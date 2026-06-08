Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu – choćby wisiało od lat
Powiesiłeś na domu kilka lat temu i masz spokój? Niekoniecznie. W 2026 roku straż miejska wypisuje mandaty nie tylko tym, którzy nie mają, ale też tym, których oznakowanie – mimo że wisi – nie spełnia przepisów. I to jest pułapka, w którą wpada najwięcej osób przekonanych, że temat mają z głowy.
Sama cyfra na elewacji to za mało, a przesądził o tym wyrok NSA
Najczęstszy błąd to estetyczna tabliczka z marketu z samą liczbą – „17″ na froncie i tyle. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) orzekł, że w miejscowościach o charakterze miast nadanie numeru porządkowego jest obligatoryjnie przypisane do ulicy lub placu, przy którym stoi budynek. W praktyce oznacza to, że w mieście tabliczka musi odzwierciedlać oba elementy – numer i nazwę ulicy. Sama cyfra traci kontekst lokalizacyjny, który jest jej sednem.
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Konsekwencja jest niewygodna: tabliczka z samym numerem przy ulicy z nazwą może zostać uznana za wadliwą prawnie, nawet jeśli wisi bez zastrzeżeń od lat. Funkcjonariusz, który podczas kontroli zauważy brak nazwy ulicy tam, gdzie jest ona wymagana, ma podstawę do mandatu, choć dla właściciela wygląda to na czepialstwo.
Zardzewiała, wyblakła albo zasłonięta przez żywopłot – prawo traktuje to jak brak
Tu jest sedno problemu, którego większość ludzi nie zna. Przepis karny nie mówi wyłącznie o powieszeniu tabliczki. Art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) penalizuje tego, kto nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym. Kara to grzywna do 250 zł albo nagana, a mandat może być wystawiany wielokrotnie – przy każdej kolejnej kontroli.
Kluczowe są słowa „utrzymanie w należytym stanie”. Zardzewiała blacha z odpadającą farbą, numer wytarty po kilku zimach, tabliczka przesłonięta przez rozrośnięty żywopłot czy bluszcz – każda z tych sytuacji jest przez kontrolujących traktowana identycznie jak całkowity brak oznakowania. Z tego właśnie powodu zarządy spółdzielni i wspólnot zaczęły w 2026 roku zlecać audyty oznakowań – ryzyko przestało być teoretyczne. Dla właściciela domu wniosek jest prosty: tabliczka sprzed dekady, której numer trzeba odczytywać z bliska mrużąc oczy, to nie zabezpieczenie, lecz otwarte zaproszenie do mandatu.
Po zmroku numer znika, a tu zaczyna się prawniczy spór
Osobny kłopot to czytelność wieczorem. Zimą numer staje się niewidoczny już około godziny 16, a status prawny obowiązku podświetlenia jest dziś niejasny. Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego, który nakładał obowiązek oświetlenia tabliczki, został uchylony 12 maja 2023 roku na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803). Formalnie obowiązku oświetlenia w ustawie geodezyjnej już nie ma.
Problem w tym, że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń wciąż wprost karze niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki. Część prawników uznaje ten przepis za martwy, bo odwołuje się do obowiązku usuniętego z prawa materialnego, inni twierdzą, że sam Kodeks wykroczeń stanowi wystarczającą podstawę. Sporu nie rozstrzygnął wiążąco żaden wyrok wyższej instancji. W praktyce w 2026 roku część straży miejskich egzekwuje czytelność numeru po zmroku, nie powołując się na słowo „oświetlenie”, lecz na wymóg widocznego miejsca z art. 47b ust. 1. Najprostsze zabezpieczenie to tabliczka solarna z diodami LED za 80-150 zł albo zamontowanie numeru pod istniejącą lampą elewacyjną.
Twoja gmina mogła podnieść poprzeczkę, a tabliczka z marketu jej nie przeskoczy
Nawet poprawny numer z nazwą ulicy może nie wystarczyć, jeśli rada gminy ustaliła własne standardy. Zgodnie z art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego samorząd może w drodze uchwały wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości, dzielnicy, osiedla czy zespołu urbanistycznego, a część gmin reguluje też kolorystykę, materiał i wielkość. Tabliczka spełniająca ustawowe minimum może nie przejść kontroli, jeśli lokalna uchwała stawia wymagania wyżej. Dlatego zanim uznasz, że oznakowanie jest w porządku, warto zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej swojej gminy.
|Tabliczka wisi, a i tak grozi mandat, gdy:
|Na czym polega błąd
|Podstawa
|Jest sama cyfra, bez nazwy ulicy
|w mieście numer musi być powiązany z ulicą lub placem
|art. 47b ust. 1, wyrok NSA I OSK 73/23
|Jest zardzewiała lub nieczytelna
|brak utrzymania w należytym stanie
|art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń
|Zasłania ją żywopłot lub krzew
|numer nie jest w widocznym miejscu
|art. 47b ust. 1
|Znika po zmroku
|nieczytelność wieczorem, sporny status oświetlenia
|art. 47b ust. 1, sporny art. 64 § 2 k.w.
|Nie spełnia lokalnej uchwały
|brak nazwy dzielnicy lub niezgodna kolorystyka
|art. 47b ust. 3
W Warszawie liczy się nie tylko numer, ale i jak wygląda tabliczka
Stolica to jedno z miejsc, gdzie kontrole oznakowania są najczęstsze, bo gęsta zabudowa i liczba patroli straży miejskiej robią swoje. Warszawa od lat zaleca jednolity wygląd tabliczek: niebieskie tło, białe litery i określony krój czcionki. To rekomendacja, a nie bezwzględny nakaz, ale w połączeniu z wymogiem czytelności sprawia, że samodzielnie wykonana, niestandardowa tabliczka łatwiej zwraca uwagę kontrolującego.
Drugi typowo warszawski problem to budynki w drugiej linii zabudowy – kamienice z oficynami, domy w głębi działki, bloki odgrodzone od ulicy pasem zieleni. Jeśli numer na elewacji jest niewidoczny z drogi, prawo wymaga umieszczenia tabliczki również na ogrodzeniu, tak by był czytelny bez wchodzenia na teren posesji. Dla karetki czy straży pożarnej szukającej wejścia w wielkiej zabudowie liczą się sekundy, a numer schowany w podwórku jest z punktu widzenia ratownika tak samo bezużyteczny jak jego brak.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób przegląd tabliczki, bo nie jest to wcale oczywiste
Jeśli zakładasz, że masz temat z głowy, najlepiej to sprawdzić w pięć minut. Oto konkretny przegląd:
- Sprawdź, czy jest nazwa ulicy. W mieście tabliczka z samą cyfrą jest wadliwa – dodaj nazwę ulicy lub placu, jeśli jej brakuje.
- Oceń stan i czytelność za dnia. Wyblakły, zardzewiały albo łuszczący się numer wymień – prawo traktuje go jak brak oznakowania.
- Zrób test po zmroku. Stań wieczorem na ulicy i sprawdź, czy numer jest czytelny. Jeśli nie, dołóż tani panel solarny z LED albo lampę nad tabliczką.
- Odsłoń tabliczkę. Przytnij żywopłot, gałęzie i pnącza, które zasłaniają numer od strony drogi.
- Zajrzyj do uchwały gminy w BIP. Sprawdź, czy nie wymaga nazwy dzielnicy, osiedla albo konkretnej kolorystyki – tabliczka z marketu może nie spełniać lokalnych standardów.
- Masz dom w głębi działki? Powieś drugą tabliczkę na ogrodzeniu przy bramie, czytelną z drogi głównej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.