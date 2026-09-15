Ludzie będą wynosić całymi zgrzewkami. Biedronka daje 1+1 gratis i drugi produkt za 1 zł
Biedronka mocno zaczyna nowy tydzień. Od 14 do 19 września 2026 roku sieć przygotowała serię promocji na produkty, które regularnie lądują w domowych zapasach. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się kawa Dallmayr i kapsułki Persil w akcji 1+1 gratis, produkty Coccolino również 1+1 gratis, a także sery Światowid, gdzie drugi produkt kosztuje symboliczną złotówkę.
To właśnie takie promocje zwykle najmocniej przyciągają klientów – nie dotyczą egzotycznych produktów kupowanych raz na rok, ale kawy, detergentów, nabiału i środków do prania.
W wielu przypadkach warunkiem skorzystania z oferty jest karta Moja Biedronka albo aplikacja, dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić szczegóły oznaczenia przy półce.
Dallmayr 1+1 gratis. Dwa opakowania po 23 zł za sztukę
Jednym z najmocniejszych punktów aktualnej oferty jest kawa Dallmayr Classic oraz Dallmayr Classic Intense.
Przy zakupie dwóch opakowań działa mechanizm 1+1 gratis, a cena wychodzi po 23 zł za sztukę.
Dla porównania na materiale promocyjnym widnieje cena regularna 45,99 zł za opakowanie bez karty Moja Biedronka.
Oznacza to, że za dwa opakowania klient płaci łącznie około tyle, ile normalnie kosztowałoby jedno.
Co istotne, sieć informuje również o możliwości dowolnego mieszania produktów objętych akcją.
Persil również 1+1 gratis
Bardzo mocna promocja obejmuje też środki do prania Persil.
Dwa opakowania objęte ofertą kosztują po 23,49 zł za sztukę. Promocyjny mechanizm ponownie brzmi:
1+1 gratis.
Na oznaczeniu sklepowym podano cenę regularną 46,99 zł za jedno opakowanie bez karty Moja Biedronka.
W przypadku produktów, które można przechowywać przez wiele miesięcy, właśnie takie akcje często są wykorzystywane przez klientów do robienia większych zapasów.
Coccolino za połowę normalnej ceny
Kolejna akcja 1+1 gratis dotyczy wybranych produktów Coccolino.
Przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich wynosi 24,99 zł. Bez promocji na oznaczeniu widnieje cena 49,99 zł za sztukę.
Także tutaj dostępna jest możliwość mieszania wariantów objętych akcją.
Dla gospodarstw domowych, w których pralka pracuje praktycznie codziennie, taka promocja może oznaczać zauważalną różnicę w kosztach zakupów.
Sery Światowid – drugi za 1 zł
Na uwagę zasługuje również oferta na produkty marki Światowid.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje zaledwie 1 zł.
Na materiałach widoczne są różne rodzaje serów, m.in. gouda czy edamski. Produkty objęte akcją można mieszać zgodnie z zasadami promocji.
W tym przypadku szczególnie opłaca się zestawiać ze sobą produkty o zbliżonych cenach – wtedy rabat na drugim opakowaniu daje największą realną oszczędność.
Nabiał również objęty promocją
Biedronka przecenia w tym tygodniu także wybrane kefiry. Przy półce pojawiło się oznaczenie 2+2 gratis – przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze są bezpłatne.
To kolejny przykład promocji wielosztukowej, przy której przed zakupem warto sprawdzić termin przydatności produktu. W przypadku nabiału robienie zbyt dużych zapasów nie zawsze ma sens.
Biedronka stawia na produkty, które Polacy kupują regularnie
Tym razem nie mamy jednej efektownej promocji, lecz cały pakiet mocno przecenionych artykułów.
Najciekawsze oferty obejmują:
- Dallmayr – 1+1 gratis, po 23 zł za sztukę,
- Persil – 1+1 gratis, po 23,49 zł za opakowanie,
- Coccolino – 1+1 gratis, po 24,99 zł za sztukę,
- sery Światowid – drugi tańszy produkt za 1 zł,
- wybrane kefiry – 2+2 gratis.
Promocje widoczne na materiałach sklepowych obowiązują od 14 do 19 września 2026 roku. Przy części z nich potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Klienci planujący większe zakupy powinni jednak pamiętać, by przy półce sprawdzić dokładne gramatury, warianty produktów i zasady konkretnej akcji. Przy tak dużych rabatach najbardziej popularne warianty mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.