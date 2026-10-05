Lidl odpalił wielkie promocje od poniedziałku. Masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł
Lidl rozpoczął 5 października nową falę promocji. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się dwa podstawowe produkty, które wiele osób kupuje na zapas. Masło Pilos można dostać za 2,49 zł za kostkę, a mleko Mlekpol 3,2 proc. za 1,99 zł za litr. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki – wymagany jest zakup kilku sztuk oraz aktywowanie kuponu Lidl Plus.
Nowa gazetka Lidla wystartowała w poniedziałek, 5 października. Sieć ponownie postawiła na promocje wielosztukowe, w których największe obniżki otrzymują klienci robiący większe zakupy. Aktualne gazetki rozpoczynające się 5 października są prezentowane również przez serwisy zbierające oferty sieci handlowych.
Tylko dziś masło Pilos za 2,49 zł
Jedną z najmocniejszych promocji jest masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g.
W poniedziałek, 5 października, przy zakupie trzech kostek cena jednej spada do 2,49 zł. Cena wskazana przed promocją to 4,99 zł, co oznacza obniżkę o około połowę.
Warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu Lidl Plus. Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Za trzy kostki klient zapłaci zatem:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
Przy cenie 4,99 zł byłoby to 14,97 zł. Na jednym zakupie można więc zaoszczędzić 7,50 zł.
Najważniejsze jest jednak ograniczenie czasowe: promocja na masło obowiązuje tylko 5 października.
Mleko Mlekpol za 1,99 zł
Druga duża promocja dotyczy mleka UHT Mlekpol Mazurski Smak 3,2 proc., 1 l.
Tutaj trzeba kupić sześć kartonów. Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena każdego z nich spada do 1,99 zł zamiast 3,99 zł.
Sześć litrów mleka kosztuje więc:
6 × 1,99 zł = 11,94 zł.
Bez promocji przy cenie 3,99 zł za litr byłoby to 23,94 zł. Oszczędność wynosi 12 zł.
Limit promocji to sześć opakowań na kupon. W przeciwieństwie do jednodniowej akcji na masło oferta na mleko obowiązuje od 5 do 10 października.
Oba zakupy za mniej niż 20 zł
Największą różnicę widać po zsumowaniu obu ofert.
Trzy kostki masła kosztują 7,47 zł, a sześć litrów mleka 11,94 zł. Łącznie daje to:
19,41 zł za dziewięć produktów
Według cen wskazanych przed obniżkami taki sam zestaw kosztowałby 38,91 zł. Różnica wynosi więc aż 19,50 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że ceny 2,49 zł i 1,99 zł nie obowiązują przy zakupie pojedynczej sztuki. Konieczne jest kupienie odpowiednio trzech kostek masła i sześciu kartonów mleka oraz wykorzystanie kuponów Lidl Plus.
Z masłem trzeba zdążyć dzisiaj
Osoby zainteresowane obiema promocjami powinny zrobić zakupy właśnie w poniedziałek, 5 października. Oferta na mleko będzie dostępna jeszcze przez kilka dni, ale akcja na masło kończy się wraz z poniedziałkiem.
Lidl rozpoczął tym samym październik od mocnej walki o klientów kupujących podstawowe produkty spożywcze. Przy wykorzystaniu obu promocji rachunek za dziewięć produktów może być niemal o połowę niższy niż suma cen wskazanych przed obniżkami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.