Lidl ruszył z wielką wyprzedażą chemii domowej. 40 rolek papieru, Persil i Perwoll w supercenach
Lidl przygotował promocje, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy do domu. Od czwartku, 5 listopada, sieć oferuje między innymi 40 rolek papieru toaletowego za 23,99 zł, duże opakowania płynów do prania Perwoll za 39,99 zł oraz środki Persil w obniżonych cenach. Niektóre produkty dostępne są tylko w wybranych sklepach. Sprawdzamy szczegóły najnowszej oferty.
40 rolek papieru toaletowego za 23,99 zł. Lidl przygotował duże opakowania
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert jest papier toaletowy Floralys w opakowaniu XXL.
Za 40 rolek trzywarstwowego papieru klienci zapłacą 23,99 zł.
To oznacza, że jedna rolka kosztuje około 60 groszy.
Duże opakowanie może być szczególnie interesujące dla rodzin, które wolą zrobić zapas na kilka tygodni, zamiast regularnie kupować mniejsze paczki.
Produkt jest oznaczony jako papier trzywarstwowy, a jego cena jednostkowa została wyraźnie wskazana w gazetce promocyjnej.
Persil za 59,99 zł. Duża butelka żelu do prania
Kolejną ofertą jest żel do prania kolorowych tkanin Persil Expert.
Duża butelka o pojemności 3,6 litra kosztuje 59,99 zł.
Według informacji z gazetki produkt wystarcza na 80 prań, co oznacza koszt około 75 groszy na jedno pranie przy stosowaniu zalecanego dozowania.
To propozycja dla osób, które regularnie piorą kolorowe ubrania i szukają większych, ekonomicznych opakowań.
Perwoll za 39,99 zł. Kilka wariantów do wyboru
Lidl przygotował również ofertę na płyny do prania Perwoll.
Butelka o pojemności 3,75 litra kosztuje 39,99 zł.
Na grafice promocyjnej przedstawiono warianty przeznaczone do różnych rodzajów tkanin, w tym ubrań czarnych i kolorowych.
To oznacza cenę około 10,66 zł za litr produktu.
Warto jednak sprawdzić dostępność konkretnego wariantu w swoim sklepie, ponieważ asortyment może się różnić między placówkami.
Proszek Persil za 69,99 zł. Rodzinne opakowanie
W ofercie znalazł się również proszek do prania Persil Color.
Duże opakowanie o masie 4,55 kg kosztuje 69,99 zł.
Na opakowaniu widnieje informacja o 70 praniach, co daje koszt około 1 zł na jedno pranie.
Produkt jest przeznaczony do kolorowych tkanin.
Dla gospodarstw domowych, w których pralka pracuje niemal codziennie, większe opakowania mogą być wygodnym rozwiązaniem.
Ceny w Lidlu od 5 listopada. Zobacz zestawienie
|Produkt
|Opakowanie
|Cena
|Papier toaletowy Floralys XXL
|40 rolek
|23,99 zł
|Persil Expert żel do kolorów
|3,6 l
|59,99 zł
|Perwoll płyn do prania
|3,75 l
|39,99 zł
|Persil Color proszek
|4,55 kg
|69,99 zł
Wszystkie cztery produkty można kupić łącznie za 193,96 zł, o ile są dostępne w danym sklepie.
Nie są to jednak produkty, które trzeba kupować razem. Każda z ofert dotyczy osobnego artykułu.
Nie we wszystkich Lidlach znajdziesz te produkty
W gazetce promocyjnej pojawia się ważna informacja: część produktów jest dostępna wyłącznie w wybranych sklepach.
Oznacza to, że nie każda placówka musi mieć pełny asortyment przedstawiony w ofercie.
Warto również zwrócić uwagę, że gazetka wskazuje datę rozpoczęcia promocji — czwartek, 5 listopada — ale na przedstawionej stronie nie podano wspólnej daty jej zakończenia.
Dostępność towarów może więc zależeć od zapasów i warunków konkretnej oferty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy chemii gospodarczej, najnowsza oferta Lidla może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Najbardziej wyróżnia się 40 rolek papieru toaletowego za 23,99 zł, czyli około 60 groszy za rolkę.
Warto także porównać ceny detergentów w przeliczeniu na litr lub jedno pranie. Duże opakowanie nie zawsze oznacza najniższą cenę na rynku, dlatego przed zakupem dobrze sprawdzić również inne dostępne promocje.
Oferta obowiązuje od 5 listopada 2026 roku, a szczegółowe warunki i dostępność produktów można sprawdzić w sklepach Lidl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.