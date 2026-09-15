Waloryzacja emerytur 2027. Minimalna może przekroczyć 2050 zł. Są nowe wyliczenia dla seniorów
Pojawiły się nowe prognozy dotyczące przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent. Jeżeli obecne założenia się potwierdzą, świadczenia mogą wzrosnąć od 1 marca 2027 roku o około 3,96 proc. W takim wariancie najniższa emerytura podniosłaby się z obecnych 1978,49 zł do około 2056,84 zł brutto. To jednak nadal prognoza – ostateczny wskaźnik poznamy dopiero na początku przyszłego roku.
Seniorzy mogą spodziewać się kolejnej podwyżki świadczeń od 1 marca 2027 roku. Najnowsze szacunki są nieco korzystniejsze od tych przedstawianych przez rząd jeszcze na początku lata.
W czerwcu Rada Ministrów informowała, że przy ówczesnych prognozach świadczenia wzrosłyby co najmniej o 3,48 proc. Oznaczałoby to podwyższenie minimalnej emerytury z 1978,49 zł do około 2047,34 zł brutto.
Sytuacja się jednak zmieniła. Nowsze prognozy wykorzystywane przy pracach nad budżetem pozwalają szacować przyszłoroczną waloryzację na około 3,96 proc.
Minimalna emerytura może wynieść 2056,84 zł
Obecnie – od 1 marca 2026 roku – najniższa emerytura wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taką samą minimalną kwotę mają m.in. renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Przy waloryzacji wynoszącej 3,96 proc. rachunek wyglądałby następująco:
1978,49 zł → 2056,84 zł brutto
Podwyżka wyniosłaby więc około 78,35 zł brutto miesięcznie.
Im wyższe obecne świadczenie, tym większa byłaby podwyżka wyrażona w złotych:
- 2500 zł brutto → około 2599 zł,
- 3000 zł → około 3118,80 zł,
- 4000 zł → około 4158,40 zł,
- 5000 zł → około 5198 zł.
Są to nasze wyliczenia przy założeniu waloryzacji na poziomie 3,96 proc., a nie ostateczne kwoty świadczeń na 2027 rok.
Rząd zabezpieczył miliardy na podwyżki
W przyjętym pod koniec sierpnia wstępnym projekcie budżetu państwa na 2027 rok rząd przewidział około 19 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowe 32,1 mld zł zaplanowano na trzynaste i czternaste emerytury.
To więcej niż wynikało z wcześniejszych, czerwcowych szacunków, kiedy koszt przyszłorocznej waloryzacji określano na około 16,7 mld zł.
Wyższa kwota w budżecie jest jednym z sygnałów wskazujących, że przyszłoroczne podwyżki mogą być większe niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu.
Jak właściwie wyliczana jest waloryzacja?
Wysokości waloryzacji nie ustala się dowolnie.
Podstawą jest inflacja z poprzedniego roku oraz część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązujący mechanizm przewiduje zwiększenie wskaźnika o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Rząd zdecydował już, że właśnie ustawowe minimum – 20 proc. realnego wzrostu płac – zostanie zastosowane przy waloryzacji w 2027 roku. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane 28 lipca i opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Nie znamy natomiast jeszcze wszystkich danych potrzebnych do wyliczenia ostatecznego wskaźnika.
3,96 proc. to wciąż prognoza
To najważniejsze zastrzeżenie.
Nie można dzisiaj powiedzieć, że emerytury na pewno wzrosną dokładnie o 3,96 proc., a minimalna emerytura na pewno wyniesie 2056,84 zł.
Dopiero gdy Główny Urząd Statystyczny poda dane za cały 2026 rok dotyczące wzrostu cen oraz wynagrodzeń, będzie można wyliczyć obowiązujący wskaźnik waloryzacji.
Ostateczną wartość poznamy więc dopiero w lutym 2027 roku, natomiast nowe świadczenia zaczną być wypłacane od 1 marca 2027 roku.
Średnie świadczenia również mają rosnąć
Długoterminowe prognozy przedstawiane na podstawie danych Ministerstwa Finansów wskazują również na wzrost przeciętnej emerytury. Według obecnych szacunków ma ona wynosić około 4707 zł brutto w 2027 roku, następnie około 4963 zł w 2028 roku i 5219 zł w 2029 roku.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy emeryt otrzyma takie pieniądze. To wartość przeciętna dla całego systemu, na którą wpływają zarówno kolejne waloryzacje, jak i wysokość nowych świadczeń przyznawanych osobom dopiero przechodzącym na emeryturę.
Na dzisiaj najważniejsza informacja dla seniorów jest więc taka: nowe prognozy wskazują na waloryzację wyższą niż zakładano jeszcze w czerwcu. Przy obecnych założeniach najniższa emerytura przekroczyłaby 2050 zł brutto i wyniosła około 2056,84 zł. Ostateczna kwota będzie jednak znana dopiero po publikacji danych za cały 2026 rok.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.