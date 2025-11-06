Makabryczne odkrycie. Ciało 90-letniej kobiety znalezione w walizce. Nowe ustalenia prokuratury
Wstrząsające szczegóły wychodzą na jaw w sprawie odnalezienia ciała kobiety w walizce na terenie Suwałk. Prokuratura ujawniła, że ofiarą jest 90-letnia mieszkanka miasta, a w sprawie zatrzymano jej 50-letniego syna. Mężczyzna pozostaje w areszcie, a sąd zdecydował o skierowaniu go na obserwację psychiatryczną.
Ciało znalezione wśród garaży
Makabrycznego odkrycia dokonano 30 czerwca w rejonie garaży przy ul. Reja w Suwałkach. Przypadkowa osoba zauważyła walizkę, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach. Po otwarciu okazało się, że w środku znajdują się ludzkie zwłoki.
Według ustaleń śledczych, kobieta zmarła w innym miejscu, a jej ciało zostało przeniesione i ukryte w walizce. Zwłoki znajdowały się w stanie częściowego rozkładu, dlatego początkowo trudno było określić przyczynę zgonu. Nie stwierdzono ran ani obrażeń, które jednoznacznie wskazywałyby na udział osób trzecich.
Tożsamość ofiary i pierwsze podejrzenia
Po kilku dniach potwierdzono, że ofiarą jest 90-letnia mieszkanka Suwałk, która mieszkała przy ul. Pułaskiego. W toku śledztwa policja zatrzymała jej syna – 50-letniego mężczyznę. To on miał mieć kontakt z matką tuż przed jej śmiercią.
Zatrzymany usłyszał zarzut znieważenia zwłok ludzkich, do którego się przyznał. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, jednak ich treść nie została ujawniona ze względu na dobro śledztwa.
Decyzja sądu: obserwacja psychiatryczna
Jak poinformowała prokurator rejonowa w Suwałkach Małgorzata Kozłowska-Szmigiero, sąd zdecydował o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej podejrzanego w warunkach szpitalnych. Do czasu jej zakończenia nie będą podejmowane wobec niego inne czynności procesowe.
Areszt 50-latka został przedłużony do końca grudnia. Prokuratura nie wyklucza, że po analizie opinii biegłych zarzuty wobec mężczyzny mogą zostać rozszerzone.
Wciąż wiele niewiadomych
Śledczy badają, w jakich okolicznościach doszło do śmierci seniorki i czy mogły się do niej przyczynić osoby trzecie. Choć wstępne oględziny nie wskazują na przemoc, śledztwo wciąż trwa, a prokuratura analizuje wszystkie zebrane dowody.
Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Suwałk. Wielu z nich nie może uwierzyć, że do tak dramatycznych wydarzeń doszło w spokojnej, niewielkiej społeczności.
