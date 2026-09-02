Masz balkon? Jedna chwila nieuwagi może skończyć się mandatem. Nawet 500 zł za pozornie błahą rzecz
Balkon jest częścią mieszkania, ale nie oznacza to pełnej dowolności w sposobie korzystania z niego. Przelana podczas podlewania kwiatów woda, niezabezpieczona doniczka czy przedmioty, które mogą spaść na chodnik, w określonych sytuacjach mogą sprowadzić na mieszkańca straż miejską lub policję. Kodeks wykroczeń przewiduje za niektóre takie zachowania grzywnę sięgającą 500 zł.
Problem szczególnie łatwo zauważyć w dużych miastach. Balkony służą jako małe ogrody, suszarnie, miejsca wypoczynku, a czasami również dodatkowe schowki. Dopóki sposób korzystania z nich nie stwarza zagrożenia i nie uprzykrza życia innym mieszkańcom, zazwyczaj nie ma problemu. Sytuacja zmienia się, gdy skutki naszych działań zaczynają być odczuwalne piętro niżej.
Podlewasz kwiaty? Uważaj, gdzie trafia woda
Nie ma oczywiście zakazu hodowania ani podlewania roślin na balkonie. Trzeba jednak robić to w taki sposób, aby woda nie wylewała się poza jego obręb.
Jeżeli zacznie spływać po elewacji, zaleje balkon sąsiada, znajdujące się na nim przedmioty albo spadnie na przechodzącą pod budynkiem osobę, sprawa przestaje być wyłącznie sąsiedzką niedogodnością.
Znaczenie może mieć wówczas art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis dotyczy m.in. wylewania płynów lub doprowadzenia do ich wylewania się bez zachowania należytej ostrożności. Przewidziana sankcja to grzywna do 500 zł albo nagana.
Nie oznacza to, że każda kropla spadająca z balkonu automatycznie kończy się mandatem. Odpowiedzialność zależy od okoliczności konkretnego zdarzenia.
Doniczka na balustradzie może stać się poważnym problemem
Jeszcze większe ryzyko stwarzają źle zabezpieczone przedmioty.
Skrzynka wypełniona ziemią, ceramiczna donica czy ciężka dekoracja spadająca z kilku pięter może spowodować poważne obrażenia. Dlatego ustawiając takie rzeczy przy balustradzie, trzeba zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie.
Art. 75 Kodeksu wykroczeń odnosi się również do wystawiania lub wywieszania ciężkich przedmiotów bez zachowania należytej ostrożności oraz doprowadzenia do ich wypadnięcia.
Nie trzeba więc czekać, aż przedmiot rzeczywiście spadnie i kogoś zrani. Znaczenie może mieć już stworzenie niebezpiecznej sytuacji.
Sąsiad ma prawo zareagować
Jednorazowo przelana woda może skończyć się zwróceniem uwagi. Jeśli jednak problem regularnie się powtarza, mieszkańcy niższych pięter mogą zwrócić się do administracji, wspólnoty albo spółdzielni.
W odpowiedniej sytuacji możliwe jest również wezwanie straży miejskiej lub policji.
Jeżeli w wyniku zachowania sąsiada zostanie zniszczone mienie – przykładowo meble balkonowe, elektronika czy inne przedmioty – może pojawić się dodatkowo kwestia odpowiedzialności cywilnej i obowiązku naprawienia szkody.
Znaczenie może mieć również art. 144 Kodeksu cywilnego, odnoszący się do oddziaływania na nieruchomości sąsiednie.
Trzepanie dywanu przez balkon? Lepiej tego nie robić
Problemem może być także wyrzucanie z balkonu zanieczyszczeń.
Podczas trzepania koca, wycieraczki czy dywanu kurz i brud mogą trafić bezpośrednio na balkon niżej albo na osoby znajdujące się przed budynkiem.
Także w takich okolicznościach może mieć zastosowanie art. 75 Kodeksu wykroczeń. Balkon nie daje prawa do zrzucania wody, śmieci czy innych substancji na przestrzeń znajdującą się poniżej.
Suszysz pranie? Sprawdź, czy nie kapie na dół
Samo suszenie ubrań na balkonie nie jest w Polsce objęte powszechnym zakazem. Kłopot zaczyna się, gdy z bardzo mokrego prania woda regularnie spływa na balkon sąsiada.
Warto również zajrzeć do regulaminu własnej wspólnoty lub spółdzielni. Zarządcy nieruchomości mogą wprowadzać dodatkowe zasady dotyczące sposobu korzystania z części budynku.
Najprostsze rozwiązanie jest jednocześnie najbardziej oczywiste: pranie powinno zostać odwirowane na tyle, aby nie zalewało przestrzeni znajdującej się poniżej.
Grillowanie na balkonie nie zawsze jest dobrym pomysłem
Wokół grillowania narosło wiele mitów. Nie istnieje jeden przepis, który bezwzględnie i w każdych okolicznościach zakazywałby w całej Polsce używania grilla na balkonie.
Nie oznacza to jednak pełnej swobody.
Trzeba uwzględnić przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców, ewentualne uciążliwości oraz regulamin konkretnej wspólnoty lub spółdzielni. Jeżeli pojawia się zagrożenie pożarem albo bardzo intensywne zadymienie sąsiednich mieszkań, może dojść do interwencji.
Balkon jako magazyn? Sprawdź go przed wichurą
Na wielu balkonach stoją rowery, krzesła, suszarki, narzędzia, kartony, ozdoby czy niewykorzystane elementy wyposażenia mieszkania.
Samo ich przechowywanie nie oznacza złamania prawa. Niebezpieczne może być natomiast pozostawienie przedmiotów w miejscu, z którego mogą spaść lub zostać porwane przez wiatr.
Ma to szczególne znaczenie podczas burz i wichur. Nawet stosunkowo lekki przedmiot zrzucony z wysokości kilku czy kilkunastu pięter może stworzyć realne zagrożenie dla przechodniów i samochodów.
Celowe uprzykrzanie życia sąsiadowi to już inna sprawa
Prawo inaczej traktuje zwykłą nieuwagę, a inaczej świadome działanie mające dokuczyć drugiej osobie.
Jeżeli ktoś celowo i złośliwie podejmuje działania wymierzone w sąsiada, w określonych okolicznościach zastosowanie może znaleźć art. 107 Kodeksu wykroczeń dotyczący złośliwego niepokojenia.
Przewiduje on karę ograniczenia wolności, grzywny albo nagany. Do zastosowania tego przepisu nie wystarczy jednak samo stwierdzenie, że uciążliwa sytuacja zdarzyła się kilka razy. Istotny jest m.in. zamiar sprawcy.
Za samą doniczkę mandatu nie będzie
To najważniejsze zastrzeżenie. Nie istnieje automatyczny mandat w wysokości 500 zł za posiadanie doniczek, suszarki, mebli czy innych przedmiotów na balkonie.
Problem pojawia się dopiero w konkretnych okolicznościach – przede wszystkim wtedy, gdy nie zachowujemy należytej ostrożności, stwarzamy zagrożenie albo nasze działania bezpośrednio dotykają innych osób.
W praktyce przedmiot stojący bezpiecznie na podłodze balkonu jest czymś zupełnie innym niż ciężka donica ustawiona niestabilnie po zewnętrznej stronie balustrady.
Pięć minut może uchronić przed problemami
Warto raz na jakiś czas obejrzeć swój balkon pod kątem bezpieczeństwa. Szczególnie przed zapowiadaną wichurą należy schować lub przymocować lekkie przedmioty i sprawdzić mocowania skrzynek z kwiatami.
Pod roślinami dobrze zastosować podstawki zatrzymujące nadmiar wody. Mokre pranie nie powinno zalewać niższych pięter, a dywanów czy koców nie należy trzepać w sposób powodujący spadanie zanieczyszczeń na sąsiadów.
Własny balkon pozostaje prywatną przestrzenią, ale jego granica kończy się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo i własność innych osób. I właśnie przekroczenie tej granicy może sprawić, że zwykła czynność zakończy się sąsiedzkim konfliktem, interwencją służb, a w określonych przypadkach również mandatem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.