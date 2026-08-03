Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało kobiety ukryte w torbie na zakupy

3 sierpnia 2026 10:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Szokujące odkrycie na warszawskiej Ochocie. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciało 53-letniej kobiety ukryte w dużej torbie na zakupy. W sprawie zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który – jak przekazały służby – przyznał się do zabójstwa.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu

Do makabrycznego odkrycia doszło w weekend. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, ciało kobiety znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu, co wskazuje, że do śmierci mogło dojść kilka dni wcześniej.

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W rozmowie z mediami mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że zwłoki znajdowały się w dużej torbie na zakupy. Na obecnym etapie śledztwa policja nie ujawnia jednak więcej szczegółów dotyczących okoliczności zbrodni.

32-latek zatrzymany

Jeszcze przed poniedziałkiem funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa. Zarówno zatrzymany, jak i ofiara są obywatelami Polski.

Według dotychczasowych informacji mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Śledczy prowadzą dalsze czynności mające wyjaśnić przebieg i motyw tego tragicznego zdarzenia.

Śledztwo trwa

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i dowody, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń.

Śledczy zapowiadają, że więcej informacji zostanie przekazanych po zakończeniu kolejnych czynności procesowych. Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów dotyczących motywu zabójstwa ani relacji łączącej podejrzanego z 53-letnią kobietą.

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