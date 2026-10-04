Masz 70 punktów? Możesz wystąpić do ZUS o comiesięczne pieniądze. Dochód nie jest tu najważniejszy
Od 2026 roku o świadczenie wspierające mogą ubiegać się również osoby, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 punktów. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe, a pieniądze wypłaca ZUS. Trzeba jednak zachować właściwą kolejność: najpierw uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a dopiero później wystąpić o świadczenie. Im więcej punktów, tym wyższa miesięczna wypłata.
Od 2026 roku wystarczy już 70 punktów
Świadczenie wspierające było w Polsce wprowadzane stopniowo. Początkowo obejmowało osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, później system rozszerzano na kolejne grupy.
Od 1 stycznia 2026 roku możliwość uzyskania świadczenia została rozszerzona również na osoby mające 70–77 punktów.
Oznacza to, że obecnie najniższym wynikiem otwierającym drogę do świadczenia jest 70 punktów, oczywiście po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków.
Dochód nie odbiera prawa do pieniędzy
To jedna z najważniejszych zasad świadczenia wspierającego.
Nie obowiązuje kryterium dochodowe.
ZUS nie uzależnia prawa do świadczenia od tego, ile zarabia osoba z niepełnosprawnością ani ile wynoszą dochody jej rodziny.
Świadczenie wspierające można również pobierać podczas aktywności zawodowej. Sam fakt posiadania pracy nie pozbawia więc prawa do wypłaty.
Kluczowa jest przede wszystkim liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia.
Ile można dostać? Liczba punktów robi ogromną różnicę
Wysokość świadczenia jest powiązana z aktualną kwotą renty socjalnej.
Osoby z wynikiem 70–74 punkty otrzymują 40 proc. renty socjalnej.
W kolejnych przedziałach wypłata rośnie:
- 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej,
- 75–79 pkt – 60 proc.,
- 80–84 pkt – 80 proc.,
- 85–89 pkt – 120 proc.,
- 90–94 pkt – 180 proc.,
- 95–100 pkt – aż 220 proc. renty socjalnej.
Różnica pomiędzy poszczególnymi grupami jest więc bardzo duża. Osoba z 70 punktami może otrzymywać 40 proc. renty socjalnej, podczas gdy przy co najmniej 95 punktach świadczenie wynosi aż 220 proc. tej kwoty.
Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy
Tutaj pojawia się bardzo ważny warunek.
Do uzyskania świadczenia wspierającego potrzebna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia.
Nie wydaje jej ZUS.
Pierwszym krokiem jest wystąpienie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
Dopiero na podstawie tej procedury przyznawana jest odpowiednia liczba punktów w skali od 0 do 100.
Najpierw WZON, dopiero później ZUS
Kolejność składania dokumentów jest niezwykle istotna.
Najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON. Następnie należy poczekać, aż stanie się ona ostateczna.
Jeżeli osoba zainteresowana odwołuje się od decyzji dotyczącej punktacji, powinna poczekać na prawomocne rozstrzygnięcie.
Dopiero wtedy należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.
ZUS ostrzega, że złożenie wniosku zbyt wcześnie może spowodować pozostawienie go bez rozpatrzenia.
Jest ważny termin. Można dostać pieniądze za wcześniejszy okres
Po otrzymaniu ostatecznej decyzji WZON nie warto odkładać wniosku do ZUS na wiele miesięcy.
Jeżeli osoba złoży wniosek o świadczenie wspierające w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS może przyznać świadczenie z wyrównaniem od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
Jeżeli trzy miesiące zostaną przekroczone, świadczenie co do zasady przysługuje od miesiąca złożenia wniosku do ZUS.
To jeden z najważniejszych terminów, o którym powinny pamiętać osoby mające już decyzję WZON.
Wniosek do ZUS tylko elektronicznie
W przypadku świadczenia wspierającego nie składa się tradycyjnego papierowego wniosku w placówce.
Dokument można przesłać elektronicznie m.in. przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Nie trzeba również dołączać do wniosku decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. ZUS pobiera odpowiednie dane z systemu.
Masz 70 punktów? Sprawdź swoją decyzję
Od 2026 roku wynik 70 punktów może już otwierać drogę do comiesięcznej wypłaty z ZUS.
Najważniejsze jest jednak rozróżnienie dwóch etapów. Najpierw WZON musi ustalić poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji osoba uprawniona składa elektroniczny wniosek do ZUS.
Dochód nie jest kryterium przyznania świadczenia. O wysokości pieniędzy decyduje natomiast przede wszystkim liczba punktów: od 40 proc. renty socjalnej przy 70–74 punktach aż do 220 proc. przy wyniku 95–100 punktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.