Mamy zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku na Węgrzech. Widać skalę tragedii
Do naszej redakcji trafiły zdjęcia przedstawiające miejsce tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Materiały pochodzą od węgierskich służb ratowniczych. Na fotografiach oznaczonych napisem „A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELVÉTELE” można zobaczyć miejsce, w którym prowadzona była akcja po dramatycznym zdarzeniu.
Tragiczny wypadek polskiego autokaru
Według informacji przekazanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wypadku śmierć poniosło 12 obywateli Polski. Kolejnych 7 osób trafiło do szpitali w stanie ciężkim lub krytycznym.
Pozostali poszkodowani mieli odnieść lżejsze obrażenia. Część z nich opuściła już szpitale, pozostali mieli zostać wypisani po udzieleniu niezbędnej pomocy.
Tragiczny bilans potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
„Z przykrością muszę potwierdzić, że w efekcie wypadku autokarowego na Węgrzech śmierć poniosło 12 naszych obywateli. 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia i albo już wyszły, albo będą zaraz wychodziły ze szpitali” – przekazał rzecznik MSZ.
Są zdjęcia z miejsca tragedii
Dostępne są również fotografie wykonane na miejscu zdarzenia. Materiały zostały oznaczone przez stronę węgierską jako „A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELVÉTELE”.
W języku polskim określenie to można przetłumaczyć jako „nagranie lub materiał węgierskich służb ochrony przed katastrofami”. W publikacji prasowej najbardziej naturalnym określeniem będzie „materiały węgierskich służb ratowniczych”.
Zdjęcia dokumentują miejsce, w którym służby prowadziły działania po wypadku. Ze względu na tragiczny charakter zdarzenia materiały powinny być publikowane z zachowaniem szczególnej ostrożności i szacunku dla ofiar oraz ich rodzin.
Polskie służby konsularne zaangażowane w pomoc
MSZ informowało również o działaniach polskich służb konsularnych. Konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz szpitalami, do których przewieziono poszkodowanych.
Na Węgrzech uruchomiony został także specjalny zespół kryzysowy. Jego zadaniem jest koordynowanie działań i pomocy związanej z wypadkiem.
12 Polaków nie żyje, trwa walka o rannych
Najważniejsze pozostają teraz informacje dotyczące 7 najciężej poszkodowanych osób. Ich stan został określony przez MSZ jako ciężki lub krytyczny.
Okoliczności tragedii są wyjaśniane przez właściwe służby. Do czasu przedstawienia oficjalnych ustaleń nie należy przesądzać, co dokładnie doprowadziło do wypadku.
Źródło zdjęć: węgierskie służby ochrony przed katastrofami, „A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELVÉTELE”.
Źródło informacji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.