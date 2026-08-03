Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało kobiety ukryte w torbie na zakupy
Szokujące odkrycie na warszawskiej Ochocie. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciało 53-letniej kobiety ukryte w dużej torbie na zakupy. W sprawie zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który – jak przekazały służby – przyznał się do zabójstwa.
Zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu
Do makabrycznego odkrycia doszło w weekend. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, ciało kobiety znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu, co wskazuje, że do śmierci mogło dojść kilka dni wcześniej.
W rozmowie z mediami mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że zwłoki znajdowały się w dużej torbie na zakupy. Na obecnym etapie śledztwa policja nie ujawnia jednak więcej szczegółów dotyczących okoliczności zbrodni.
32-latek zatrzymany
Jeszcze przed poniedziałkiem funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa. Zarówno zatrzymany, jak i ofiara są obywatelami Polski.
Według dotychczasowych informacji mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Śledczy prowadzą dalsze czynności mające wyjaśnić przebieg i motyw tego tragicznego zdarzenia.
Śledztwo trwa
Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i dowody, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń.
Śledczy zapowiadają, że więcej informacji zostanie przekazanych po zakończeniu kolejnych czynności procesowych. Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów dotyczących motywu zabójstwa ani relacji łączącej podejrzanego z 53-letnią kobietą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.