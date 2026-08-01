Mapa Polski na czerwono i pomarańczowo. IMGW prognozuje ekstremalne zjawiska pogodowe dla Warszawy, okolic i Mazowsza
Na najnowszej mapie zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niemal cała Polska świeci się na pomarańczowo, a południowy wschód kraju – okolice Krakowa, Rzeszowa i Tarnobrzegu – już na czerwono. Warszawa i cały powiat warszawski znalazły się w strefie ostrzeżenia drugiego stopnia przed dwoma zjawiskami naraz – upałem i burzami, które nachodzą na siebie w czasie tak ściśle, że między jednym zagrożeniem a drugim praktycznie nie ma przerwy na oddech.
Upał, który jeszcze trwa
Ostrzeżenie przed upałem drugiego stopnia dla powiatu warszawskiego obowiązuje od wczoraj, 31 lipca, od godziny 12:04, aż do dziś, 1 sierpnia, do godziny 20:00. IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska na 95 procent – to niemal pewność, nie tylko możliwość. Oznacza to, że cały dzisiejszy dzień w stolicy upływa jeszcze pod znakiem wysokich temperatur, zanim pogoda zdąży się w ogóle uspokoić.
Burze nadchodzą jeszcze dziś po południu
Co szczególnie istotne, zanim ostrzeżenie przed upałem w ogóle wygaśnie, dla tego samego powiatu warszawskiego zaczyna już obowiązywać kolejne – tym razem przed burzami drugiego stopnia. Rusza dziś, 1 sierpnia, o godzinie 15:00, czyli pięć godzin przed końcem alertu upałowego, i potrwa do wczesnych godzin porannych 2 sierpnia, do godziny 1:00 w nocy. Prawdopodobieństwo tego zjawiska IMGW ocenia na 70 procent. W praktyce oznacza to, że dzisiejsze popołudnie i wieczór w Warszawie mogą przynieść gwałtowne przejście od dusznego upału do intensywnych burz, bez wyraźnej przerwy między jednym a drugim zjawiskiem – między 15:00 a 20:00 oba ostrzeżenia obowiązują jednocześnie.
🌤️ Prognoza pogody na sobotę:
🌞 Na krańcach południowo-wschodniej Polski będzie słonecznie i bez opadów.
⛅ W pozostałej części kraju pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu 🌧️ oraz burze ⛈️, lokalnie z gradem 🧊. W czasie burz… pic.twitter.com/9l3Zv8Nd7P
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2026
Warszawa na tle reszty kraju – pomarańcz, nie czerwień
Na mapie IMGW dobrze widać, że sytuacja w stolicy, choć poważna, nie jest najgorsza w kraju. Województwa południowo-wschodnie – podkarpackie, część małopolskiego i świętokrzyskiego – oznaczone są kolorem czerwonym, co wskazuje na jeszcze wyższy, trzeci stopień zagrożenia. Warszawa i większość Mazowsza pozostają w strefie pomarańczowej, drugiego stopnia – to wciąż realne zagrożenie wymagające ostrożności, ale nie najbardziej ekstremalny wariant, jaki IMGW rozróżnia w swojej skali.
Zaplanuj resztę dnia z wyprzedzeniem
Jeśli masz dziś jeszcze coś zaplanowanego na zewnątrz w Warszawie, najbezpieczniejszym oknem czasowym było przedpołudnie – teraz, gdy zbliża się 15:00, warto już mieć plan B pod dachem. Popołudnie i wieczór 1 sierpnia to podwójne ryzyko – kończący się upał i rozpoczynające się burze nakładają się na siebie aż do godziny 20:00, więc lepiej nie planować niczego w plenerze w tym przedziale czasowym.
Zanim burze nadejdą, zabezpiecz przedmioty na balkonie czy tarasie, które wiatr mógłby zrzucić, i jeśli będziesz parkować samochód na noc z 1 na 2 sierpnia, unikaj miejsc pod drzewami – ostrzeżenie przed burzami obowiązuje aż do godziny 1:00 w nocy. IMGW zaznacza, że oba ostrzeżenia mogą być aktualizowane w miarę zbliżania się zjawisk, dlatego warto jeszcze raz sprawdzić bieżącą mapę ostrzeżeń na stronie IMGW jeszcze dziś po południu, zamiast planować resztę dnia wyłącznie na podstawie porannego komunikatu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.