Lidl odpalił wielką promocję na kosmetyki. Drugi produkt aż 50 proc. taniej

6 października 2026 13:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl ruszył z kolejną mocną promocją. Tym razem przecenione zostały wszystkie kosmetyki marki Rexona. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej. Produkty można dowolnie mieszać, ale trzeba pamiętać o aplikacji Lidl Plus i limicie zakupów. Akcja potrwa do soboty, 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rozpoczęła się 5 października i obejmuje wszystkie kosmetyki Rexona uczestniczące w ofercie. To oznacza, że klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych produktów.

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Drugi kosmetyk 50 proc. taniej

Mechanizm jest prosty: po wybraniu dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 50 proc.

Lidl zaznacza przy tym, że kosmetyki można mieszać dowolnie. W praktyce warto dobierać produkty o podobnej cenie – wtedy korzyść z promocji będzie największa.

Przykładowo, jeżeli dwa kosmetyki kosztują po 20 zł, za pierwszy zapłacimy 20 zł, a za drugi 10 zł. Łączny rachunek wyniesie więc 30 zł zamiast 40 zł.

Potrzebna jest aplikacja Lidl Plus

Jest jeden istotny warunek. Promocja dostępna jest dla użytkowników Lidl Plus. Przy kasie trzeba zeskanować aplikację, a szczegółowe zasady akcji Lidl udostępnia właśnie w niej.

Sieć wprowadziła również limit sześciu opakowań na ofertę.

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Promocja tylko do soboty

Akcja obowiązuje od 5 do 10 października. We wtorek promocja już trwa, a ostatnią okazją do skorzystania z niej będzie sobota.

To może być dobra okazja szczególnie dla osób, które i tak planowały uzupełnić zapas dezodorantów lub antyperspirantów. Trzeba jednak pamiętać, że 50-procentowa obniżka nie obejmuje całego koszyka – rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt w parze.

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