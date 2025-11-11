List od wojska czeka na 235 tysięcy Polaków. Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Szykuje się największa fala wezwań na komisje wojskowe od lat. W 2026 roku aż ćwierć miliona Polaków dostanie list z wojskowego centrum rekrutacji. Co zaskakujące, nie dotyczy to tylko młodych mężczyzn – wezwanie może trafić również do kobiety po trzydziestce czy sześćdziesięcioletniego mężczyzny. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał już rozporządzenie, które wyjaśnia, kogo dokładnie obejmie kwalifikacja.
Kobiety i seniorzy też staną przed komisją
Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się drugiego lutego i potrwa do końca kwietnia przyszłego roku. Jej celem nie jest wcielenie do armii, lecz aktualizacja ewidencji wojskowej oraz sprawdzenie zdolności do ewentualnej służby. Każda osoba przechodzi badania lekarskie i psychologiczne, po których otrzymuje jedną z czterech kategorii wojskowych, oznaczonych literami A, B, D lub E.
Według informacji dziennika „Rzeczpospolita” wezwania trafią przede wszystkim do mężczyzn urodzonych w dwa tysiące siódmym roku, czyli osób, które niedawno skończyły osiemnaście lat. Do tej grupy dołączą również mężczyźni z roczników od dwa tysiące drugiego do dwa tysiące szóstego, którzy z różnych powodów nie mają jeszcze przypisanej kategorii wojskowej.
Nowością jest objęcie kwalifikacją kobiet posiadających określone wykształcenie. Dotyczy to pań urodzonych między tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym a dwa tysiące siódmym rokiem, które ukończyły lub właśnie kończą kierunki przydatne w wojsku. Chodzi głównie o absolwentki studiów medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych oraz niektórych kierunków technicznych wymienionych w rozporządzeniu do ustawy o obronie Ojczyzny.
Najbardziej zaskakująca grupa to osoby kończące sześćdziesiąt lat, które nigdy nie miały uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Jeśli taka osoba zgłosi się do kwalifikacji, również przejdzie przez komisję. Dodatkowo przed lekarzami wojskowymi staną ci, którzy w latach dwa tysiące dwudziestym czwartym i dwa tysiące dwudziestym piątym zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby ze względów zdrowotnych.
Kary za niestawienie się i możliwość zwolnienia
Zignorowanie wezwania to poważny błąd, który może skutkować konsekwencjami prawnymi. Jeśli jednak istnieją obiektywne przeszkody uniemożliwiające stawienie się w wyznaczonym terminie, należy jak najszybciej poinformować o tym lokalny urząd – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Urzędnik wyznaczy wówczas nowy termin komisji.
Pewna grupa osób ma prawo do całkowitego zwolnienia z obowiązku stawienia się przed komisją wojskową. Dotyczy to przede wszystkim osób całkowicie niezdolnych do pracy lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zwolnienie obejmuje również osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie odpowiedniego orzeczenia lub dokumentacji medycznej zarówno do urzędu gminy, jak i do wojskowego centrum rekrutacji.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli urodziłeś się w dwa tysiące siódmym roku i jesteś mężczyzną, możesz być pewien, że list z wezwaniem trafi do twojej skrzynki pocztowej na początku przyszłego roku. Warto przygotować się psychicznie na wizytę w wojskowym centrum rekrutacji, choć samo badanie nie jest skomplikowane i zajmuje zazwyczaj kilka godzin.
Kobiety powinny sprawdzić, czy ich kierunek studiów lub zawodówki znajduje się na liście w rozporządzeniu do ustawy o obronie Ojczyzny. Jeśli tak, również otrzymają wezwanie. Dotyczy to między innymi przyszłych lekarek, weterynarek, psycholożek czy inżynierek z określonych specjalności technicznych.
Mężczyźni, którzy skończyli dwadzieścia parę lat, a nigdy nie byli na komisji wojskowej, powinni liczyć się z tym, że państwo w końcu ich „dopadnie”. Jeśli w przeszłości zignorowałeś wezwanie lub z jakichś przyczyn ominęła cię kwalifikacja, teraz nadszedł czas na uregulowanie tej kwestii.
Ważne, żeby pamiętać – kategoria wojskowa to nie wyrok. Otrzymanie kategorii A oznacza jedynie, że jesteś zdolny do służby, nie że natychmiast zostaniesz powołany. W czasie pokoju Polska nie stosuje poboru obowiązkowego, a Wojsko Polskie opiera się na żołnierzach zawodowych i ochotnikach. Kwalifikacja to przede wszystkim formalność, która pozwala państwu wiedzieć, na kogo może liczyć w razie ewentualnego zagrożenia.
Jeśli masz problemy zdrowotne, zabierz na komisję całą dokumentację medyczną. Pomoże to lekarzom wojskowym w prawidłowej ocenie twojego stanu zdrowia i przydzieleniu odpowiedniej kategorii.
