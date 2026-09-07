List z wojska może trafić do skrzynki. W 2026 roku można powołać nawet 200 tys. osób
Pismo związane z wojskiem może trafić do osób, które na co dzień normalnie pracują, prowadzą firmy i od lat nie miały wiele wspólnego z mundurem. W 2026 roku przepisy pozwalają powołać na ćwiczenia wojskowe nawet 200 tys. osób. Nie oznacza to powszechnej mobilizacji ani automatycznego wezwania 200 tys. Polaków. To maksymalny limit ustalony przez rząd dla ćwiczeń wojskowych w całym 2026 roku.
Nawet 200 tys. osób może zostać powołanych na ćwiczenia
Liczba nie pochodzi z medialnych spekulacji.
Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2025 roku rozporządzenie określające maksymalną liczbę osób, które w 2026 roku mogą zostać powołane do poszczególnych form służby.
Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.
W przypadku ćwiczeń wojskowych ustalono limit:
do 200 000 osób.
Rząd zaznaczył przy tym, że podane liczby są górnymi, nieprzekraczalnymi progami możliwych powołań. Nie są planem nakazującym wojsku wezwanie dokładnie takiej liczby ludzi.
Nie tylko zawodowi żołnierze
To właśnie tutaj pojawia się element, który może zaskoczyć część osób.
Ćwiczenia wojskowe są jedną z form pełnienia służby przez żołnierzy rezerwy. Oznacza to, że wezwanie może dotyczyć człowieka, który na co dzień nie jest żołnierzem zawodowym.
W praktyce szczególne znaczenie ma pasywna rezerwa. Trafiają do niej m.in. osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale nie pełnią innego rodzaju służby.
Sama kwalifikacja wojskowa może zakończyć się nadaniem stopnia szeregowego i przeniesieniem do pasywnej rezerwy. Oficjalnie zwracały na to uwagę Wojskowe Centra Rekrutacji podczas tegorocznej kwalifikacji.
To nie jest mobilizacja
Ten punkt jest szczególnie istotny przy obecnej sytuacji międzynarodowej.
Wezwanie na ćwiczenia wojskowe nie oznacza ogłoszenia mobilizacji.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa również nie była mobilizacją. Przedstawiciele administracji i wojska podkreślali to wprost, wskazując, że jest to standardowa procedura służąca m.in. prowadzeniu ewidencji i określaniu zdolności do służby.
Podobnie należy traktować limit 200 tys. osób na ćwiczenia. Państwo określa maksymalną liczbę możliwych powołań na dany rok.
W 2026 roku wojsko ma znacznie większe limity
200 tys. to tylko jedna pozycja w rządowym rozporządzeniu.
Na cały 2026 rok przewidziano możliwość powołania:
- do 13 500 osób do zawodowej służby wojskowej,
- do 200 000 osób na ćwiczenia wojskowe,
- do 8700 osób do aktywnej rezerwy,
- do 39 000 osób do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
- do 40 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.
Ponownie: są to maksymalne limity, a nie informacja, że wszystkie te miejsca muszą zostać wykorzystane.
235 tys. osób już obejmowała kwalifikacja wojskowa
Skala tegorocznych działań administracji wojskowej jest duża również z innego powodu.
Od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w Polsce prowadzona była kwalifikacja wojskowa.
Według oficjalnych informacji wezwania dotyczyły około:
235 tys. osób.
Podstawową grupę stanowili mężczyźni urodzeni w 2007 roku. Wezwania obejmowały również mężczyzn z roczników 2002–2006, którzy nie mieli określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wezwania dostały również kobiety
Kwalifikacja wojskowa nie dotyczy wyłącznie mężczyzn.
W 2026 roku obejmowała także kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej albo w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę pozwalającą uzyskać takie kwalifikacje.
Chodzi m.in. o określone zawody i kierunki potrzebne Siłom Zbrojnym. W oficjalnych komunikatach jako przykłady wskazywano medycynę, psychologię, weterynarię czy lotnictwo.
Pismo z wojska trzeba przeczytać bardzo dokładnie
Nie każde pismo związane z wojskiem oznacza to samo.
Może dotyczyć kwalifikacji wojskowej, spraw ewidencyjnych albo rzeczywistego powołania na ćwiczenia. Dlatego po otrzymaniu dokumentu najważniejsze jest sprawdzenie:
kto go wystawił, czego dokładnie dotyczy, kiedy trzeba się stawić i jakie pouczenie znajduje się w dokumencie.
Nie należy też utożsamiać zwykłego wezwania z kartą mobilizacyjną.
To prawnie różne dokumenty i zupełnie różne sytuacje.
Wojsko może wzywać rezerwistów także w czasie pokoju
I to jest sedno całej sprawy.
Ćwiczenia rezerwy są elementem funkcjonowania Sił Zbrojnych również w czasie pokoju. Tegoroczny limit do 200 tys. powołań został ustalony jeszcze pod koniec 2025 roku i obowiązuje przez cały 2026 rok.
Dlatego pojawienie się wezwania nie jest samo w sobie sygnałem, że Polska rozpoczęła mobilizację albo przygotowuje natychmiastowe powołanie ludności na wojnę.
Jednocześnie wezwania na ćwiczenia są realnymi dokumentami urzędowymi, których nie należy ignorować.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.