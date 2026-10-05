Lidl odpalił wielkie promocje od poniedziałku. Masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł

5 października 2026 17:12 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczął 5 października nową falę promocji. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się dwa podstawowe produkty, które wiele osób kupuje na zapas. Masło Pilos można dostać za 2,49 zł za kostkę, a mleko Mlekpol 3,2 proc. za 1,99 zł za litr. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki – wymagany jest zakup kilku sztuk oraz aktywowanie kuponu Lidl Plus.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Lidla wystartowała w poniedziałek, 5 października. Sieć ponownie postawiła na promocje wielosztukowe, w których największe obniżki otrzymują klienci robiący większe zakupy. Aktualne gazetki rozpoczynające się 5 października są prezentowane również przez serwisy zbierające oferty sieci handlowych.

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Tylko dziś masło Pilos za 2,49 zł

Jedną z najmocniejszych promocji jest masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g.

W poniedziałek, 5 października, przy zakupie trzech kostek cena jednej spada do 2,49 zł. Cena wskazana przed promocją to 4,99 zł, co oznacza obniżkę o około połowę.

Warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu Lidl Plus. Limit wynosi trzy opakowania na kupon.

Za trzy kostki klient zapłaci zatem:

3 × 2,49 zł = 7,47 zł.

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Przy cenie 4,99 zł byłoby to 14,97 zł. Na jednym zakupie można więc zaoszczędzić 7,50 zł.

Najważniejsze jest jednak ograniczenie czasowe: promocja na masło obowiązuje tylko 5 października.

Mleko Mlekpol za 1,99 zł

Druga duża promocja dotyczy mleka UHT Mlekpol Mazurski Smak 3,2 proc., 1 l.

Tutaj trzeba kupić sześć kartonów. Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena każdego z nich spada do 1,99 zł zamiast 3,99 zł.

Sześć litrów mleka kosztuje więc:

6 × 1,99 zł = 11,94 zł.

Bez promocji przy cenie 3,99 zł za litr byłoby to 23,94 zł. Oszczędność wynosi 12 zł.

Limit promocji to sześć opakowań na kupon. W przeciwieństwie do jednodniowej akcji na masło oferta na mleko obowiązuje od 5 do 10 października.

Oba zakupy za mniej niż 20 zł

Największą różnicę widać po zsumowaniu obu ofert.

Trzy kostki masła kosztują 7,47 zł, a sześć litrów mleka 11,94 zł. Łącznie daje to:

19,41 zł za dziewięć produktów

Według cen wskazanych przed obniżkami taki sam zestaw kosztowałby 38,91 zł. Różnica wynosi więc aż 19,50 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że ceny 2,49 zł i 1,99 zł nie obowiązują przy zakupie pojedynczej sztuki. Konieczne jest kupienie odpowiednio trzech kostek masła i sześciu kartonów mleka oraz wykorzystanie kuponów Lidl Plus.

Z masłem trzeba zdążyć dzisiaj

Osoby zainteresowane obiema promocjami powinny zrobić zakupy właśnie w poniedziałek, 5 października. Oferta na mleko będzie dostępna jeszcze przez kilka dni, ale akcja na masło kończy się wraz z poniedziałkiem.

Lidl rozpoczął tym samym październik od mocnej walki o klientów kupujących podstawowe produkty spożywcze. Przy wykorzystaniu obu promocji rachunek za dziewięć produktów może być niemal o połowę niższy niż suma cen wskazanych przed obniżkami.

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