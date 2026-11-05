Lidl przecenia słodycze Milka aż o 50 procent. Od czwartku opakowanie za 8,99 zł. Jest jeden warunek
Lidl przygotował dużą promocję dla miłośników czekolady. Od czwartku, 5 listopada, popularne słodycze Milka Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym można kupić za 8,99 zł zamiast 17,99 zł. Obniżka wynosi aż 50 procent, ale klienci muszą spełnić dwa warunki. Oferta potrwa tylko trzy dni, a sieć wprowadziła również limit zakupów.
Milka za 8,99 zł w Lidlu. Promocja ruszyła 5 listopada
W sklepach Lidl rozpoczęła się trzydniowa promocja na popularne słodycze marki Milka.
Tym razem przeceniono Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym, oblane mleczną czekoladą.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o masie 330 gramów.
Cena promocyjna wynosi 8,99 zł za opakowanie, podczas gdy cena przed obniżką to 17,99 zł.
Oznacza to oszczędność 9 zł na jednym opakowaniu.
Rabat wynosi 50 procent, co czyni tę ofertę interesującą dla osób, które regularnie kupują słodycze tej marki.
Jest ważny warunek. Trzeba kupić dwa opakowania
Lidl zaznacza, że obniżona cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Nie wystarczy więc włożyć do koszyka jednego produktu, aby otrzymać rabat.
Klient musi kupić dwa opakowania Milka Alpejskie Mleczko.
Wówczas każde z nich kosztuje 8,99 zł.
Za dwa opakowania trzeba zapłacić łącznie 17,98 zł zamiast 35,98 zł.
Oszczędność wynosi aż 18 zł.
Bez aplikacji Lidl Plus nie będzie rabatu
To jednak nie wszystkie warunki.
Promocja jest przeznaczona dla użytkowników aplikacji Lidl Plus.
Aby skorzystać z obniżki, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji przed zakupami.
Następnie podczas płatności należy zeskanować kartę Lidl Plus.
Bez aktywnego kuponu promocyjna cena nie zostanie naliczona.
Warto pamiętać, że samo posiadanie aplikacji może nie wystarczyć. Kluczowa jest aktywacja właściwego kuponu.
Lidl wprowadził limit zakupów
Sieć ograniczyła liczbę produktów dostępnych w promocyjnej cenie.
Limit wynosi 6 opakowań na kupon.
Oznacza to, że klient może kupić maksymalnie trzy pary słodyczy w ramach jednego kuponu.
Przy wykorzystaniu całego limitu rachunek wyniesie 53,94 zł zamiast 107,94 zł.
Łączna oszczędność wyniesie 54 zł.
|Liczba opakowań
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|Oszczędność
|2
|17,98 zł
|35,98 zł
|18 zł
|4
|35,96 zł
|71,96 zł
|36 zł
|6
|53,94 zł
|107,94 zł
|54 zł
Obliczenia dotyczą zakupu par opakowań z aktywnym kuponem Lidl Plus, w granicach limitu promocji.
Co to za słodycze? Milka Alpejskie Mleczko
Milka Alpejskie Mleczko to słodycze składające się z delikatnego nadzienia o smaku waniliowym, pokrytego mleczną czekoladą.
Produkt może być dodatkiem do kawy, słodkim poczęstunkiem dla gości albo drobnym upominkiem.
Listopadowa promocja przypada również na okres, w którym część klientów zaczyna kompletować słodycze na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Przed zakupem większej liczby opakowań warto jednak sprawdzić datę minimalnej trwałości na opakowaniu.
Promocja tylko do soboty
Oferta obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Po zakończeniu akcji cena promocyjna przestanie obowiązywać.
Dostępność produktu może różnić się w zależności od sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli lubisz słodycze Milka, trzydniowa promocja w Lidlu może być okazją do tańszych zakupów.
Opakowanie Milka Alpejskie Mleczko 330 g kosztuje 8,99 zł zamiast 17,99 zł, ale trzeba kupić dwie sztuki i aktywować kupon Lidl Plus.
Limit wynosi sześć opakowań na kupon.
Przy zakupie dwóch sztuk oszczędność wyniesie 18 zł, a przy wykorzystaniu całego limitu aż 54 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.