Magia „Lalki” powraca do Warszawy. Niezwykłe kostiumy z ekranizacji trafiły do Łazienek Królewskich

4 października 2026 13:45 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Słynne krynoliny, eleganckie fraki i misternie wykonane suknie, w których bohaterowie powieści Bolesława Prusa przeżywali swoje wielkie porywy serca, powróciły do miejsca, gdzie bije serce XIX-wiecznej stolicy. W warszawskich Łazienkach Królewskich otwarto wyjątkową wystawę czasową, zapraszając miłośników kina i literatury na spacer śladami kultowych postaci. Co dokładnie można zobaczyć w zabytkowych wnętrzach i do kiedy potrwa ta niezwykła ekspozycja?

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Fot. Warszawa w Pigułce

32 wyjątkowe kreacje w trzech zabytkowych obiektach. Sukces ekranizacji Macieja Kawalskiego

Wystawa obejmuje dokładnie 32 kostiumy zaprojektowane i uszyte ze szczególną dbałością o detale na potrzeby najnowszej filmowej adaptacji „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego. Produkcja, która podbiła serca widzów i cieszy się wielkim uznaniem krytyków, zachwyca oprawą wizualną, a stroje odgrywają w niej kluczową rolę w kreowaniu klimatu epoki.

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Eksponaty nie zostały umieszczone w jednej sali, lecz skomponowane z przestrzenią trzech ikonicznych obiektów na terenie Łazienek Królewskich. Odwiedzający mogą podziwiać filmowe kreacje w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim. Wystawa ma charakter czasowy i będzie dostępna dla zwiedzających do 13 grudnia.

Śladami Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Historia zatoczyła koło

Wybór Łazienek Królewskich na miejsce ekspozycji nie jest dziełem przypadku. To właśnie urokliwe aleje stołecznego parku oraz zabytkowe wnętrza tutejszych pałaców stanowiły tło dla przełomowych i najbardziej poruszających spotkań Stanisława Wokulskiego z piękną Izabelą Łęcką na kartach powieści Bolesława Prusa.

Spacer pomiędzy obiektami pozwala odwiedzającym nie tylko z bliska przyjrzeć się kunsztowi krawieckiemu i materiałom wykorzystanym przez filmowych kostiumografów, ale również poczuć autentyczną atmosferę XIX-wiecznej Warszawy. Ekspozycja przyciąga zarówno entuzjastów historii mody, jak i kinomanów pragnących na własne oczy zobaczyć rekwizyty z wielkiego ekranu.

Jak krok po kroku zwiedzić wystawę kostiumów z „Lalki”

Zobacz zestaw najważniejszych informacji dotyczących wystawy czasowej w Łazienkach Królewskich:

  • 32 unikalne kostiumy filmowe – oficjalne kreacje bohaterów z ekranizacji w reżyserii Macieja Kawalskiego.
  • Trzy historyczne lokalizacje – eksponaty rozmieszczono w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie i Pałacu Myślewickim.
  • Wystawa otwarta do 13 grudnia – limitowany czas na zobaczenie rekwizytów z kinowego hitu.
  • Spacer śladami bohaterów Prusa – ekspozycja w miejscu romantycznych przechadzek Wokulskiego i Łęckiej.
  • Wyjątkowe wydarzenie kulturalne w stolicy – idealna propozycja na jesienny spacer po Łazienkach Królewskich.

 

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Źródło: PAP

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