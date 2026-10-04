Magia „Lalki” powraca do Warszawy. Niezwykłe kostiumy z ekranizacji trafiły do Łazienek Królewskich
Słynne krynoliny, eleganckie fraki i misternie wykonane suknie, w których bohaterowie powieści Bolesława Prusa przeżywali swoje wielkie porywy serca, powróciły do miejsca, gdzie bije serce XIX-wiecznej stolicy. W warszawskich Łazienkach Królewskich otwarto wyjątkową wystawę czasową, zapraszając miłośników kina i literatury na spacer śladami kultowych postaci. Co dokładnie można zobaczyć w zabytkowych wnętrzach i do kiedy potrwa ta niezwykła ekspozycja?
32 wyjątkowe kreacje w trzech zabytkowych obiektach. Sukces ekranizacji Macieja Kawalskiego
Wystawa obejmuje dokładnie 32 kostiumy zaprojektowane i uszyte ze szczególną dbałością o detale na potrzeby najnowszej filmowej adaptacji „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego. Produkcja, która podbiła serca widzów i cieszy się wielkim uznaniem krytyków, zachwyca oprawą wizualną, a stroje odgrywają w niej kluczową rolę w kreowaniu klimatu epoki.
Eksponaty nie zostały umieszczone w jednej sali, lecz skomponowane z przestrzenią trzech ikonicznych obiektów na terenie Łazienek Królewskich. Odwiedzający mogą podziwiać filmowe kreacje w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim. Wystawa ma charakter czasowy i będzie dostępna dla zwiedzających do 13 grudnia.
Śladami Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Historia zatoczyła koło
Wybór Łazienek Królewskich na miejsce ekspozycji nie jest dziełem przypadku. To właśnie urokliwe aleje stołecznego parku oraz zabytkowe wnętrza tutejszych pałaców stanowiły tło dla przełomowych i najbardziej poruszających spotkań Stanisława Wokulskiego z piękną Izabelą Łęcką na kartach powieści Bolesława Prusa.
Spacer pomiędzy obiektami pozwala odwiedzającym nie tylko z bliska przyjrzeć się kunsztowi krawieckiemu i materiałom wykorzystanym przez filmowych kostiumografów, ale również poczuć autentyczną atmosferę XIX-wiecznej Warszawy. Ekspozycja przyciąga zarówno entuzjastów historii mody, jak i kinomanów pragnących na własne oczy zobaczyć rekwizyty z wielkiego ekranu.
Jak krok po kroku zwiedzić wystawę kostiumów z „Lalki”
Zobacz zestaw najważniejszych informacji dotyczących wystawy czasowej w Łazienkach Królewskich:
- 32 unikalne kostiumy filmowe – oficjalne kreacje bohaterów z ekranizacji w reżyserii Macieja Kawalskiego.
- Trzy historyczne lokalizacje – eksponaty rozmieszczono w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie i Pałacu Myślewickim.
- Wystawa otwarta do 13 grudnia – limitowany czas na zobaczenie rekwizytów z kinowego hitu.
- Spacer śladami bohaterów Prusa – ekspozycja w miejscu romantycznych przechadzek Wokulskiego i Łęckiej.
- Wyjątkowe wydarzenie kulturalne w stolicy – idealna propozycja na jesienny spacer po Łazienkach Królewskich.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.