobra okazja szczególnie dla osób, które i tak planowały uzupełnić zapas dezodorantów lub antyperspirantów. Trzeba jednak pamiętać, że 50-procentowa obniżka nie obejmuje całego koszyka – rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt w parze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.